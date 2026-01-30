Vì sao các đội bóng Anh thống trị vòng phân hạng Champions League, và điều này sẽ tiếp tục ở vòng knock-out?

Khi cải tổ Champions League theo "hệ Thụy Sỹ", UEFA tin tưởng mô hình vòng phân hạng sẽ mang đến sự hấp dẫn cho giải đấu dần trở nên nhàm chán. Vì vậy, họ có thể xoa tay hài lòng khi chứng kiến 61 bàn thắng trong 18 trận đấu ở lượt cuối cùng, với thứ hạng các đội thay đổi từng phút một.

Có rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ được tạo ra trong đêm sôi động đó, nhưng nếu phải chọn ra một biểu tượng, chắc chắn là hình ảnh Jose Mourinho chạy dọc đường biên và ăn mừng với cậu bé nhặt bóng sau bàn thắng ở phút cuối cùng được ghi bởi thủ môn Anatoliy Trubin, qua đó giúp Benfica vượt qua Marseille nhờ hiệu số bàn thắng bại để ghi danh vào vòng play-off, đồng thời đẩy Real khỏi tốp 8.

Không chỉ Real, rất nhiều tên tuổi lớn phải tham gia vào trận play-off để tìm cơ hội đi tiếp. Đó là Inter, PSG, cặp đôi làm nên trận chung kết Champions League mùa trước, cùng Atletico Madrid, Juventus và Leverkusen, Dortmund. Ngoài ra còn một số đội khác bị loại của Tây Ban Nha, Đức, Pháp và Italia, đồng nghĩa với việc 4 quốc gia này không thể bảo toàn số đội khi bước sang vòng knock-out.

Điều ngạc nhiên là nước Anh, vốn có nhiều đội ở Champions League 2025/26 nhất, vẫn còn nguyên cả 6. Không chỉ vậy, họ còn thống trị vòng phân hạng khi có tới 5 đội nằm trong tốp 8 và đội còn lại Newcastle tuy nằm ở nhóm sau nhưng cũng không cách quá xa (thứ 12). Ở loạt play-off sắp tới, Chích chòe chỉ phải gặp Monaco (đội xếp thứ 21) hoặc Qarabag (xếp thứ 22) từng bị Liverpool đánh bại với tỷ số 6-0.

Champions League là giải đấu tinh hoa châu Âu, tập hợp những đội bóng tốt nhất lục địa già té ra lại là Premier League thu nhỏ. Arsenal đang dẫn đầu giải quốc nội và cũng chễm chệ ở vị trí đầu bảng Champions League sau 8 trận toàn thắng. Pháo thủ còn thể hiện sức mạnh tuyệt đối bằng chiến thắng 3-1 ngay trên sân của đương kim á quân châu Âu Inter, và hạ Bayern với tỷ số tương tự ở Emirates.

Liverpool dù gặp trắc trở tại Premier League vẫn có cho mình vị trí thứ ba không mấy khó khăn, thậm chí còn thắng cả Real. Tottenham cũng tương tự. Dù chỉ xếp thứ 14 Premier League và HLV Thomas Frank chịu áp lực sa thải, nhưng vẫn kiếm được 5 chiến thắng để đứng thứ 4 châu Âu, ngay sau Liverpool và trên 2 bậc so với Chelsea, đội hạ đẹp Napoli ngay trên sân khách khiến nhà đương kim vô địch Italia bị loại.

Sự áp đảo của các đội bóng Anh là điều đã được dự đoán, khi sức mạnh tài chính của họ đè bẹp những giải đấu khác thông qua chuyển nhượng. Ngay cả thời điểm kinh tế toàn cầu không mấy sáng sủa và nhiều đội bóng lớn ở châu Âu phải cắt giảm chi tiêu, những đại gia Premier League vẫn vung hàng tỷ bảng để tăng cường đội hình.

Câu hỏi bây giờ là, liệu sự thống trị này có được duy trì ở vòng knock-out, sau đó một đội bóng Anh sẽ đăng quang Champions League 2025/26?

Nếu nhìn lại quá khứ, thật khó để lạc quan bởi chỉ có 6 đại diện của Premier League từng lên ngôi trong suốt hai thập kỷ qua. Điều này xuất phát từ sự khốc liệt của giải đấu hàng đầu nước Anh, khi các đại chiến diễn ra hàng tuần và tính cạnh tranh được duy trì đến những vòng cuối cùng. Chấn thương, thể lực suy giảm cùng sự phân tâm ở nhiều mặt trận khiến họ thất thế trước các đội bóng của Đức, Tây Ban Nha và Pháp.

Thêm nữa, các đội bóng Anh có thể sẽ tự loại nhau khi bước sang vòng loại trực tiếp. Ví dụ, nếu vượt qua vòng play-off, Newcastle có thể đối mặt Chelsea tại vòng 1/8, nơi Liverpool cũng có khả năng chạm trán Tottenham.

Vì vậy cơ hội cho phần còn lại của châu Âu vẫn nhiều, để ngăn chặn giấc mơ bá chủ của những gã nhà giàu đến từ xứ sương mù.