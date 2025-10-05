Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Đề xuất nhập tịch thủ môn Việt kiều 33 tuổi

ANTD.VN - Bộ VHTTDL có văn bản gửi các cơ quan chức năng xem xét nhập tịch Việt Nam cho thủ môn 33 tuổi người Slovakia gốc Việt - Patrick Lê Giang.

Sau quá trình theo dõi, đánh giá chuyên chuyên môn tại giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam gần đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam - Kim Sang-sik đã đề xuất nhập tịch thủ môn Patrick Lê Giang.

Thủ môn Việt kiều sinh 1992, có cha là người Việt, mẹ là người Slovakia, từng thi đấu giải quốc nội Slovakia, trước khi đầu quân cho CLB Công an Hà Nội mùa 2023/24, rồi chuyển sang đá cho TP.HCM, nay là CLB Công an TP.HCM.

Thủ môn Patrick Lê Giang đang trên hành trình khoác áo tuyển Việt Nam

Thủ môn Patrick Lê Giang đang trên hành trình khoác áo tuyển Việt Nam

Ở tuổi 33, Patrick Lê Giang đang nổi lên là thủ môn tốp đầu V-League thời điểm hiện tại. Bản thân anh cũng nhiều lần bày tỏ nguyện vọng được nhập tịch, cống hiến và gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam - quê cha.

Trường hợp Patrick Lê Giang nhập tịch thành công, tuyển Việt Nam sẽ được bổ sung 1 thủ môn chất lượng, bên cạnh hai thủ môn Việt kiều nhập tịch nổi bật khác là Đặng Văn Lâm và Nguyễn Filip, hay Nguyễn Đình Triệu - Thủ môn xuất sắc nhất ASEAN Cup 2024, tay gôn trẻ Trần Trung Kiên - vô địch Đông Nam Á 2025, giành vé vòng chung kết U23 châu Á 2026...

Patrick Lê Giang là trường hợp thứ ba được Bộ VHTTDL đề xuất nhập tịch chỉ trong thời gian ngắn gần đây. Trước đó là hai cầu thủ Brazil là trung vệ Janclesio Almeida Santos (32 tuổi, cao 1m96, CLB Ninh Bình) và tiền đạo Geovane Magno (31 tuổi, cao 1m88, CLB Hà Tĩnh).

04/10/2025 12:16 PM (GMT+7)
