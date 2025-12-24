Cầu thủ U23 Việt Nam sắp tạo nên cột mốc lịch sử

Ở giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam cùng bảng A với Jordan, chủ nhà Saudi Arabia và Kyrgyzstan. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ mở đầu giải đấu bằng trận gặp Jordan ngày 6/1/2026.

Văn Khang, (ngoài cùng bên trái, hàng sau) sắp trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên tham dự ba VCK U23 châu Á. (Ảnh: Hoài Thương).

Đây là lần thứ sáu liên tiếp U23 Việt Nam giành quyền tham dự VCK U23 châu Á. Sau lần vắng mặt vào năm 2014, U23 Việt Nam đã liên tiếp giành quyền dự giải từ năm 2016 đến nay.

Tại giải đấu năm nay, tiền vệ Khuất Văn Khang là một trong những cái tên được HLV Kim Sang Sik lựa chọn vào danh sách tham dự. Nếu không có gì bất ngờ quá lớn, Văn Khang sẽ có tên trong 23 cầu thủ cuối cùng của U23 Việt Nam thi đấu trên đất Saudi Arabia.

Nếu được ra sân ở VCK U23 châu Á 2026, Văn Khang sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên của bóng đá Việt Nam thi đấu ở ba kỳ U23 châu Á. Trước đó, tiền vệ thuộc biên chế Thể Công Viettel đã ra sân ở VCK U23 châu Á 2022 khi mới 19 tuổi. Năm 2024, anh tiếp tục là trụ cột của U23 Việt Nam trong hành trình vào đến tứ kết.

Cầu thủ cùng lứa với Văn Khang và có bước phát triển khá tương đồng là Nguyễn Văn Trường trước đó cũng được quy hoạch là thành viên của U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2026 nhưng cuối cùng đã không thể góp mặt do chấn thương.