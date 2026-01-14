Mbappe bỏ buổi tập đầu tiên thời Arbeloa, nỗ lực cứu ghế Alonso ở Real không thành

Mbappe nén đau đá Siêu cúp

Sau quyết định sa thải Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa đã lên thay thế ở vị trí HLV trưởng và trong ngày thứ Ba ông có buổi tập đầu tiên ở Real Madrid. Tuy nhiên buổi chuẩn bị cho trận gặp Albacete ở Cúp nhà Vua lại vắng một cầu thủ quan trọng: Kylian Mbappe.

Arbeloa tổ chức buổi tập đầu tiên với Real Madrid mà không có Mbappe

Albacete là đội hạng Segunda nên Real Madrid dự kiến sẽ chỉ tung đội hình B và Mbappe sẽ không đá, nhưng việc Mbappe nghỉ tập không phải vì lý do đó. Anh đã bị đau đầu gối trong thời gian qua và đã cố nén đau ra sân thi đấu ở trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha vừa qua gặp Barcelona.

Việc Mbpape nghỉ buổi tập này khiến dư luận lại có thêm những đồn đoán về tiền đạo người Pháp. Anh được xem là một trong những cầu thủ có vấn đề thái độ dẫn tới sự ra đi của Alonso, nhưng Mbappe cũng là cầu thủ đầu tiên nói lời chia tay HLV người xứ Basque trên mạng xã hội.

Tin đồn Mbappe có mâu thuẫn với Alonso vẫn còn chưa được làm sáng tỏ, nhưng theo tờ L’Equipe (Pháp), Mbappe đã cố gắng nén đau và bay đến Saudi Arabia vì biết ý nghĩa quan trọng của trận này. Anh biết Xabi Alonso đang chịu nhiều áp lực, và muốn giúp ông dù chỉ là từ ghế dự bị. Hành động ấy đi ngược với lời khuyên của các bác sỹ đã cảnh báo rằng chấn thương có thể nặng lên.

Thực lòng tiếc nuối, hay giữ thể diện?

Điều này tất nhiên đi ngược với luồng thông tin rằng Mbappe là một trong những cầu thủ khiến Alonso mất việc. L’Equipe cũng nhấn mạnh rằng Mbappe không những không làm điều đó, anh không có cơ sở gì để làm điều đó bởi Alonso đã rất ưu ái chân sút người Pháp, không ép anh phải tham gia pressing và lùi về phòng ngự, và lối chơi của đội luôn được xây dựng trong đầu Alonso với Mbappe đá chính.

Mbappe bị nghi là một trong những cầu thủ khiến Alonso mất việc

Trong bối cảnh có cả chục thông tin khác nhau về vụ Alonso mất việc và nhiều tin trong số đó đối nghịch nhau, chúng ta cần nhìn tin tức này với sự hoài nghi. L’Equipe đã từng phỏng vấn độc quyền Mbappe nhiều lần và là một tờ báo có khuynh hướng bài-PSG trong thời gian Mbappe rạn nứt quan hệ với đội bóng cũ.

Real Madrid có thể tung ra vài “tin tức” nhằm khiến họ trông đúng đắn khi sa thải Alonso, và Mbappe cũng có thể làm vậy nhằm giữ thể diện của mình chứ không phải thực lòng tiếc nuối cho thầy cũ. Tuy nhiên có một điều có thể thấy rõ là Alonso chưa từng chỉ trích Mbappe trong thời gian ông nắm đội.