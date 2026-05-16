Aston Villa vs Liverpool 16/05/26 - Trực tiếp
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Genoa vs Milan
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Barcelona vs Real Betis
Arsenal vs Burnley
Ngôi sao CLB Công an Hà Nội: Bóng đá Việt Nam trả lương cao hơn Australia

Sự kiện: Bóng đá V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng CLB Công an Hà Nội

Stefan Mauk cho rằng ngày càng nhiều cầu thủ trẻ Australia sẽ rời A-League do mức đãi ngộ không còn đủ sức cạnh tranh so với các giải đấu tại Đông Nam Á.

Stefan Mauk, tiền vệ của câu lạc bộ Công an Hà Nội, mới đây đã chia sẻ trên podcast Football Friends về khoảng cách thu nhập đáng kể giữa cầu thủ thi đấu tại A-League và các giải Đông Nam Á. Theo Stefan Mauk, bóng đá Australia đang đứng trước nguy cơ mất dần nhân tài vì mức đãi ngộ không còn đủ sức cạnh tranh.

"Trong khi các giải đấu khác liên tục tăng đãi ngộ cho cầu thủ thì A-League lại đi theo chiều ngược lại. Đó là thực tế của bóng đá Australia lúc này. Nhiều cầu thủ trẻ sẽ chọn ra nước ngoài thi đấu trong thời gian tới và tôi hoàn toàn ủng hộ điều đó", Stefan Mauk nhận định.

Anh ước lượng một cầu thủ A-League từ 22 đến 25 tuổi, đá chính thường xuyên hiện có mức lương không quá 150.000 AUD/năm (khoảng 2,8 tỷ). Ở giai đoạn đỉnh cao 4-5 năm trước, các ngôi sao hàng đầu của A-League có thể nhận từ 250.000 đến 500.000 AUD mỗi năm, nhưng hiện tại mức 300.000 AUD đã được xem là rất cao. Ngược lại, ở Đông Nam Á, nhiều cầu thủ hàng đầu vẫn có thể kiếm khoảng 500.000 AUD/năm.

Stefan Mauk cho rằng bóng đá Australia đang đứng trước nguy cơ mất dần nhân tài vì mức đãi ngộ không đủ cạnh tranh. (Ảnh: Công an Hà Nội FC)

"Tôi đã nói chuyện với vài cầu thủ đang chơi ở Malaysia, Thái Lan, Indonesia, và dĩ nhiên tôi biết đại khái tình hình ở Việt Nam. Mức thu nhập ở đây, cộng thêm việc CLB lo luôn tiền thuê nhà, xe cộ cho cầu thủ, thì chi phí sinh hoạt chỉ bằng khoảng một phần tư so với ở Australia. Ví dụ, tôi có thể mua một bữa sáng gồm hai quả trứng, bơ và bánh mì nướng với giá 9 AUD. Ở sân bay còn chưa chắc mua nổi ly cà phê với giá đó.

Chưa kể tiền thưởng ở đây cũng rất tốt. Thực tế, chỉ cần dùng tiền thưởng cộng với khoảng 10% lương là đã đủ chi tiêu rồi. Ở Thái Lan hay Indonesia cũng tương tự như vậy. Tất nhiên phải thắng trận mới có thưởng, mà may là đội tôi ở đây gần như trận nào cũng thắng. Tôi thật sự đang xách nguyên va-li tiền về Australia đấy", Stefan chia sẻ.

Không chỉ vậy, tiền vệ của CAHN còn tiết lộ anh đang được đội bóng Việt Nam đề nghị tăng lương thêm 30-40% sau mùa giải thành công vừa qua.

“Tôi đang đàm phán với Adelaide. Họ sẽ rất vui nếu tôi trở lại, nhưng đồng thời họ cũng hiểu rằng ngân sách không còn bao nhiêu nữa. Họ không thể trả thêm tiền. Trong khi đó, Việt Nam sẵn sàng đề nghị với tôi mức lương cao hơn hiện tại khoảng 30-40% vì đội bóng đang có một mùa giải rất thành công.

Bản thân tôi cũng chơi tốt, và với một cầu thủ chuyên nghiệp thì chuyện muốn kiếm được thu nhập cao hơn là điều hoàn toàn bình thường. Đó cũng là lý do tôi nhận được rất nhiều tin nhắn từ các cầu thủ, thậm chí cả một vài HLV. Tôi sẽ không bất ngờ nếu thời gian tới có thêm HLV Australia sang đây làm việc.

Tôi biết có một đồng đội chuẩn bị sang Việt Nam thi đấu. Các CLB Việt Nam hiểu rõ chất lượng cầu thủ Australia, đồng thời cũng biết mặt bằng lương ở A-League hiện không quá cao. Quan trọng là bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể đưa ra những đãi ngộ hấp dẫn hơn".

Stefan Mauk cho rằng ngày càng có nhiều cầu thủ rời Australia để thi đấu ở nước ngoài, thậm chí không ít người đã tính đến chuyện không quay lại Australia nữa vì sống quá đắt đỏ. Theo anh, các CLB A-League không thể tiếp tục cắt giảm lương và ngân sách, bởi cầu thủ hiện có nhiều lựa chọn hấp dẫn hơn ở các giải đấu khác.

Công an Hà Nội đang ở rất gần với chức vô địch V-League. Tuy nhiên, Nam Định với tư cách nhà đương kim vô địch, đã tạo ra rất nhiều cho thầy trò HLV...

Theo Khánh Ly

15/05/2026 09:16 AM (GMT+7)
