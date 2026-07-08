CHÍNH THỨC: ĐT Việt Nam đá trận ra quân AFF ASEAN Cup 2026 trên đất Thái Lan

Mới đây, LĐBĐ Timor Leste (FFTL) đã chính thức xác nhận sử dụng SVĐ Chonburi (Thái Lan) làm sân nhà cho các trận đấu của ĐT Timor Leste tại AFF ASEAN Cup 2026.

ĐT Timor Leste chọn SVĐ Chonburi (Thái Lan) làm sân nhà tại AFF ASEAN Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Theo lịch thi đấu, Timor Leste là đối thủ đầu tiên của ĐT Việt Nam tại vòng bảng. Với việc FFTL lựa chọn sân Chonburi làm sân nhà, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ thi đấu trận ra quân trên sân vận động Chonburi (Thái Lan) vào ngày 24/7.

Do sân vận động quốc gia của Timor Leste hiện chưa đáp ứng các tiêu chuẩn tổ chức của giải đấu, đội tuyển nước này trong những năm gần đây thường đăng ký thi đấu các trận sân nhà tại Thái Lan hoặc Malaysia. Tại AFF ASEAN Cup 2026, FFTL tiếp tục lựa chọn sân Chonburi làm địa điểm tổ chức các trận đấu trên sân nhà.

Ảnh: VFF

Hiện tại, ĐT Việt Nam đang tập huấn tại Incheon (Hàn Quốc) nhằm hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho giải đấu. Sau trận đấu tập đầu tiên với Siheung FC, chiều nay (8/7) toàn đội sẽ bước vào bài kiểm tra tiếp theo gặp Yongin FC (K-League 2). Đây là đối thủ có chất lượng chuyên môn cao hơn, giúp Ban huấn luyện tiếp tục đánh giá lực lượng, rà soát các phương án chiến thuật và hoàn thiện đội hình hướng tới AFF ASEAN Cup 2026.

Theo kế hoạch, sau trận đấu với Yongin FC, ĐT Việt Nam sẽ còn một trận đấu tập cuối cùng gặp Gangwon FC (K-League 1) vào ngày 13/7 trước khi trở về nước.

Kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng thông qua trận giao hữu quốc tế với Myanmar trên sân vận động Thái Nguyên vào ngày 18/7, trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF ASEAN Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với Timor Leste trên sân Chonburi (Thái Lan) vào ngày 24/7.

Thông báo bán vé trận đấu giao hữu quốc tế giữa ĐT Việt Nam và ĐT Myanmar

Lịch thi đấu ĐT Việt Nam tại AFF ASEAN Cup 2026.