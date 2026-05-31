Chung kết Cúp C1 đầy cảm xúc: Arsenal mừng sớm, PSG có nụ cười cuối
PSG và Arsenal trải qua 3 giờ đầy những cung bậc cảm xúc trong trận chung kết Champions League.
Chỉ sau 6 phút Arsenal đã vượt lên sau pha chớp thời cơ của Kai Havertz
Cú đá góc hẹp của Havertz đi vọt qua đầu thủ môn Safonov khiến thủ môn người Nga không kịp trở tay
Havertz thực sự rất có duyên trong các trận chung kết, anh đã lập công năm 2021 để Chelsea vô địch
Havertz.thoát xuống ở phút bù giờ hiệp 1 và thiếu chút nữa đã ghi bàn, nhưng bị Marquinhos ngăn cản
Nhưng ở phút 62, Mosquera phạm lỗi với Kvaratskhelia trong vòng cấm Arsenal và PSG đã có được quả penalty
Dembele đánh lừa Raya trên chấm 11m để PSG gỡ hoà
Rất may mắn cho Arsenal, cột dọc từ chối bàn thắng cho Kvaratskhelia sau cú sút chạm chân Lewis-Skelly
Arsenal cũng gây hồi hộp với các pha bóng bổng, nhưng hiệp 2 kết thúc với tỷ số hoà
Hai hiệp phụ cũng không mang lại bàn thắng, đưa trận chung kết vào loạt sút luân lưu
Eze của Arsenal là người đá hỏng đầu tiên, sút chệch cột dọc ở lượt thứ 2
David Raya ngay lập tức xoá bỏ lợi thế đó với pha đổ người chính xác trước cú sút của Nuno Mendes
Nhưng ở lượt thứ 5, Gabriel của Arsenal đã sút vọt xà ngang, mang lại chiến thắng 4-3 cho PSG
Tiếc thay cho Gabriel, Arsenal đã có một chiến dịch Cúp C1 bất bại với thành tích phòng ngự tuyệt vời, và ở chung kết họ đã phong toả PSG rất hiệu quả. Gabriel là một trong những nhân vật chủ lực của kỳ công đó
Mikel Arteta đi an ủi các học trò, nhưng cũng chính ông phải cố kìm những giọt nước mắt
Còn với PSG, đây mới chỉ là khởi đầu của bữa tiệc ăn mừng
(Chung kết Cúp C1) Gabriel đá hỏng lượt đá luân lưu quan trọng, khiến Arsenal thua PSG tại chung kết.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-31/05/2026 00:20 AM (GMT+7)