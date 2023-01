Chuyện tiền trong mùa chuyển nhượng V.League 2023

Ngoại binh V.League "chạy sô" qua các câu lạc bộ Kết thúc mùa giải V.League 2022, Vua phá lưới Rimario nói lời chia tay CLB Hải Phòng. Chân sút đã ghi tới 17 bàn thắng trong mùa giải 2022 rời đội bóng thành phố Cảng cùng với Moses, một trong những tiền vệ ngoại hay nhất lịch sử V.League. Có thông tin cho thấy Rimario và Moses rời Hải Phòng do đôi bên không tìm được thỏa thuận chung về lương thưởng trong hợp đồng mới. Theo lời chủ tịch Văn Trần Hoàn, Hải Phòng có ngân sách hoạt động vào khoảng 100 tỷ đồng mùa 2022, một nửa trong số đó do thành phố hỗ trợ. Nhưng trước thềm mùa giải 2023, đội bóng này vẫn chưa dự trù được con số chi tiêu chính thức. Trong bối cảnh phải tham dự đấu trường AFC Champions League, Hải Phòng sẽ phải chi tiêu lớn hơn rất nhiều so với năm ngoái. Việc chần chừ trong thỏa thuận với Rimario và Moses đã khiến Hải Phòng mất bộ đôi này. Đúng 1 ngày sau khi V.League 2022 khép lại, Rimario và Moses khoác áo CLB Bình Dương trong một trận giao hữu quốc tế. Nhưng điểm đến họ nhắm tới ở mùa giải 2023 khi ấy lại là "PSG Việt Nam", CLB Bình Định. HLV Nguyễn Đức Thắng xem Rimario và Moses là lựa chọn hoàn hảo cho 2 suất ngoại binh V.League mùa tới. Nhưng cuối cùng, họ buộc phải chia tay bộ đôi trên bởi CLB Bình Định gặp khó khăn về tài chính. Cuối cùng, Rimario và Moses chính thức cập bến Bình Dương theo bản hợp đồng 1 năm, thay vì 1 trận như ít ngày trước đó.