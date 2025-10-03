Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Chủ tịch FIFA chính thức lên tiếng về lệnh trừng phạt bóng đá Israel

Sự kiện: World Cup 2026
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(PLO)- Tại trụ sở FIFA ở Zurich, một cuộc gặp quan trọng vừa diễn ra giữa Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Palestine (PFA) Jibril Rajoub về việc cấm Israel tham dự World Cup.

Trong bối cảnh quốc tế dồn dập những tiếng nói yêu cầu trừng phạt Israel vì các hành động bị cáo buộc là tội ác chiến tranh ở Gaza trong hai năm qua, phát biểu chính thức của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã trở thành tâm điểm chú ý. Ông Infantino khẳng định FIFA không thể can thiệp hay đưa ra biện pháp kỷ luật đối với một quốc gia thành viên liên quan đến vấn đề địa chính trị, đồng thời nhấn mạnh rằng bóng đá cần được duy trì như một công cụ gắn kết con người vượt lên trên những xung đột và chia rẽ.

Trong tuyên bố chính thức, Chủ tịch FIFA không trực tiếp nhắc đến tên Israel, nhưng thông điệp được hiểu rõ ràng: FIFA sẽ không trừng phạt quốc gia này bất chấp áp lực. Ông viết rằng tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh luôn cam kết sử dụng sức mạnh của môn thể thao vua để thúc đẩy hòa bình và đoàn kết trong một thế giới đang đầy rẫy bất ổn.

Chủ tịch FIFA Infantino nói rõ tổ chức của ông không thể trở thành một định chế giải quyết tranh chấp chính trị hay quân sự, mà thay vào đó phải giữ vai trò văn hóa và xã hội, tập trung vào giáo dục và nhân đạo.

FIFA sẽ không trừng phạt bóng đá Israel bất chấp những áp lực bủa vây. Ảnh: EPA.

FIFA sẽ không trừng phạt bóng đá Israel bất chấp những áp lực bủa vây. Ảnh: EPA.

Phát biểu của Infantino đã gây ra nhiều tranh luận. Một số ý kiến cho rằng FIFA đang áp dụng tiêu chuẩn kép. Bởi chỉ trong vài ngày sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022, FIFA đã cấm các đội tuyển và CLB của Nga tham gia mọi giải đấu quốc tế. Quyết định nhanh chóng và dứt khoát đó được coi là bước đi mang tính chính trị rõ rệt, trái ngược với sự thận trọng hiện nay khi đối diện với Israel. Chính sự so sánh này khiến nhiều tổ chức và nhà hoạt động nhân quyền tiếp tục đặt câu hỏi về tính công bằng trong cách FIFA xử lý khủng hoảng.

Trên Instagram cá nhân, Chủ tịch FIFA Infantino cũng chia sẻ chi tiết về cuộc trao đổi với Jibril Rajoub. Ông mô tả cuộc gặp là cơ hội để lắng nghe trực tiếp quan điểm của bóng đá Palestine giữa bối cảnh tình hình thảm khốc tại Gaza. Ông Infantino viết rằng tất cả mọi người trong cộng đồng bóng đá cần chung tay khuyến khích hòa bình và đoàn kết, đồng thời ông bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần bền bỉ của PFA trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Những phán quyết của Chủ tịch FIFA mang thông điệp hòa bình, khi Palestine vẫn duy trì các hoạt động bóng đá dù cơ sở hạ tầng liên tục bị tàn phá, các cầu thủ phải thi đấu trong điều kiện thiếu thốn, thậm chí nhiều người từng đối diện nguy hiểm tính mạng.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino luôn cam kết sử dụng sức mạnh của môn thể thao vua để thúc đẩy hòa bình và đoàn kết. Ảnh: EPA.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino luôn cam kết sử dụng sức mạnh của môn thể thao vua để thúc đẩy hòa bình và đoàn kết. Ảnh: EPA.

Cần nhắc lại rằng Palestine là thành viên chính thức của FIFA từ năm 1998. Trong hơn hai thập kỷ qua, bóng đá không chỉ là một môn thể thao tại vùng đất này mà còn mang ý nghĩa tinh thần, trở thành công cụ gìn giữ niềm hy vọng và bản sắc dân tộc. Đội tuyển Palestine đã ba lần góp mặt ở vòng chung kết Asian Cup, trong đó lần gần nhất là năm 2023, thể hiện sự kiên cường của một nền bóng đá đang vươn lên giữa chiến tranh. Những nỗ lực ấy được cộng đồng quốc tế nhìn nhận như một minh chứng cho khả năng tồn tại và phát triển bất chấp hoàn cảnh.

Trong khi đó, Israel cũng là thành viên của FIFA và hiện thi đấu ở khu vực châu Âu (UEFA) do yếu tố chính trị - an ninh. Việc đề cập đến khả năng trừng phạt Israel đồng nghĩa với việc đụng chạm đến sự cân bằng nhạy cảm trong nội bộ FIFA cũng như các liên đoàn khu vực.

Quyết định của Chủ tịch FIFA Infantino vì thế không chỉ là vấn đề thể thao, mà còn liên quan trực tiếp đến quan hệ quốc tế và ảnh hưởng địa chính trị. Chính sự phức tạp này giải thích vì sao FIFA chọn cách giữ lập trường “trung lập” thay vì hành động tương tự như với Nga.

Bóng đá Palestine vươn lên giữa những khó khăn. Ảnh: EPA.

Bóng đá Palestine vươn lên giữa những khó khăn. Ảnh: EPA.

Một số chuyên gia nhận định, nếu FIFA thực sự trừng phạt Israel, tổ chức này có thể đối diện nguy cơ chia rẽ sâu sắc giữa các liên đoàn thành viên, đặc biệt là ở châu Âu và Trung Đông. Điều đó có thể dẫn đến những hệ quả khó kiểm soát, từ việc tẩy chay các giải đấu cho đến nguy cơ mất đi sự ổn định vốn mong manh trong cơ chế điều hành bóng đá thế giới.

Tuy nhiên, áp lực chắc chắn sẽ không giảm. Các tổ chức xã hội dân sự, nhiều hiệp hội thể thao và hàng loạt người hâm mộ toàn cầu vẫn tiếp tục kêu gọi FIFA áp dụng biện pháp mạnh mẽ hơn đối với Israel. Từ nay đến kỳ đại hội FIFA sắp tới, nhiều khả năng vấn đề này sẽ tiếp tục xuất hiện trong các cuộc tranh luận chính thức cũng như bên lề.

Phát biểu của Chủ tịch FIFA về mặt hình thức là thể hiện mong muốn duy trì sự trung lập của FIFA. Nhưng về thực chất, nó phản ánh sự khó xử của tổ chức này trước những yêu cầu ngày càng lớn từ cộng đồng quốc tế. Khi bóng đá ngày càng gắn chặt với chính trị và nhân quyền, vai trò “chỉ lo thể thao” mà Infantino muốn duy trì dường như không còn dễ dàng như trước nữa.

Theo TÂM VÕ

Nguồn: [Link nguồn]

03/10/2025 12:30 PM (GMT+7)
