Danh sách tuyển Việt Nam: Ít tân binh, liệu có đáng lo?

Ít tân binh

Sau thời gian chờ đợi, HLV Kim Sang Sik đã chính thức công bố danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Và đúng như dự đoán trước đó, những cái tên được triệu tập là không quá bất ngờ.

Phần đông đều đã cùng chiến lược gia người Hàn Quốc đi một chặng đường rất dài trước đó. Chỉ có Patrik Lê Giang, Nguyễn Tài Lộc và Ngô Đăng Khoa gần như là mới hoàn toàn.

Danh sách tuyển Việt Nam không có nhiều gương mặt mới

Nói gần như là bởi 3 cầu thủ này lần đầu tiên khoác áo tuyển Việt Nam, nhưng thực tế điều đó đã được dự đoán từ trước, sau khi Patrik Lê Giang, Nguyễn Tài Lộc và Ngô Đăng Khoa đảm bảo đầy đủ giấy tờ, pháp lý để có thể cống hiến cho “Những chiến binh Sao vàng”

Quyết định không có nhiều tính đột phá của HLV Kim Sang Sik cũng tương đối dễ hiểu, bởi chiến lược gia người Hàn Quốc không phải mẫu người thích thay đổi đột ngột. Nói cách khác ông chọn an toàn cho giải đấu mà tuyển Việt Nam đặt mục tiêu rất cao: Bảo vệ chức vô địch.

Liệu có nhiều nỗi lo?

Thoạt nhìn, việc tiếp tục sử dụng phần lớn những gương mặt quen thuộc có thể khiến người hâm mộ hay giới chuyên môn lo lắng bởi đôi khi sự cũ kỹ đôi khi rất dễ rơi vào trạng thái bão hòa, có thể bị các đối thủ “đọc vị”.

Tuy nhiên, nhìn theo một góc độ khác, tuyển Việt Nam không có quá nhiều sự đột biến về nhân sự chưa hẳn là vấn đề đáng báo động, ít nhất ở ASEAN Cup sắp tới.

Để nhiều người phải âu lo, nhưng HLV Kim Sang Sik vẫn ưu tiên sự an toàn cho đội nhà

Đơn giản bởi những cầu thủ được triệu tập lần này đều là những cái tên đã được kiểm chứng về năng lực cũng như phong độ cao ở V-League suốt mùa giải qua. Có nghĩa, chất lượng nhân sự ở tuyển Việt Nam vẫn được đảm bảo, và giờ vấn đề là tất cả liệu có duy trì được sự ổn định hay không mà thôi.

Một đội bóng giàu kinh nghiệm luôn là lợi thế ở những giải đấu ngắn ngày như ASEAN Cup. Nhưng nếu kinh nghiệm không còn song hành với phong độ, đó lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Có lẽ HLV Kim Sang Sik đã chấp nhận đánh đổi khi từ bỏ sự mạo hiểm để lựa chọn sự an toàn. Hiển nhiên trong một giải đấu mà mục tiêu bảo vệ chức vô địch, đó chưa chắc là một quyết định sai.

Chỉ có điều, nếu tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026 không đạt được kết quả như kỳ vọng từ lối chơi, thành tích… sự an toàn của HLV Kim Sang Sik chắc chắn sẽ bị đặt dấu hỏi.