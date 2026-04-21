Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Athletic Club vs Osasuna
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Madrid vs Alavés
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Girona vs Real Betis
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Elche vs Atlético de Madrid
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
AFC Bournemouth vs Leeds United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester City
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Barcelona vs Celta de Vigo
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Real Oviedo vs Villarreal
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Sunderland vs Nottingham Forest
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Aston Villa
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Crystal Palace
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
West Ham United vs Everton
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Arsenal vs Newcastle United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Brentford
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-

Bóng đá Việt Nam hưởng lợi từ thay đổi mới của AFC

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

TPO - Việc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) mở rộng AFC Champions League Elite lên 32 đội từ mùa 2026/27 giúp bóng đá Việt Nam có thêm suất tham dự đấu trường châu lục. Tuy nhiên, để biến lợi thế này thành bước tiến thực sự, các CLB trong nước vẫn cần cải thiện đáng kể thành tích và năng lực cạnh tranh.

CLB Công an Hà Nội sẽ giành quyền tham dự vòng play-off của AFC Champions League Elite mùa giải tới nếu đăng quang V-League mùa này.

CLB Công an Hà Nội sẽ giành quyền tham dự vòng play-off của AFC Champions League Elite mùa giải tới nếu đăng quang V-League mùa này.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tạo ra một bước ngoặt lớn cho sân chơi cấp CLB hàng đầu khu vực khi quyết định mở rộng AFC Champions League Elite (Cúp C1 châu Á) từ 24 lên 32 đội kể từ mùa giải 2026/27.

Theo cấu trúc mới, giải đấu vẫn được chia thành hai khu vực Đông và Tây, mỗi khu vực gồm 16 CLB. Song song với việc tăng quy mô, AFC cũng tiến hành tái phân bổ suất tham dự dựa trên bảng xếp hạng thành tích mùa 2024/25.

Đáng chú ý, bóng đá Việt Nam nằm trong nhóm được hưởng lợi trực tiếp từ sự thay đổi này. Cụ thể, các CLB V.League sẽ có tổng cộng 2 suất dự cúp châu Á, bao gồm 1 suất tham dự vòng play-off của AFC Champions League Elite và 1 suất vào thẳng AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á).

Đây là cơ hội lớn để các đại diện Việt Nam gia tăng sự hiện diện, đồng thời tích lũy kinh nghiệm thông qua việc cọ xát với những đối thủ hàng đầu ở sân chơi châu lục. Trong trường hợp không vượt qua vòng play-off Cúp C1 châu Á, CLB Việt Nam sẽ được chuyển xuống thi đấu tại Cúp C2.

Bóng đá Việt Nam hưởng lợi từ thay đổi mới của AFC - 2

Trong khu vực Đông Nam Á, Malaysia sở hữu 1 suất trực tiếp đá Cúp C1 và 1 suất vào thẳng Cúp C2. Trong khi đó, Thái Lan tiếp tục khẳng định vị thế số một khu vực với tổng cộng 4 suất, bao gồm 3 suất trực tiếp đá Cúp C1 và 1 suất vào thẳng Cúp C2.

Theo các nguồn tin, phương án phân bổ nói trên dự kiến sẽ được AFC thông qua chính thức vào ngày 24/4 tới. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Về lâu dài, nếu muốn gia tăng số suất tham dự, các CLB Việt Nam buộc phải cải thiện thành tích tại đấu trường châu Á.

Tại AFC Champions League 2 năm nay, CLB Nam Định dừng bước ngay từ vòng bảng, trong khi CLB Công an Hà Nội lọt vào vòng 1/8.

Video bóng đá Nam Định - Johor: Điểm nhấn 3 quả phạt đền (Cúp C1 Đông Nam Á)
Video bóng đá Nam Định - Johor: Điểm nhấn 3 quả phạt đền (Cúp C1 Đông Nam Á)

Điểm nhấn của trận đấu là trọng tài có tới 3 lần thổi phạt đền và 2 bàn thắng được ghi.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trọng Đạt ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/04/2026 13:10 PM (GMT+7)
Tin liên quan
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN