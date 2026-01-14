Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hamburger SV vs Bayer Leverkusen
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
Borussia Dortmund vs Werder Bremen
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Napoli vs Parma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Köln vs Bayern Munich
Logo Köln - KOE Köln
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Inter Milan vs Lecce
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-

Mbappe bỏ buổi tập đầu tiên thời Arbeloa, nỗ lực cứu ghế Alonso ở Real không thành

Sự kiện: Real Madrid Kylian Mbappe

Mbappe đã không tập trong buổi đầu tiên Arbeloa chủ trì ở Real Madrid, không lâu sau khi Xabi Alonso bị sa thải.

  

Mbappe nén đau đá Siêu cúp

Sau quyết định sa thải Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa đã lên thay thế ở vị trí HLV trưởng và trong ngày thứ Ba ông có buổi tập đầu tiên ở Real Madrid. Tuy nhiên buổi chuẩn bị cho trận gặp Albacete ở Cúp nhà Vua lại vắng một cầu thủ quan trọng: Kylian Mbappe.

Arbeloa tổ chức buổi tập đầu tiên với Real Madrid mà không có Mbappe

Arbeloa tổ chức buổi tập đầu tiên với Real Madrid mà không có Mbappe

Albacete là đội hạng Segunda nên Real Madrid dự kiến sẽ chỉ tung đội hình B và Mbappe sẽ không đá, nhưng việc Mbappe nghỉ tập không phải vì lý do đó. Anh đã bị đau đầu gối trong thời gian qua và đã cố nén đau ra sân thi đấu ở trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha vừa qua gặp Barcelona.

Việc Mbpape nghỉ buổi tập này khiến dư luận lại có thêm những đồn đoán về tiền đạo người Pháp. Anh được xem là một trong những cầu thủ có vấn đề thái độ dẫn tới sự ra đi của Alonso, nhưng Mbappe cũng là cầu thủ đầu tiên nói lời chia tay HLV người xứ Basque trên mạng xã hội.

Tin đồn Mbappe có mâu thuẫn với Alonso vẫn còn chưa được làm sáng tỏ, nhưng theo tờ L’Equipe (Pháp), Mbappe đã cố gắng nén đau và bay đến Saudi Arabia vì biết ý nghĩa quan trọng của trận này. Anh biết Xabi Alonso đang chịu nhiều áp lực, và muốn giúp ông dù chỉ là từ ghế dự bị. Hành động ấy đi ngược với lời khuyên của các bác sỹ đã cảnh báo rằng chấn thương có thể nặng lên.

Thực lòng tiếc nuối, hay giữ thể diện?

Điều này tất nhiên đi ngược với luồng thông tin rằng Mbappe là một trong những cầu thủ khiến Alonso mất việc. L’Equipe cũng nhấn mạnh rằng Mbappe không những không làm điều đó, anh không có cơ sở gì để làm điều đó bởi Alonso đã rất ưu ái chân sút người Pháp, không ép anh phải tham gia pressing và lùi về phòng ngự, và lối chơi của đội luôn được xây dựng trong đầu Alonso với Mbappe đá chính.

Mbappe bị nghi là một trong những cầu thủ khiến Alonso mất việc

Mbappe bị nghi là một trong những cầu thủ khiến Alonso mất việc

Trong bối cảnh có cả chục thông tin khác nhau về vụ Alonso mất việc và nhiều tin trong số đó đối nghịch nhau, chúng ta cần nhìn tin tức này với sự hoài nghi. L’Equipe đã từng phỏng vấn độc quyền Mbappe nhiều lần và là một tờ báo có khuynh hướng bài-PSG trong thời gian Mbappe rạn nứt quan hệ với đội bóng cũ.

Real Madrid có thể tung ra vài “tin tức” nhằm khiến họ trông đúng đắn khi sa thải Alonso, và Mbappe cũng có thể làm vậy nhằm giữ thể diện của mình chứ không phải thực lòng tiếc nuối cho thầy cũ. Tuy nhiên có một điều có thể thấy rõ là Alonso chưa từng chỉ trích Mbappe trong thời gian ông nắm đội.

8

Man U - Man City 17.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Man United
Man City
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 17/01
Thể lệ
Real chia tay HLV Xabi Alonso, Mbappe lên tiếng giữa sóng gió
Real chia tay HLV Xabi Alonso, Mbappe lên tiếng giữa sóng gió

Kylian Mbappe là ngôi sao đầu tiên của đội bóng Hoàng gia công khai lên tiếng về cuộc chia tay giữa Real Madrid và HLV Xabi Alonso, khép lại một nhiệm...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp L'Equipe) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/01/2026 23:05 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Real Madrid Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN