Chuyện gì đang xảy ra với Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My?

Đoàn Văn Hậu vướng lùm xùm

Mới đây, cư dân mạng liên tục “réo” tên Đoàn Văn Hậu trong một vụ lùm xùm liên quan đến chuyện tình cảm. Theo đó, cầu thủ này bị “tố” nhắn tin trêu một cô gái lạ dù đã có vợ con. Và khi bạn trai cô gái này lên tiếng, nam cầu thủ đã phải xin lỗi bạn trai của cô gái này và người đàn ông cũng đã đồng ý bỏ qua mọi chuyện.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My là cặp đôi "trai tài gái sắc" được nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: FBNV

Sự việc xem như đã giải quyết xong nhưng không hiểu sao mới đây lại rộ lên và rò rì hình ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa hai bên.

Không ít cộng đồng mạng bày tỏ sự tiếc nuối khi gia đình của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đang rất hạnh phúc. Chỉ là những tin nhắn mang tính trêu ghẹo mà trở nên ồn ào. Và cũng có không ít người đặt câu hỏi về hạnh phúc thực sự của cặp đôi này.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My chưa có bất kỳ động thái nào giữa tâm điểm ồn ào.

Trước đó, cặp đôi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc đời thường. Cách đây không lâu, nhiều cư dân mạng còn tỏ ra ghen tỵ khi Đoàn Văn Hậu đăng ảnh hai vợ chồng đi uống cà phê, Doãn Hải My vào nhắn một câu đầy hài hước dưới dòng trạng thái của chồng: “Có sai gì không đấy”.

Hồi tháng 10/2025, đôi vợ chồng trẻ đăng tải bộ hình kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Trong đó, Doãn Hải My diện những chiếc váy cưới lộng lẫy, ấn tượng, tiếp tục trở thành cô dâu. Đoàn Văn Hậu cũng xuất hiện bên cạnh bà xã với diện mạo chỉn chu, lịch lãm. Cặp vợ chồng nhận về nhiều lời khen ngợi nhờ xứng đôi, trở thành hình mẫu về gia đình trẻ đối với công chúng.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My về chung một nhà vào năm 2023. Ảnh: Lê Chí Linh

Chuyện tình yêu và hôn nhân của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My từng khiến bao người trong giới hâm mộ bóng đá ngưỡng mộ. Trong tiệc cưới vào năm cuối năm 2023, khi được MC hỏi về việc ai là người làm quen trước, Doãn Hải My tiết lộ: "Hậu làm quen với em qua mạng xã hội, chắc hồi ấy thấy xinh quá nên add". Thời điểm đó, Đoàn Văn Hậu đã nhắn tin với Doãn Hải My chỉ vỏn vẹn 2 chữ: "Hello em".

Nghe Doãn Hải My tiết lộ, MC Trần Ngọc cũng bất ngờ: "Em rất may đấy Hậu ạ, câu ấy hơi nhạt và quá phổ thông". Tuy nhiên, chính sự nhạt nhẽo này lại của Đoàn Văn Hậu lại gây ấn tượng với Doãn Hải My: "Em thấy hiếm khi có người bắt chuyện với em mà lại dùng cách nhạt như thế".

Chuyện tình đẹp bắt đầu từ mạng xã hội

Sau này, Đoàn Văn Hậu đã nói rõ hơn về bối cảnh làm quen với Doãn Hải My. Cụ thể, nam cầu thủ tâm sự, khi vừa nhìn thấy Doãn Hải My đã chú ý tới cô. Thời điểm đầu, cả hai chỉ nói chuyện trên mạng xã hội như bạn bè bình thường. Trong thời gian Đoàn Văn Hậu sang Hà Lan thi đấu, anh vẫn tiếp tục mối quan hệ cùng người cũ và không còn nói chuyện qua lại với Doãn Hải My. Chỉ khi kết thúc mối quan hệ với bạn gái cũ thì mới trò chuyện nhiều hơn với người đẹp họ Doãn.

Những khoảnh khắc hạnh phúc bình dị của cặp đôi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My. Ảnh: FBNV

Dẫu vậy, không phải vì cầu thủ nổi tiếng nên tán một phát là “đổ” ngay mà Đoàn Văn Hậu từng bị Doãn Hải My “bơ” từ những cuộc trò chuyện đầu tiên. Tuy nhiên, nhờ kiên trì… không chịu bỏ cuộc mà cuối cùng Đoàn Văn Hậu đã có cuộc hẹn hò đầu tiên với Doãn Hải My vào tháng 8/2020. Khoảnh khắc chàng tiến đến tặng hoa và ôm nàng để an ủi trong đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 (tháng 11/2020) như lời xác nhận về mối quan hệ của cả hai.

Đến tháng 8/2022, tròn 2 năm bên nhau, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My mới chính thức công khai hẹn hò. Đó là lúc cặp đôi trẻ đã đủ chín chắn, tin tưởng nhau và cũng nghĩ đến tương lai xa hơn.

Sau khi về chung một nhà, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi “trai tài gái sắc” nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Khác với nhiều cặp đôi chọn cách giữ kín đời tư, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My lại thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường từ đi du lịch, ăn uống, đến những dịp kỷ niệm của gia đình.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My rất hay chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Ảnh: FBNV

Đoàn Văn Hậu Hậu từng chia sẻ về Doãn Hải My rằng: "Cô ấy là người tử tế. Cô ấy hiểu về con người, về cuộc sống đời thường và cả cuộc sống bóng đá của tôi. Những khi tôi đi thi đấu ở xa, hay nhiều lúc tôi đối mặt với áp lực lớn nhất, cô ấy đều có thể chia sẻ. My là cô gái nhẹ nhàng, tinh tế. Khi tôi nôn nóng, cô ấy luôn là người đưa ra lời khuyên, giúp tôi bình tĩnh để giải quyết mọi việc.

My là cô gái thành phố, nhưng khi về quê, tôi cảm giác cô ấy không khác gì một cô gái ở quê. Mọi việc nhà, cô ấy làm được hết. Khi nhà tôi có cỗ, rất nhiều bát đĩa, cô ấy cũng xắn tay vào rửa bát, để mọi người không phải lo gì. Tôi cảm thấy rất trân trọng những điều như thế".

Doãn Hải My từng được biết đến là người đẹp nằm trong top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Ở độ tuổi đẹp nhất của thiếu nữ, Doãn Hải My cũng từng có rất nhiều “vệ tinh” theo đuổi.