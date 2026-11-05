"Siêu" tiền đạo ghi nhiều bàn hơn Ronaldo lọt tầm ngắm MU

MU khủng hoảng vị trí tiền đạo

Manchester United đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân sự đáng báo động ở vị trí tiền đạo cắm. Benjamin Sesko liên tục gặp vấn đề với chấn thương ống đồng và đội bóng quyết định không sử dụng chân sút người Slovenia cho đến khi anh hoàn toàn bình phục.

Chấn thương của Sesko thực sự dai dẳng

Vì vậy, Sesko nhiều khả năng sẽ không thi đấu trở lại trong năm 2026, thậm chí là những tháng đầu năm 2027. Trong khi đó, Joshua Zirkzee, tiền đạo cắm thực thụ duy nhất còn lại, gần như không được trao cơ hội ra sân (và mỗi khi được trao cơ hội thì Zirkzee cũng không gây ấn tượng).

MU vẫn có những cầu thủ đủ khả năng đảm nhiệm vai trò trung phong bất đắc dĩ như Marcus Rashford, Matheus Cunha hay Bryan Mbeumo. Tuy nhiên, đây rõ ràng không phải phương án lý tưởng về lâu dài.

Do đó, ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đã quyết định tham gia thị trường chuyển nhượng mùa đông để tìm kiếm một số 9 mới. Dominic Calvert-Lewin của Leeds từng được The Athletic tiết lộ nằm trong danh sách theo dõi, nhưng tiền đạo này được cho là sắp ký hợp đồng mới với đội chủ sân Elland Road.

MU ưu tiên một chân sút giàu kinh nghiệm, đặc biệt là người đã quen thuộc với môi trường bóng đá Anh. Jean-Philippe Mateta của Crystal Palace là một trong những mục tiêu được cân nhắc. Ngoài ra, Ivan Toney cũng đang nhận được sự quan tâm từ “Quỷ đỏ”.

Ivan Toney sẵn sàng trở lại Premier League

Theo CaughtOffside, tiền đạo 30 tuổi đang nhận được sự quan tâm đáng kể từ Manchester United. Đáng chú ý, Toney được cho là sẵn sàng rời Saudi Arabia để trở lại Premier League ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Toney đang được MU theo đuổi

Hiện khoác áo Al Ahli, chân sút người Anh đang duy trì hiệu suất săn bàn ấn tượng. Toney đã ghi 12 bàn sau 8 trận tại giải Saudi Pro League mùa này, xếp trên cả siêu sao Cristiano Ronaldo (10 trận - 8 bàn). Ở mùa giải trước, anh cũng vượt mốc 40 bàn thắng, nâng thành tích tại Saudi Pro League lên 66 bàn sau 70 lần ra sân.

Thông tin MU quan tâm Toney tiếp tục được Football Insider xác nhận. Nhà báo Pete O'Rourke tiết lộ tiền đạo của Al Ahli là một trong những cái tên nằm trong danh sách rút gọn mà đội bóng thành Manchester cân nhắc để tăng cường sức mạnh hàng công.

Ông cho biết: "Manchester United đã đưa tiền đạo Ivan Toney của Al Ahli vào danh sách một số phương án có thể chiêu mộ nhằm bổ sung nhân sự tấn công".

Kinh nghiệm Premier League là lợi thế lớn

Theo Pete O'Rourke, đội bóng của Michael Carrick hiện đang theo dõi sát sao tuyển thủ Anh, đồng thời đánh giá liệu anh có phải lựa chọn phù hợp cho kỳ chuyển nhượng mùa đông hay không.

Thông số đặc biệt của Ivan Toney

Nguồn tin này nhấn mạnh Toney đáp ứng được nhiều tiêu chí mà MU tìm kiếm. Anh đã chứng minh năng lực tại Premier League và sở hữu thành tích ghi bàn rất đáng nể.

Trong thời gian khoác áo Brentford, Toney ghi 36 bàn sau 84 lần ra sân tại giải đấu cao nhất nước Anh. Đặc biệt, ở mùa giải 2022/23, anh có tới 20 pha lập công tại Premier League, chỉ xếp sau Erling Haaland và Harry Kane trên bảng xếp hạng những chân sút hàng đầu.

Với phong độ hiện tại cùng kinh nghiệm từng chinh chiến ở môi trường bóng đá Anh, Toney có thể trở thành phương án đáng cân nhắc cho MU. Nếu thương vụ thành hiện thực, “Quỷ đỏ” sẽ có thêm một trung phong giàu kinh nghiệm để giải quyết bài toán ghi bàn, đặc biệt trong bối cảnh Sesko chưa thể trở lại.