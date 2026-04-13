Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu: Cặp vợ chồng người đẹp - cầu thủ triệu người ngưỡng mộ

Chuyện tình của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu bắt đầu một cách khá nhạt nhẽo nhưng lại trở thành điểm khởi đầu cho mối duyên bền chặt. Từ một lời chào hỏi đơn giản trên mạng xã hội, hậu vệ sinh năm 1999 kiên trì theo đuổi người đẹp Hà thành suốt thời gian dài trước khi chính thức hẹn hò vào năm 2020.

Sau hơn 3 năm gắn bó kín tiếng, cặp đôi công khai mối quan hệ và tổ chức hôn lễ vào tháng 11/2023. Đám cưới của họ được nhắc đến như một cái kết đẹp cho chuyện tình "trai tài - gái sắc" của bóng đá Việt.

Chỉ 1 năm sau, tổ ấm nhỏ tiếp tục đón thêm thành viên mới - con trai đầu lòng, mở ra chương mới trong hành trình hôn nhân.

Sau kết hôn, cuộc sống của Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu được đánh giá là ổn định và sung túc. Đoàn Văn Hậu là một trong những cầu thủ có thu nhập cao, trong khi Doãn Hải My xuất thân từ gia đình kinh doanh và hiện cô là KOL, người mẫu ảnh nổi tiếng. Cặp đôi được cho là đã xây dựng biệt thự riêng tại Hà Nội.

Trên mạng xã hội, họ thường chia sẻ những khoảnh khắc rất đời thường: cùng nhau ăn uống, đi du lịch, chăm con… Dù bận rộn với việc chăm con nhỏ và lịch trình công việc, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu vẫn thường xuyên dành thời gian riêng cho nhau. Những buổi hẹn hò, chuyến du lịch hay thậm chí cùng nhau đi xem concert… trở thành “liều vitamin” giúp tình cảm luôn tươi mới.

Đoàn Văn Hậu cũng được nhận xét là người chồng tâm lý, chiều vợ. Những cử chỉ nhỏ như nắm tay, hôn nhẹ hay ánh nhìn dành cho nhau trong các lần xuất hiện chung đủ khiến công chúng cảm nhận được sự gắn bó tự nhiên, không gượng ép.

Không phải lúc nào hành trình hôn nhân cũng chỉ toàn màu hồng. Năm 2025, cặp đôi từng đối mặt với nhiều áp lực từ tin đồn và những bàn tán trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, thay vì lên tiếng gay gắt, họ chọn cách im lặng và đáp lại bằng chính cuộc sống của mình. Những hình ảnh gia đình quây quần bên nhau trong dịp lễ, Tết hay những chuyến du lịch trở thành câu trả lời rõ ràng nhất.

