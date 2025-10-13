Đại gia Ả Rập vung 400 triệu euro hỏi mua Yamal, Barcelona liệu có lung lay?

💸Al Hilal muốn chiêu mộ Yamal

Cụ thể, Al Hilal là đội bóng đã đưa ra đề nghị trị giá 400 triệu euro để hỏi mua Yamal. Đây là con số chưa từng xuất hiện trong lịch sử chuyển nhượng bóng đá thế giới. Kỷ lục chuyển nhượng hiện tại vẫn thuộc về phi vụ Neymar từ Barcelona sang PSG với giá 222 triệu euro.

Yamal được Al Hilal quan tâm

Al Hilal cũng sẵn sàng ký hợp đồng dài hạn với Yamal. Đại gia bóng đá Ả Rập tính ký hợp đồng có thời hạn kéo dài 7 mùa giải với ngôi sao sinh năm 2007.

Barcelona ban đầu đã từ chối đề nghị này, khẳng định việc giữ Yamal là yếu tố then chốt trong hành trình phục hưng đội chủ sân Camp Nou. Hiện Yamal có hợp đồng đến năm 2031 với Barcelona, nhận lương 21 triệu euro/năm.

📉Barcelona gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng

Tuy nhiên, áp lực tài chính có thể khiến Barcelona phải suy nghĩ thêm về con số 400 triệu euro. Đội bóng xứ Catalunya hiện có khoản nợ vượt quá 4 tỷ euro, ngoài ra họ còn đối diện khoản lỗ 231 triệu euro trong kỳ báo cáo tài chính gần nhất.

Ở diễn biến khác, các nguồn tin thân cận với phòng thay đồ Barcelona cho biết Yamal đang cảm thấy thất vọng vì những chỉ trích công khai từ HLV Hansi Flick. Chiến lược gia người Đức đã nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện cường độ và sự tập trung của đội bóng, dẫn đến những căng thẳng nội bộ. Một số cầu thủ, bao gồm Yamal đã bày tỏ sự không hài lòng về việc thiếu sự hỗ trợ và thấu hiểu đến từ HLV Flick.

Tình hình này làm dấy lên suy đoán rằng Yamal có thể muốn rời Barcelona nếu tình hình không được cải thiện. Đề nghị của Al Hilal có thể được xem là lối thoát hấp dẫn cho cầu thủ chạy cánh sinh năm 2007, đặc biệt về mặt tài chính.

Hiện Yamal là cái tên có giá trị cao nhất thế giới theo đánh giá của trang Transfermarkt. Anh được trang thống kê này định giá 200 triệu euro, con số chỉ bằng một nửa những gì mà Al Hilal đề xuất.