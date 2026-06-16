ASEAN Cup 2026: Tuyển Việt Nam mở cửa để mạnh hơn

HLV Kim Sang-sik đã triệu tập Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc vào danh sách ĐTVN chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 với mục tiêu làm mới nhiều nhân sự để tăng sức mạnh chuyên môn.

Sự lựa chọn thực dụng của HLV Kim

Danh sách ĐTVN chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 có nhiều điểm đáng chú ý. Đó là sự trở lại của những trụ cột như Quang Hải, Hoàng Đức, Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Hậu, Việt Anh, Hai Long. Đó cũng là sự xuất hiện của nhiều nhân tố trẻ và cầu thủ gốc Việt như Le Giang Patrik, Ngô Đăng Khoa.

Tuyển Việt Nam mở cửa để mạnh hơn

Nhưng điểm nhấn lớn nhất vẫn nằm ở nhóm cầu thủ nhập tịch không có gốc Việt: Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc. Cả ba đều gốc Brazil, đều đã có thời gian dài chơi bóng tại Việt Nam và đều được HLV Kim Sang-sik đưa vào kế hoạch ngay khi đủ điều kiện khoác áo đội tuyển.

Chi tiết ấy nói lên nhiều điều. HLV Kim không gọi họ để tạo hiệu ứng truyền thông. Ông cũng không chờ thêm một thời gian dài để "thăm dò dư luận". Khi cầu thủ đủ tư cách công dân, đủ năng lực chuyên môn và phù hợp với nhu cầu đội tuyển, họ lập tức có cơ hội.

Đó là lựa chọn thực dụng, nhưng cần thiết. Bóng đá hiện đại không còn chỗ cho sự e dè nếu sự e dè ấy làm đội tuyển chậm lại. Đội tuyển quốc gia trước hết phải là nơi tập hợp những cầu thủ tốt nhất, phù hợp nhất và sẵn sàng nhất cho mục tiêu chung.

Ba cầu thủ Brazil: không nhiều, không thừa

Câu hỏi đặt ra là: gọi cùng lúc ba cầu thủ nhập tịch không có gốc Việt là nhiều, ít hay vừa đủ? Theo tôi, đó là con số vừa đủ trong bối cảnh hiện nay. Nhiều là khi đội tuyển gọi nhập tịch theo phong trào, gọi vì tên tuổi, hoặc biến đội tuyển thành nơi gom ngoại binh sau khi đổi hộ chiếu. Nhưng trường hợp của Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc không nên nhìn theo cách ấy. Họ không phải những gương mặt xa lạ vừa đến Việt Nam. Họ đã sống, thi đấu, va chạm và thích nghi với môi trường bóng đá Việt Nam qua nhiều mùa giải.

Tài Lộc là mẫu cầu thủ đa năng, có thể chơi rộng, chơi gần vòng cấm, hoặc tham gia vào các pha phối hợp trực diện

Quan trọng hơn, cả ba đều bổ sung đúng phần ĐTVN còn thiếu. Xuân Son là mẫu trung phong có sức mạnh, khả năng làm tường, càn lướt và ghi bàn. Hoàng Hên đem đến kỹ thuật, khả năng kết nối, xử lý trong không gian hẹp và tạo đột biến ở khu vực giữa sân đến một phần ba cuối sân. Tài Lộc là mẫu cầu thủ đa năng, có thể chơi rộng, chơi gần vòng cấm, hoặc tham gia vào các pha phối hợp trực diện.

Nói cách khác, đây không phải 3 lựa chọn thừa. Họ là 3 lời giải cho cùng một vấn đề: làm thế nào để hàng công đội tuyển Việt Nam mạnh hơn, khó đoán hơn và đủ sức phá vỡ những hàng phòng thủ ở Đông Nam Á.

Trong nhiều năm, ĐTVN có tổ chức tốt, tinh thần tốt, kỷ luật tốt. Nhưng ở một số thời điểm, đội vẫn thiếu những cá nhân có thể xoay chuyển trận đấu bằng sức mạnh, kỹ thuật hoặc một pha xử lý khác biệt. Đó là khoảng trống mà các cầu thủ nhập tịch có thể lấp vào.

