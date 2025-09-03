Cựu danh thủ 41 tuổi vẫn được vinh danh QBV, huyền thoại MU có kỷ lục khó đỡ

🚀Cầu thủ lớn tuổi nhất từng đoạt Quả bóng Vàng

Stanley Matthews đã giành Quả bóng Vàng đầu tiên vào năm 1956, khi ông 41 tuổi và 104 ngày, trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng nhận danh hiệu ấy. Cựu danh thủ của Blackpool tiếp tục sự nghiệp chuyên nghiệp đến năm 50 tuổi.

Matthews nhận vinh quang ở độ tuổi khó ngờ

Chung kết FA Cup 1953 được gọi là “chung kết Matthews” nhờ màn trình diễn xuất sắc của ông, giúp Blackpool lội ngược dòng với tỷ số 4-3 để vô địch giải đấu. Sau khi giải nghệ, Matthews rời Anh để huấn luyện bóng đá nghiệp dư ở nước ngoài, nổi bật là việc thành lập đội bóng toàn người da đen đầu tiên tại Nam Phi vào năm 1975.

⚡Tác phẩm nghệ thuật kỳ công

Từ năm 1956, xưởng kim hoàn Mellerio của Pháp đã chế tác Quả bóng Vàng. Gia đình Mellerio, vốn là những thợ kim hoàn gốc Italia, chuyển đến Pháp từ năm 1515 để phát triển nghề nghiệp. Mỗi chiếc cúp mất hơn 100 giờ để hoàn thiện, với các công đoạn phức tạp nhằm tạo hình quả bóng. Sau cùng, cúp được phủ vàng 18 carat, với giá trị vật liệu ước tính rơi vào hơn 3.000 bảng Anh.

Chế tác Quả bóng Vàng là công việc đòi hỏi kỹ thuật cao

🔥Paul Scholes – Kỷ lục đáng tiếc

Paul Scholes là người nhận nhiều đề cử Quả bóng Vàng nhất (5 lần) mà không nhận được bất kỳ phiếu bầu nào từ ban giám khảo. Huyền thoại MU được đề cử vào các năm 2000, 2001, 2003, 2004 và 2007, nhưng không bao giờ lọt vào top 3. Dù giành 25 danh hiệu lớn, bao gồm 11 chức vô địch Ngoại hạng Anh, nhiều hơn mọi cầu thủ Anh, Scholes chưa từng nhận được giải thưởng cá nhân đáng chú ý nào.

Danh hiệu Quả bóng Vàng luôn lảng tránh Scholes

🥇Le Nouveau Palmares - Sự công nhận muộn màng

Trước năm 1995, chỉ các cầu thủ châu Âu mới đủ điều kiện đề cử Quả bóng Vàng. Đến năm 2007, tạp chí France Football mới mở rộng tiêu chí cho các cầu thủ thi đấu ngoài châu Âu. Vì vậy, những huyền thoại như Pele và Maradona chưa từng chính thức nhận giải.

Pele được công nhận muộn màng

Tuy nhiên, năm 2016, France Football công bố danh sách “Le Nouveau Palmares,” tái đánh giá và công nhận các cầu thủ nằm ngoài châu Âu xứng đáng. Pele được trao 7 Quả Bóng Vàng, trong đó có 4 năm liên tiếp, còn Maradona vượt qua Igor Belanov và Lothar Matthaus. Dù việc này tôn vinh các huyền thoại, nó cũng gây tranh cãi vì có thể làm giảm giá trị thành tích của những người từng chiến thắng.

👏Lò đào tạo siêu sao

Chỉ 4 lò đào tạo, bao gồm River Plate, Sporting Lisbon, MU và Dynamo Kyiv sản sinh ra nhiều hơn 1 cầu thủ đoạt Quả bóng Vàng. MU có Bobby Charlton và George Best, trong khi Denis Law và Cristiano Ronaldo giành giải khi khoác áo "Quỷ đỏ" nhưng trưởng thành từ Huddersfield và Sporting Lisbon. Luis Figo, Alfredo Di Stefano, Omar Sivori, Andriy Shevchenko và Oleg Blokhin cũng là những cái tên nổi bật xuất phát từ các lò đào tạo này.

Bobby Charlton là 1 trong những người xuất sắc nhất trưởng thành từ lò đào tạo của MU

👑Hậu vệ xuất sắc nhất

Franz Beckenbauer là hậu vệ duy nhất có 2 lần giành Quả bóng Vàng (năm 1972 và 1976) khi khoác áo Bayern Munich. Là “libero” đầu tiên trong lịch sử bóng đá, Beckenbauer nằm trong số 9 ngôi sao từng vô địch World Cup, Cúp C1 châu Âu và Quả bóng Vàng, đồng thời là 1 trong 3 người đạt được vinh quang ở cả vai trò cầu thủ và HLV tại World Cup. Fabio Cannavaro và Matthias Sammer là hai hậu vệ khác từng giành Quả bóng Vàng.

Franz Beckenbauer là hậu vệ vĩ đại nhất lịch sử

👉Thiên tài vượt thời đại – Lionel Messi

Lionel Messi là cầu thủ duy nhất giành Quả bóng Vàng qua 3 thập kỷ và cho 3 đội bóng khác nhau. Anh nhận giải đầu tiên năm 2009 khi khoác áo Barcelona, ghi 38 bàn và kiến tạo 19 lần, dẫn dắt đội bóng giành cú ăn ba lịch sử.

Messi là biểu tượng bất diệt của danh hiệu Quả bóng Vàng

Năm 2021, anh giành giải với PSG nhờ 41 bàn và 17 kiến tạo, đồng thời vô địch Copa America cùng Argentina. Đến năm 2023, sau khi chuyển đến Inter Miami, Messi giành Quả bóng Vàng thứ 8 nhờ màn trình diễn xuất sắc tại World Cup 2022.