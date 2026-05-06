Thông tin trước trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Yemen

Ngay sau chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam đã lên đường sang U17 Saudi Arabia để tham gia giải đấu quan trọng bậc nhất năm nay. Đó là vòng chung kết U17 châu Á 2026 - đồng thời là vòng loại U17 World Cup 2026.

Theo phân bổ của FIFA và AFC, hai đội đứng đầu mỗi bảng đấu sẽ giành vé vào tứ kết giải U17 châu Á 2026, đồng thời giành vé trực tiếp tham dự U17 World Cup 2026 diễn ra vào cuối năm nay. Đây chính là mục tiêu mà U17 Việt Nam hướng tới.

Ở giải đấu năm ngoái, U17 Việt Nam khá đen đủi khi rơi vào bảng “tử thần” với U17 Nhật Bản, U17 Australia và U17 UAE. Cho dù xuất sắc cầm hòa cả 3 đối thủ mạnh này, đội bóng của HLV Cristiano Roland vẫn đứng cuối bảng và bị loại.

Mọi chuyện hứa hẹn sẽ khác ở năm nay khi U17 Việt Nam trở nên mạnh mẽ, hoàn thiện và giàu kinh nghiệm hơn. Ở trận ra quân, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Yemen. Về lý thuyết, đây là đối thủ mạnh thứ hai ở bảng C – chỉ sau U17 Hàn Quốc và mạnh hơn U17 UAE. Nếu thắng trận này, U17 Việt Nam sẽ sáng cửa đi tiếp.

U17 Yemen từng giành ngôi á quân năm 2022 nhưng bị loại ngay từ vòng bảng ở giải năm ngoái. Họ đang trẻ hóa mạnh mẽ để hướng đến các mục tiêu lớn trong tương lai. Có lẽ vì vậy nên HLV Haitham triệu tập đội hình trẻ nhất giải đấu năm nay (độ tuổi trung bình 15,65), bao gồm nhiều ẩn số.

Nếu thi đấu đúng sức, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại U17 Yemen để nuôi hy vọng vào tứ kết.

Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Yemen trên kênh nào, ở đâu?

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Yemen được phát trực tiếp độc quyền và miễn phí trên truyền hình TV360. Người hâm mộ cần tạo tài khoản trên các nền tảng TV360 (Website, ứng dụng) để xem trực tiếp trận đấu này vào lúc 00h00 ngày 7/5.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại giải U17 châu Á 2026

