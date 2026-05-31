PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
Nghiệt ngã Arsenal: Raya vững chãi cản 11m, nhưng sao PSG lại giật giải hay nhất trận

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Arsenal PSG - Arsenal: Định đoạt vua châu Âu

Tiền vệ Vitinha vinh dự được UEFA bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận chung kết Cúp C1 mùa 2025/26.

  

Loạt luân lưu chung kết Cúp C1

Chung kết Cúp C1 diễn ra theo kịch bản không ai ngờ đến. Arsenal sớm ghi bàn mở điểm ở phút thứ 6 khi Havertz dứt diểm đẳng cấp ở góc hẹp. 

Ở trận này, dàn sao tấn công của PSG bị Arsenal kiềm tỏa liên tục. Nhưng chỉ 1 tình huống sai lầm, "Pháo thủ" đã tự hủy hoại những nỗ lực của họ. Mosquera phạm lỗi với Kvaratskhelia trong vòng cấm, khiến Arsenal phải chịu phạt đền. Trên chấm 11m, Dembele đánh bại thủ môn Raya để gỡ hòa 1-1.

Thủ môn Raya thi đấu cực kỳ ấn tượng ở trận này. Anh không mắc sai lầm nào khi có những tình huống xử lý vô cùng chắc chắn. Ở loạt đá luân lưu, Raya còn có 1 pha cứu thua cú dứt điểm của Mendes. Nhưng việc Arsenal có tới 2 người đá luân lưu ra ngoài là Eze và Gabriel khiến "Pháo thủ" thua với tỷ số 3-4 ở loạt đấu này. 

Nỗi buồn của Raya

Sau trận, UEFA lại không trao cho thủ môn Raya danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. Thay vào đó, Vitinha không ghi bàn và không kiến tạo lại được chọn cho danh hiệu này.

Tất nhiên không thể nói Vitinha mờ nhạt. Anh chạy rất nhiều, cố gắng cầm nhịp để tuyến giữa PSG được ở thế trên cơ trước Arsenal. Ngôi sao người Bồ Đào Nha còn liên tục tranh chấp dù cho không có thể hình lý tưởng. Do đó, có lý do để Vitinha được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. 

Vitinha giật giải cầu thủ hay nhất chung kết Cúp C1

UEFA đưa ra lý do để có bình chọn đó: "Vitinha là cầu thủ xuất sắc nhất của PSG ở trận đấu vừa qua. Anh ấy đã làm chủ khu vực giữa sân, đặc biệt trong hiệp hai. Họ thúc đẩy đội bóng tiến lên và giữ nhịp độ trận đấu. Đó là màn trình diễn xuất sắc của tiền vệ người Bồ Đào Nha".

Theo Phong Đức

Nguồn:

-31/05/2026 00:25 AM (GMT+7)
