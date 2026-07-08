ĐT Việt Nam thắng trận thứ hai ở Hàn Quốc, Hai Long và Xuân Son lập công

🔹 Hai Long tiếp tục nổ súng

Chiều ngày 8/7, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu tập thứ hai trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, gặp Yongin FC, đội bóng đang thi đấu tại K-League 2. Khác với trận gặp Siheung FC trước đó, Yongin FC sử dụng đội hình mạnh nhất, mang đến màn thử sức chất lượng hơn cho đoàn quân của HLV Kim Sang Sik.

Hai Long tiếp tục nổ súng trong trận đấu tập của ĐT Việt Nam.

Dù vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn nhập cuộc đầy tự tin, kiểm soát tốt thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhờ những pha phối hợp tốc độ cùng khả năng chuyển trạng thái hiệu quả. Phút thứ 9, Hai Long khai thông thế bế tắc với bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam.

Tiền vệ của CLB Hà Nội tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi ghi bàn ở trận đấu tập thứ hai liên tiếp, sau khi cũng lập công trong chiến thắng 6-0 trước Siheung FC, đại diện đang thi đấu tại K-League 3.

🔹 Xuân Son mở tài khoản, ĐT Việt Nam nối dài mạch thắng

Sau khi bị dẫn trước, Yongin FC đẩy cao đội hình và có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 42, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng trước giờ nghỉ. Sang hiệp hai, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tạo ra sức ép về phía khung thành đối phương.

Phút thứ 75, Nguyễn Xuân Son ghi tên mình lên bảng tỷ số với pha lập công ấn định chiến thắng 2-1 cho đoàn quân của HLV Kim Sang Sik. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo nhập tịch trong đợt tập huấn tại Hàn Quốc, sau khi anh đóng góp một pha kiến tạo ở chiến thắng 6-0 trước Siheung FC.

Xuân Son "khai hoả" trong trận đấu tập thứ hai của ĐT Việt Nam.

🔹 Sẵn sàng cho bài kiểm tra khó nhất

Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của đội tuyển Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Trước đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã vượt qua Siheung FC với tỷ số đậm 6-0. Hai Long tiếp tục là điểm sáng khi trở thành cầu thủ duy nhất ghi bàn ở cả hai trận đấu tập vừa qua.

Trong khi đó, Xuân Son cũng để lại dấu ấn với một bàn thắng và một pha kiến tạo sau hai trận đấu tập, cho thấy anh đang dần đạt trạng thái tốt nhất trước thềm ASEAN Cup 2026. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ còn một trận đấu tập nữa gặp Gangwon FC, đại diện đang thi đấu tại K-League 1, vào ngày 13/7.

Đây được xem là bài kiểm tra có độ khó cao nhất trong chuyến tập huấn, giúp HLV Kim Sang Sik tiếp tục rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào ASEAN Cup 2026.

Tỉ số chung cuộc: ĐT Việt Nam 2-1 Yongin FC

Ghi bàn: Hai Long 9', Xuân Son 75'

* Một số hình ảnh trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Yongin FC: