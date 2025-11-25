Đàn em Ronaldo hạ Brazil trên chấm luân lưu, lần đầu vào chung kết U17 World Cup

Bồ Đào Nha lần đầu vào chung kết U17 World Cup

Trận đấu diễn ra sôi động ngay từ những phút đầu, với cả hai đội liên tục tạo cơ hội. U17 Brazil là những người chủ động hơn ở đầu trận, khi Candido sút bóng chệch cột, trong khi Cabral bên phía U17 Bồ Đào Nha cũng bỏ lỡ cơ hội.

U17 Bồ Đào Nha đã vượt qua 17 Brazil 6-5 trong loạt luân lưu ở bán kết U17 World Cup

Phút 20, Dell bên phía U17 Brazil có cú dứt điểm trúng khung thành đầu tiên, buộc thủ môn Cunha phải cứu thua. Ở phía đối diện, thủ môn Pedro cũng phải tập trung để ngăn Mauro Furtado mở tỷ số cho U17 Bồ Đào Nha.

U17 Brazil kiểm soát thế trận vào cuối hiệp một và tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể xuyên thủng mành lưới Cunha. Sang hiệp hai, U17 Brazil tiếp tục soát bóng vượt trội nhưng vẫn không tạo ra tình huống nào rõ rệt.

Cơ hội đầu tiên của U17 Bồ Đào Nha đến từ pha phối hợp đồng đội đẹp mắt, kết thúc bằng cú dứt điểm chệch cột của Verdi từ ngoài vòng cấm. Sau đó, Inacio cũng thử vận may với cú sút từ xa nhưng bị thủ môn Pedro bên phía U17 Brazil bắt gọn.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0 sau thời gian thi đấu chính thức, buộc hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu. U17 Brazil trước đó đã thắng trong loạt luân lưu ở hai trận đấu tại U17 World Cup U17 năm nay, hạ Paraguay (5-4) ở vòng 1/16 và đánh bại Pháp (4-3) ở tứ kết. Điều đó thể hiện rõ trong 4 quả đá đầu tiên của U17 Brazil, đều thành công như các cầu thủ U17 Bồ Đào Nha.

Nhưng đến lượt sút thứ năm của Bồ Đào Nha, đội thực hiện trước trong loạt luân lưu, thủ môn Cunha lại sút bóng lên trời, suýt chút nữa khiến giấc mơ của U17 Bồ Đào Nha tan vỡ. Ngay sau đó, U17 Brazil có cơ hội giành quyền đi tiếp nhưng Pablo sút trúng cột dọc.

U17 Bồ Đào Nha lần đầu vào chung kết U17 World Cup

Ở quả penalty quyết định, Neto thực hiện thành công cho U17 Bồ Đào Nha. Ngược lại, Angelo bên phía U17 Brazil sút cao hơn khung thành, đưa U17 Bồ Đào Nha thắng 6-5 để lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào chung kết U17 World Cup. U17 Brazil bỏ lỡ cơ hội cân bằng kỷ lục 5 lần vô địch U17 thế giới của Nigeria và phải chờ ít nhất đến kỳ U17 World Cup 2026.

Thành tích tốt nhất trước đây của U17 Bồ Đào Nha tại U17 World Cup là hạng ba vào năm 1989, khi Bino còn là cầu thủ trong đội hình. Giờ đây, với vai trò thuyền trưởng, ông có cơ hội viết nên lịch sử cho bóng đá Bồ Đào Nha cấp độ U17.

Ở trận chung kết, U17 Bồ Đào Nha sẽ gặp U17 Áo, đội thắng U17 Italia 2-0 ở bán kết đầu tiên. Trong khi đó, U17 Brazil tranh hạng ba với U17 Italia.