Cuộc cách mạng âm thầm giúp Man Utd 'lột xác', trở lại thời hoàng kim không xa

Manchester United chưa có bước tiến vượt bậc để trở lại thành thế lực cạnh tranh ngôi vô địch giải Ngoại Hạng Anh. Tuy nhiên, tình hình của đội chủ sân Old Trafford lúc này khác hẳn giai đoạn nửa năm đầu tiên của huấn luyện viên Ruben Amorim, cả về vị trí trên bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh lẫn cách thể hiện trong các trận đấu.

Tỷ lệ thua của "Quỷ đỏ" ở mùa giải này là 26%, giảm đáng kể so với con số hơn 40% của 42 trận đầu tiên dưới thời ông Amorim. Man Utd chỉ kém 3 điểm so với vị trí thứ tư. Tờ Daily Mail mới đây đã chỉ ra một số thay đổi nơi hậu trường góp phần tạo ra sự thay đổi ở đội chủ sân Old Trafford.

HLV Ruben Amorim bắt đầu tạo ra sự mới mẻ tích cực cho Man Utd. (Ảnh: Reuters)

Man Utd hoàn thành việc nâng cấp trung tâm huấn luyện Carrington trị giá 50 triệu bảng vào tháng 8/2025. Đây được xem là phần quan trọng trong cuộc cách mạng do tỷ phú Jim Ratcliffe khởi xướng kể từ khi tiếp quản đội bóng. Sau giai đoạn thanh lọc lực lượng từ thượng tầng đến đội ngũ nhân viên, bộ máy mới của Man Utd thành hình từ mùa giải này.

Trọng tâm của cuộc tái cấu trúc nằm ở bộ máy điều hành bóng đá. Ratcliffe tin tưởng trao quyền cho CEO Omar Berrada, Giám đốc bóng đá Jason Wilcox và Giám đốc hiệu suất Sam Erith – ba nhân vật từng có thời gian dài làm việc chung tại Manchester City. Berrada giữ vai trò đầu tàu trong vận hành, Wilcox phụ trách chiến lược bóng đá và phát triển đội hình, còn Erith giám sát các yếu tố thể lực, hiệu suất và môi trường vận hành đội 1.

Bên cạnh đó, Christopher Vivell được bổ nhiệm làm Trưởng tuyển trạch, Matt Hargreaves giữ vai trò đàm phán chuyển nhượng, cùng sự hỗ trợ của Mike Sansoni – Trưởng bộ phận dữ liệu và AI, người từng làm 11 năm tại đội đua xe Công thức 1 Mercedes. Sansoni chịu trách nhiệm số hóa khối bóng đá, cung cấp mô hình dữ liệu, phân tích đối thủ và hỗ trợ ra quyết định trong chuyển nhượng.

Chiến lược điều hành được mô tả là “football first” (bóng đá là số 1) – ưu tiên tuyệt đối cho chuyên môn bóng đá, hạn chế tối đa “gánh nặng thương mại” khi du đấu. Trong tour Mỹ 2025, cầu thủ chỉ tham gia 2 buổi quảng bá nhà tài trợ thay vì 3 như thông lệ.

Về chiến lược chuyển nhượng, Man Utd chốt 3 hợp đồng lớn trong hè 2025 gồm Bryan Mbeumo (từ Brentford), Matheus Cunha (từ Wolves) và Benjamin Sesko (từ RB Leipzing) với tổng giá trị 210 triệu Bảng. Daily Mail dẫn nguồn tin nội bộ cho biết, "Quỷ đỏ" tập trung mua đúng người, phù hợp với CLB hơn là mua ồ ạt. Họ ưu tiên người có kinh nghiệm Premier League, mức lương không vượt trần nội bộ và không phải mẫu cá tính có thể tiềm ẩn nguy cơ gây bất hòa.

Văn hóa nội bộ của Man Utd có sự thay đổi lớn so với mùa giải trước. (Ảnh: Reuters)

Huấn luyện viên Ruben Amorim cũng tạo ra hiệu ứng tích cực từ những thay đổi mà ông thực hiện trong văn hóa sinh hoạt của đội bóng. “Luật lệ là để không coi cầu thủ như những đứa trẻ cần bế ẵm”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói trong chuyến du đấu trước mùa giải. Trách nhiệm giám sát kỷ luật được giao hoàn toàn cho nhóm thủ lĩnh gồm 6 người là Bruno Fernandes, Lisandro Martinez, Harry Maguire, Diogo Dalot, Noussair Mazraoui và Tom Heaton.

Quy tắc nội bộ của HLV Amorim đi kèm với các giới hạn, cho phép các cầu thủ được tự do trong khuôn khổ. Ví dụ, họ được cho phép uống rượu trong 2 buổi ăn tối, nhưng có giờ giới nghiêm để đảm bảo cho buổi tập hôm sau. Các thành viên của đội, bao gồm cả đội ngũ nhân viên cũng có nhiều hoạt động chung với nhau hơn.

Yếu tố có ảnh hưởng quan trọng không kém là quản trị hiệu suất với sự hỗ trợ của dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI). Mike Sansoni đưa mô hình dữ liệu từ F1 sang bóng đá, hợp tác cùng khối thể lực, hiệu suất và tuyển trạch để xây dựng hệ thống “data-led recruitment” (tuyển mộ dựa trên dữ liệu), phân tích chuyển động cầu thủ, xác định “điểm phù hợp chiến thuật – văn hóa” và dự báo rủi ro hợp đồng.

Tuy nhiên, theo Daily Mail, chính các lãnh đạo của Man Utd cũng nhìn nhận rằng đội bóng vẫn ở giai đoạn đầu của quá trình tái thiết. "Quỷ đỏ" cần ít nhất 2-3 kỳ chuyển nhượng nữa để hoàn thiện đội hình. “Không ai nghĩ rằng chúng tôi đã xong việc. Đây không phải đường thẳng", một nguồn tin từ ban lãnh đạo CLB cho biết.