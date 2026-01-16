Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Chủ tịch Real Madrid muốn đưa Mourinho trở lại sau khi Alonso bị sa thải

Sự kiện: Real Madrid HLV Mourinho

Real Madrid sau khi sa thải Xabi Alonso đang bàn về vị trí HLV trưởng, và ý tưởng Mourinho trở lại đã được nêu ra.

  

Nhờ cậy người cũ

Nội tình Real Madrid đã rối tung chỉ trong ít ngày. Sau khi thua sát nút ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha trước Barcelona, Xabi Alonso đã bị sa thải khỏi vị trí HLV trưởng. Giữa lúc dư luận đồn đoán xem những cầu thủ nào đã khiến Alonso mất chức, Alvaro Arbeloa lên thay thế và lập tức cùng Real Madrid văng khỏi Cúp nhà Vua dưới tay một Albacete đang đứng gần nhóm xuống hạng của giải Segunda.

Mourinho trở lại Real Madrid được cho là ý tưởng của chủ tịch Florentino Perez

Mourinho trở lại Real Madrid được cho là ý tưởng của chủ tịch Florentino Perez

Mới đây lại xuất hiện thêm thông tin rằng chủ tịch Florentino Perez đã có trong đầu một người ông đánh giá sẽ hợp với vị trí HLV trưởng. Alvaro Arbeloa vẫn mới chỉ có kinh nghiệm làm bóng đá trẻ chứ chưa thử sức ở một CLB nào ngoài Real Madrid, do đó Perez muốn có một HLV thực thụ, giàu kinh nghiệm và càng danh tiếng càng tốt.

Mourinho đã rời Real Madrid hơn 12 năm trước nhưng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha được cho là vẫn có quan hệ tốt với Perez. Ông chủ tịch được cho là chỉ ưa Mourinho, ngay cả những HLV có công lớn với Real Madrid như Zidane và Ancelotti cũng đều từng có xung đột & tranh cãi với Perez.

Ý tưởng tồi?

Tuy nhiên tờ AS cho biết ý tưởng này của Perez đang bị nhiều thành viên ban giám đốc đề nghị xem xét kỹ. Alonso vừa bị đuổi việc và HLV người xứ Basque vẫn là một HLV khá dễ tính trong những nhà cầm quân có tư duy làm việc hiện đại, trong khi Mourinho đã có xung đột với một số cầu thủ ngay từ thời gian ông còn làm việc ở Bernabeu.

Benfica của Mourinho không có thành tích tốt trong thời gian gần đây

Benfica của Mourinho không có thành tích tốt trong thời gian gần đây

Hơn nữa, một số thành viên ban giám đốc chỉ ra rằng Mourinho đã không còn “mát tay” với công việc huấn luyện từ lâu. Ngay cả Benfica lúc này cũng đang chật vật, họ đón Mourinho khi đang kém Porto 2 điểm ở ngôi đầu, nhưng giờ Benfica đã rơi xuống thứ 3 với 3 điểm ít hơn Sporting trong khi Porto hơn cả 2 đội ít nhất 7 điểm, thắng 16 hòa 1 trong 17 trận. Benfica cũng đã bị loại ở bán kết Cúp liên đoàn, tứ kết Cúp quốc gia, và sẽ cần phép màu để vào vòng knock-out Cúp C1.

Trong lúc này, Arbeloa vẫn đang chỉnh đốn công việc ở đội bóng. Tờ Marca mới đây cho hay Arbeloa đã nói chuyện với một số cầu thủ về việc không để họ đá sai vị trí sở trường, như trường hợp Federico Valverde phải đá hậu vệ phải. Từ giờ những vị trí thiếu người sẽ được Arbeloa bổ sung bằng cầu thủ đội trẻ.

Theo Q.D (Tổng hợp)

Nguồn: [Link nguồn]

16/01/2026 02:11 AM (GMT+7)
