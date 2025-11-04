Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Choáng váng 10 đội đua vé dự cúp châu Âu ở Ngoại hạng Anh, có cả CLB mới lên hạng

Sự kiện: Premier League 2025-26
Premier League đang chứng kiến tới 10 đội đứng quanh khu vực dự cúp châu Âu với cách biệt điểm số rất sát nhau.

   

Khoảng cách thu hẹp

Premier League đã trải qua 10 vòng đấu và có vẻ lúc này Arsenal khó có thể bị đuổi kịp. Họ quá mạnh trong phòng ngự trong khi mặt trận tấn công của “Pháo thủ” không cần bùng nổ nhưng luôn ghi bàn đủ để có 3 điểm, cả bằng bóng sống lẫn bóng chết.

Đội nhì bảng Premier League và đội xếp thứ 11 chỉ cách nhau 4 điểm

Đội nhì bảng Premier League và đội xếp thứ 11 chỉ cách nhau 4 điểm

Trong khi Arsenal ung dung ở ngôi đầu, các vị trí xếp sau lại đang rất sát nhau. Từ vị trí nhì bảng (Man City) đến đội xếp thứ 11 (Aston Villa) cách nhau chỉ có 4 điểm, hiện đang có 3 đội đang cùng có 18 điểm và 3 đội khác cùng có 17 điểm (bao gồm hiện tượng Sunderland, đội mà nếu thắng Everton đêm thứ Hai thì họ đã lên tận nhì bảng).

Phải vậy, cự ly giữa Arsenal với đội nhì bảng lúc này còn lớn hơn cả cự ly giữa đội nhì bảng với đội xếp thứ 11. Để độc giả hình dung, chúng ta sẽ xem các mùa trước đây cự ly cũng giữa các đội này là bao nhiêu điểm:

Khoảng cách từ vị trí nhì bảng tới thứ 11 sau 10 vòng đầu tiên ở Premier League

Mùa 2022/23: 13 điểm

Mùa 2023/24: 12 điểm

Mùa 2024/25: 8 điểm

Như vậy là khoảng cách càng ngày càng thu hẹp. Liverpool cách đây không lâu còn hơn Arsenal tận 5 điểm và người ta đã nói về việc họ sẽ vô địch sớm hay muộn, nhưng 4 vòng thua liên tiếp và giờ đến lượt fan Arsenal dự đoán xem đội nhà bao giờ đăng quang. Thậm chí lúc này vị trí đầu bảng của Arsenal còn an toàn hơn cả Bayern Munich và PSG ở 2 giải đấu mà họ thường xuyên thống trị.

Đáng nói là Liverpool, với phong độ thảm hại như vậy, vẫn đang trong top 4. Tottenham đá không có gì quá bùng nổ vẫn khởi đầu mùa trong nhóm dự Cúp C1, còn MU thậm chí đã có lúc lên nhì bảng vào buổi tối thứ Bảy trước khi mất điểm dưới tay Nottingham Forest, nên phải nói rằng mùa giải thực tế của họ tốt hơn nhiều so với hình ảnh mà truyền thông, hay chính fan MU tô vẽ về đội bóng của mình.

Đối thủ "yếu" ngày càng ít

Việc cách biệt giữa các đội ngày càng thu hẹp không phải điều ngạc nhiên, khi mỗi năm các đội lại giàu lên nhờ tiền kiếm được từ giải đấu. Bên cạnh mua sắm cầu thủ chất lượng (Sunderland mới lên hạng đã lôi kéo cả Xhaka và Mukiele về), những đội “nghèo” cũng có điều kiện thuê các HLV hàng đầu về, và làng HLV đang có rất nhiều ngôi sao thể hiện năng lực nhờ cách sắp xếp đấu pháp rất khoa học.

Crystal Palace, Brighton và Bournemouth là 3 ví dụ điển hình. Palace đá ở London nên họ có thể chiêu mộ những ngôi sao thích sống ở thủ đô, nhưng họ vẫn khá nghèo. Dù vậy Oliver Glasner đã biến CLB này thành nhà vô địch FA Cup và thường xuyên gây khiếp đảm với cả những đội mạnh nhất nước Anh. Glasner đã từng đăng quang Europa League ở Frankfurt và ông có thể dẫn dắt bất cứ CLB mạnh nào ở Đức, nhưng ông lại chọn sang Anh làm việc.

Glasner và Iraola khiến 2 đội bóng của họ "hóa rồng" dù tài chính eo hẹp

Glasner và Iraola khiến 2 đội bóng của họ "hóa rồng" dù tài chính eo hẹp

Brighton thì đã từ lâu xác lập uy tín tại Premier League nhờ khả năng phát hiện tài năng trẻ lẫn chơi một lối chơi rất chủ động (tới mức những năm qua Chelsea đã “bê” gần như mọi nhân sự giỏi nhất của Brighton về làm việc). Giờ họ đang tin cậy ghế HLV trưởng vào một nhà cầm quân còn trẻ tuổi hơn cả đội trưởng đội bóng.

Còn Bournemouth là đội nghèo nhất của Premier League, sân Vitality còn không bằng đại đa số sân của các CLB Championship. Nhưng từ thời Eddie Howe và giờ là Andoni Iraola, Bournemouth đã mang cơ hội đến cho những HLV cực kỳ tiến bộ trong tư duy: Chính Bournemouth là đội chuyền dài nhiều nhất trong 3 mùa qua, châm ngòi cho phong trào bóng dài nở rộ trở lại ở Premier League.

Do đó mà cuộc chiến cho vé dự cúp châu Âu mùa này chắc chắn sẽ căng thẳng hơn bình thường. Không có đội bóng nào yếu, và những ông lớn như Tottenham, Chelsea, Liverpool cũng có thể mất suất ra châu lục như chơi. Ngay cả MU, dù đã đầu tư rất nhiều vào Ruben Amorim, cũng sẽ chưa thể chắc chắn trở lại vị thế cũ khi đối thủ cũng không hề đứng yên.

04/11/2025 18:05 PM (GMT+7)
