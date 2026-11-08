Cụ bà 91 tuổi bán căn hộ để theo đuổi giấc mơ điền kinh quốc tế

Cụ Alda trước một phần thi chạy nước rút. Ảnh: Folha Vitória

Ở tuổi mà nhiều người đã an hưởng tuổi già, Alda vẫn miệt mài trên đường chạy, bất chấp chứng thoái hóa khớp ở cả hai đầu gối. Nhưng điều đặc biệt hơn cả những tấm huy chương cụ giành được là quyết định bán một căn hộ tại Laranjeiras, thành phố Serra, bang Espírito Santo, để có tiền theo đuổi giấc mơ thi đấu điền kinh quốc tế.

Quyết định ấy bắt nguồn từ một cuộc trò chuyện sau buổi tập. Khi đó, những người bạn trong đội điền kinh đang hào hứng bàn kế hoạch sang Italy dự giải, từ lịch trình đến khách sạn lưu trú. Alda chỉ biết ngồi nghe, bởi cụ không đủ khả năng tài chính để tham gia.

"Tôi nghe họ nói chuyện mà thấy buồn, bởi tôi cũng muốn đi nhưng không thể. Tôi bảo họ rằng sao cứ bàn chuyện ấy trước mặt tôi, trong khi biết tôi không có tiền", cụ kể với báo Brazil Folha Vitória ngày 1/11.

Một người bạn chợt nhắc đến căn hộ cụ sở hữu tại Laranjeiras và hỏi liệu cụ có định quay về sinh sống ở đó không. Khi biết Alda không có kế hoạch trở lại, người này gợi ý nên bán căn hộ để trang trải chi phí thi đấu. Về đến nhà, Alda lập tức gọi điện cho cháu gái, nhờ tiến hành thủ tục bán bất động sản.

Italy là điểm đến đầu tiên trong hành trình chinh phục các đường chạy quốc tế của nữ VĐV cao tuổi. Sau đó, cụ 4 lần sang Mỹ thi đấu, đồng thời góp mặt tại những giải ở Pháp, Phần Lan, Australia. Tại Nam Mỹ, Alda từng tranh tài ở Chile, Colombia, Bolivia, Argentina và Peru.

Bộ sưu tập huy chương điền kinh của cụ Alda. Ảnh: Folha Vitória

Alda không còn nhớ chính xác đã đặt chân đến bao nhiêu quốc gia hay giành tổng cộng bao nhiêu huy chương. Nhưng cụ khẳng định chưa từng trở về tay trắng sau mỗi chuyến thi đấu quốc tế. Bộ sưu tập của cụ có đủ HC vàng, bạc và đồng.

Điều khiến Alda xúc động nhất không hẳn là chiến thắng, mà là khoảnh khắc đứng trên bục nhận giải, nhìn quốc kỳ Brazil được kéo lên và nghe quốc ca vang lên. Với cụ, đó là phần thưởng xứng đáng cho những hy sinh về tài chính và công sức.

Dù từng đi qua nhiều quốc gia, Alda không dư dả thời gian hay tiền bạc để du lịch. Cụ phải tính từng khoản chi tiêu, ưu tiên vé máy bay, chỗ ở và các chi phí cần thiết cho thi đấu. Alda kể thêm: "Tôi hầu như không đi tham quan ở những nước đã đến. Tôi biết rất ít địa điểm du lịch, vì tiền không đủ. Tôi phải tính toán mọi thứ".

Ít ai ngờ người phụ nữ đi khắp thế giới tranh tài này chỉ bắt đầu chơi thể thao sau tuổi 70. Trước đó, cuộc sống của cụ chủ yếu xoay quanh công việc và trách nhiệm nuôi dạy con cái. Sinh ra tại Queimado, thuộc thành phố Serra, Alda lớn lên trong một gia đình có trang trại nhỏ. Cha cụ đã 60 tuổi, còn mẹ 40 tuổi khi Alda ra đời.

Vì muốn đỡ đần cha mẹ, Alda bắt đầu làm việc tại một văn phòng công chứng từ năm 15 tuổi và gắn bó ở đó 8 năm. Sau khi kết hôn tại Vitória, Alda chuyển đến Rio de Janeiro. Cuộc hôn nhân tan vỡ khi bà đang mang thai người con thứ hai.

Không có người thân bên cạnh, Alda phải vừa làm việc vừa chăm sóc hai con trai. Bà từng làm tại Viện Hưu trí và Trợ cấp của ngành Hàng hải Brazil, sau đó chuyển sang công việc hành chính thuộc Bộ Y tế cho đến khi nghỉ hưu.

Chỉ khi bước vào tuổi nghỉ hưu, Alda mới có cơ hội dành thời gian cho bản thân. Ban đầu, bà đăng ký học bơi tại một cơ sở của Sesi ở Rio de Janeiro. Bước ngoặt xảy ra khi một người bạn rủ bà tham gia cuộc chạy bộ nâng cao nhận thức về ung thư vú.

Từ trải nghiệm ấy, Alda yêu thích chạy bộ, rồi chuyển sang tập luyện trên sân điền kinh. Tại đây, bà phát hiện mình có năng khiếu ở các cự ly tốc độ. "Tôi bắt đầu bằng chạy đường phố. Sau đó, tôi tập trên sân điền kinh và tìm thấy chính mình ở đó. Tôi nhận ra mình là một VĐV chạy tốc độ, và đến giờ vẫn vậy", cụ kể lại.

Tháng 9/2026, Alda đón sinh nhật lần thứ 91. Dù bị thoái hóa khớp ở cả hai đầu gối, bà vẫn tham gia các cuộc thi. Đôi khi, cụ nghĩ đến chuyện giải nghệ, nhưng những người bạn trong đội lại động viên tiếp tục, thậm chí đăng ký thi đấu giúp cụ.

Cụ Alda trong một lần đứng bục ở vị trí vô địch gần đây. Ảnh: Folha Vitória

Với Alda, điền kinh không chỉ đem đến huy chương mà còn cải thiện sức khỏe, khả năng vận động, mở rộng các mối quan hệ và giúp cụ có những trải nghiệm chưa từng nghĩ tới. Alda cũng nhấn mạnh người cao tuổi muốn tập thể thao cần tôn trọng giới hạn thể chất, tìm môi trường phù hợp và có người hướng dẫn, thay vì tùy tiện bắt đầu tập luyện cường độ cao.

Sau khoảng hai thập kỷ gắn bó với đường chạy, Alda không còn xem tuổi tác là lý do để từ bỏ đam mê. Căn hộ ở Serra đã được bán, tiền bạc dành cho những chuyến đi cũng không dư dả, nhưng đổi lại là bộ sưu tập huy chương và những ký ức mà cụ trân trọng.

Với người phụ nữ Brazil này, tuổi 70 không phải điểm kết thúc của một hành trình, mà là lúc một cuộc đời thể thao mới bắt đầu.

Nhật Tảo (theo Folha Vitória)