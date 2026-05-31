Nghiệt ngã Arsenal: Raya vững chãi cản 11m, nhưng sao PSG lại giật giải hay nhất trận

Loạt luân lưu chung kết Cúp C1

Chung kết Cúp C1 diễn ra theo kịch bản không ai ngờ đến. Arsenal sớm ghi bàn mở điểm ở phút thứ 6 khi Havertz dứt diểm đẳng cấp ở góc hẹp.

Ở trận này, dàn sao tấn công của PSG bị Arsenal kiềm tỏa liên tục. Nhưng chỉ 1 tình huống sai lầm, "Pháo thủ" đã tự hủy hoại những nỗ lực của họ. Mosquera phạm lỗi với Kvaratskhelia trong vòng cấm, khiến Arsenal phải chịu phạt đền. Trên chấm 11m, Dembele đánh bại thủ môn Raya để gỡ hòa 1-1.

Thủ môn Raya thi đấu cực kỳ ấn tượng ở trận này. Anh không mắc sai lầm nào khi có những tình huống xử lý vô cùng chắc chắn. Ở loạt đá luân lưu, Raya còn có 1 pha cứu thua cú dứt điểm của Mendes. Nhưng việc Arsenal có tới 2 người đá luân lưu ra ngoài là Eze và Gabriel khiến "Pháo thủ" thua với tỷ số 3-4 ở loạt đấu này.

Nỗi buồn của Raya

Sau trận, UEFA lại không trao cho thủ môn Raya danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. Thay vào đó, Vitinha không ghi bàn và không kiến tạo lại được chọn cho danh hiệu này.

Tất nhiên không thể nói Vitinha mờ nhạt. Anh chạy rất nhiều, cố gắng cầm nhịp để tuyến giữa PSG được ở thế trên cơ trước Arsenal. Ngôi sao người Bồ Đào Nha còn liên tục tranh chấp dù cho không có thể hình lý tưởng. Do đó, có lý do để Vitinha được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Vitinha giật giải cầu thủ hay nhất chung kết Cúp C1

UEFA đưa ra lý do để có bình chọn đó: "Vitinha là cầu thủ xuất sắc nhất của PSG ở trận đấu vừa qua. Anh ấy đã làm chủ khu vực giữa sân, đặc biệt trong hiệp hai. Họ thúc đẩy đội bóng tiến lên và giữ nhịp độ trận đấu. Đó là màn trình diễn xuất sắc của tiền vệ người Bồ Đào Nha".