Bản sắc không thuộc về nơi sinh ra

Mỗi lần nhắc đến cầu thủ nhập tịch, câu hỏi về bản sắc lại xuất hiện. Đó là điều bình thường. Đội tuyển quốc gia luôn gắn với cảm xúc, màu cờ, niềm tự hào. Nhưng bản sắc không nên được hiểu quá hẹp. Bản sắc của một đội tuyển không chỉ nằm ở nơi cầu thủ sinh ra, mà còn nằm ở cách họ cống hiến, cách họ tôn trọng màu áo và cách họ hòa vào tập thể.

Nếu một cầu thủ đã sống nhiều năm tại Việt Nam, chơi bóng ở V-League, hiểu văn hóa bóng đá Việt Nam, có quốc tịch Việt Nam và thật sự muốn chiến đấu cho đội tuyển, thì cánh cửa không nên khép lại chỉ vì anh ấy không có huyết thống Việt Nam.

Điều cần giữ không phải là một đội tuyển khép kín, mà là một đội tuyển có tiêu chuẩn rõ ràng. Nhập tịch không thể là con đường tắt cho bất cứ ai. Nhưng khi một cầu thủ đủ năng lực, đủ cam kết và đủ điều kiện, việc trao cơ hội cho họ là hợp lý. Ở góc độ ấy, HLV Kim Sang-sik đang gửi đi một thông điệp rõ ràng: ĐTVN mở cửa cho chất lượng.

Cầu thủ nội trước sức ép mới

Sự xuất hiện của Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc chắc chắn tạo áp lực lên các cầu thủ nội. Nhưng đó không phải áp lực tiêu cực. Ngược lại, đây có thể là cú hích cần thiết. Khi đội tuyển có thêm những cầu thủ mạnh hơn, nhanh hơn, giàu kinh nghiệm hơn trong các pha tranh chấp và xử lý, mặt bằng cạnh tranh sẽ được nâng lên. Cầu thủ nội không còn mặc nhiên có chỗ chỉ vì quen thuộc. Họ phải chứng minh mình đủ tốt, đủ phù hợp và đủ khát vọng.

Một đội tuyển mạnh không được xây bằng sự an toàn. Nó được xây bằng cạnh tranh. Càng nhiều lựa chọn tốt, HLV càng có điều kiện tạo ra nhiều phương án. Cầu thủ nào cũng phải nỗ lực hơn để giữ vị trí.

Với ASEAN Cup, nơi các đối thủ ngày càng hiểu rõ ĐTVN, sự cạnh tranh ấy càng cần thiết. Muốn bảo vệ chức vô địch, ĐTVN không thể chỉ dựa vào bộ khung cũ và những công thức quen thuộc. Việt Nam cần những phương án mới, những cách tấn công mới và những cá nhân có thể tạo ra khác biệt trong các trận đấu.

Vì vậy, chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và các trận giao hữu trước ASEAN Cup sẽ rất quan trọng.

Đó không chỉ là thời gian kiểm tra thể lực hay phong độ, mà là lúc HLV Kim Sang-sik phải tìm ra công thức phù hợp: dùng ai, dùng lúc nào, dùng trong vai trò nào và kết hợp ra sao với những trụ cột quen thuộc.

Cánh cửa đã mở, tiêu chuẩn đã cao

ĐTVN đang bước vào ASEAN Cup 2026 với một diện mạo đáng chờ đợi. Đó không còn là đội tuyển chỉ dựa vào bộ khung cũ. Cũng không phải đội tuyển chạy theo làn sóng nhập tịch một cách dễ dãi. Đây là một đội tuyển đang cố gắng mở rộng nguồn lực để mạnh hơn.

Ba cầu thủ nhập tịch gốc Brazil là điểm nhấn, nhưng không phải toàn bộ câu chuyện. Câu chuyện lớn hơn là tư duy chọn người đã thay đổi. ĐTVN bắt đầu chấp nhận rằng, để tiến lên, cần tận dụng mọi nguồn lực hợp pháp, phù hợp và có chất lượng.

Mở cửa không có nghĩa là đánh mất mình. Mở cửa là để đội tuyển có thêm sức mạnh, thêm cạnh tranh và thêm lựa chọn. Với HLV Kim Sang-sik, đó có lẽ là cách thực tế nhất để ĐTVN bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup.