ĐT Việt Nam tăng tốc ở Hàn Quốc, Hoàng Hên tuyên bố mục tiêu lớn

🔴 HLV Kim Sang Sik "mổ băng", chỉnh bài tấn công

Chiến thắng 6-0 trước Siheung FC mới chỉ là bước khởi đầu trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Chiều 7/7, HLV Kim Sang Sik tiếp tục đẩy cao khối lượng tập luyện cho ĐT Việt Nam nhằm hướng tới trận đấu tập thứ hai gặp Yongin FC (K.League 2), màn thử lửa được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao hơn.

ĐT Việt Nam ra sân tập ở Hàn Quốc chiều ngày 7/7.

Trước khi ra sân tập, Ban huấn luyện đã tổ chức cuộc họp chuyên môn với toàn đội để phân tích băng ghi hình trận thắng Siheung FC. HLV Kim Sang Sik cùng các cộng sự chỉ ra những điểm tích cực cũng như các tình huống cần khắc phục, qua đó giúp các tuyển thủ hoàn thiện lối chơi trước bài kiểm tra tiếp theo.

Trên sân tập, giáo án kéo dài hơn một giờ đồng hồ với trọng tâm là các bài phối hợp tấn công, chuyển đổi trạng thái và xử lý tình huống trong không gian hẹp. Cường độ tập luyện tiếp tục được duy trì ở mức cao.

Theo dữ liệu từ hệ thống GPS, nền tảng thể lực và khả năng vận động của các tuyển thủ đều có những tín hiệu tích cực sau gần một tuần tập huấn tại Hàn Quốc. Đây là cơ sở để Ban huấn luyện tiếp tục nâng dần yêu cầu chuyên môn trong giai đoạn chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

🔴 Hoàng Hên tự hào khoác áo ĐT Việt Nam, quyết vô địch ASEAN Cup

Trước buổi tập chiều 7/7, tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên chia sẻ anh đang hòa nhập rất nhanh với môi trường đội tuyển và cảm thấy vô cùng tự hào khi được góp mặt trong hành trình hướng tới ASEAN Cup 2026. "Tôi rất vui khi được có mặt ở đây cùng đội tuyển Việt Nam. Đây là giải đấu rất quan trọng và toàn đội đang nỗ lực tập luyện mỗi ngày để có sự chuẩn bị tốt nhất", Hoàng Hên cho biết.

Hoàng Hên tự tin cùng ĐT Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup.

Cầu thủ sinh năm 1994 cũng ấn tượng với bầu không khí đoàn kết trong đội tuyển: "Đội tuyển có rất nhiều cầu thủ giỏi. Dù mọi người đến từ các CLB khác nhau nhưng khi lên đội tuyển luôn hỗ trợ nhau. Ban huấn luyện cũng giúp đỡ rất nhiều để tất cả cùng tiến bộ. Điều quan trọng nhất là toàn đội cùng hướng tới mục tiêu thi đấu tốt và cố gắng giúp Việt Nam bảo vệ chức vô địch".

Việc từng nhiều năm thi đấu tại V-League cũng giúp Hoàng Hên không mất nhiều thời gian làm quen với các đồng đội. "Tôi đã thi đấu cùng nhiều đồng đội trước đây như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Xuân Son hay các cầu thủ Hà Nội FC. Điều đó giúp tôi dễ hòa nhập hơn và cảm thấy rất vui khi được sát cánh cùng mọi người".

Khép lại phần chia sẻ, tiền vệ này khẳng định mục tiêu lớn nhất là cống hiến hết mình cho màu cờ sắc áo: "Được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam là niềm tự hào rất lớn đối với tôi. Tôi sẽ luôn cố gắng thi đấu thật tốt để đóng góp cho đội tuyển và hy vọng sẽ cùng toàn đội giành chức vô địch ASEAN Cup 2026".

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ chạm trán Yongin FC vào ngày 8/7. Đây được xem là bài kiểm tra quan trọng để HLV Kim Sang Sik tiếp tục đánh giá lực lượng, thử nghiệm các phương án chiến thuật trước khi chốt bộ khung hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026.