Không được triệu tập lên ĐT Việt Nam, Bùi Tiến Dũng phản ứng ra sao?

Ngày 15/6, HLV Kim Sang-sik đã công bố danh sách 28 cầu thủ được triệu tập vào ĐT Việt Nam trong đợt tập huấn thứ hai của năm 2026, chuẩn bị cho các trận đấu giao hữu quốc tế và ASEAN Cup 2026.

Danh sách tập trung lần này cho thấy sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm, các nhân tố trẻ triển vọng, cùng những cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Việt đang có phong độ tốt tại các câu lạc bộ.

Bùi Tiến Dũng buồn khi không có tên trong danh sách ĐT Việt Nam. Ảnh: FBNV.

Đáng chú ý, ĐT Việt Nam tiếp tục có sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Việt như Nguyễn Xuân Son, Đặng Văn Lâm, Đỗ Hoàng Hên, cùng với tân binh Le Giang Patrik, Nguyễn Tài Lộc, Ngô Đăng Khoa. Việc bổ sung những cầu thủ có nền tảng đào tạo đa dạng, thể hình tốt và tư duy chơi bóng hiện đại giúp đội tuyển có thêm lựa chọn về lực lượng, tăng tính cạnh tranh ở nhiều vị trí và nâng cao chất lượng đội hình.

Bên cạnh đó, bộ khung giàu kinh nghiệm tiếp tục được HLV Kim Sang-sik đặt niềm tin. Những cái tên như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Duy Mạnh, Lê Phạm Thành Long, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Hai Long, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Thành Chung hay Trương Tiến Anh đều là những cầu thủ đã nhiều năm đồng hành cùng đội tuyển quốc gia. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế của các cầu thủ này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của đội tuyển trong giai đoạn chuẩn bị cho các nhiệm vụ sắp tới...

Khi danh sách ĐT Việt Nam được công bố và biết mình không có tên, Bùi Tiến Dũng đã có đôi chút buồn lòng. Thông qua mạng xã hội, trung vệ kỳ cựu thuộc biên chế Thể Công Viettel đăng bức ảnh đầy tâm trạng cùng status: “See you again”.

Thực tế, sau khi không có tên trong danh sách triệu tập ĐT Việt Nam sáng nay, cơ hội để Bùi Tiến Dũng tham dự ASEAN Cup 2026 đã nhỏ đi rất nhiều. Lý do là vì đây gần như là danh sách HLV Kim Sang-sik triệu tập cho chiến dịch diễn ra vào tháng 7 tới. Chỉ trừ trường hợp có quá nhiều ca chấn thương mới có thêm những sự bổ sung.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ chính thức hội quân tại Hà Nội vào ngày 22/6 để bắt đầu giai đoạn rèn quân đầu tiên. Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có chuyến tập huấn kéo dài từ ngày 2/7 đến 14/7 tại Hàn Quốc. Tại đây, đội tuyển dự kiến sẽ có 3 trận giao hữu quốc tế chất lượng nhằm rà soát lực lượng và thử nghiệm các mảng miếng chiến thuật.

ĐT Việt Nam sẽ có màn tổng duyệt cuối cùng bằng trận giao hữu quốc tế chính thức với đội tuyển Myanmar vào ngày 18/7 trên sân vận động Thái Nguyên. Đây là bước chuẩn bị then chốt trước khi toàn đội di chuyển sang sân khách để đá trận ra quân vòng bảng ASEAN Cup 2026 gặp Timor Leste vào ngày 24/7.