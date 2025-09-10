Chelsea nhận cú sốc: Tân binh Delap nghỉ 12 trận, lỡ 4 đại chiến

Liam Delap, tân binh 30 triệu bảng từ Ipswich Town, dính chấn thương chỉ sau 14 phút trong trận thắng Fulham 2-1. Ban đầu, anh được chẩn đoán nghỉ 6 - 8 tuần, nhưng mốc thời gian hồi phục đã lùi tới tháng 11.

🗓️ Những trận đấu lớn mà Delap bỏ lỡ

Chelsea sẽ thiếu vắng Delap trong loạt trận then chốt:

- Bayern Munich (sân khách, 17/9)

- Manchester United (sân khách, 20/9)

- Liverpool (sân nhà, 4/10)

- Tottenham (sân khách, 1/11)

Sự vắng mặt này khiến hàng công của "The Blues" thêm phần áp lực. Họ chỉ còn biết trông cậy vào Joao Pedro – bản hợp đồng 60 triệu bảng – đã ghi 5 bàn và có 2 kiến tạo chỉ sau 6 trận.

Delap chấn thương nặng hơn dự kiến, là nỗi lo lớn với Chelsea

👥 Tương lai mờ mịt của Delap

Con trai của cựu cầu thủ Rory Delap mới đá trận thứ hai trong màu áo Chelsea, nhưng chưa ghi được bàn nào. Anh chỉ có 1 bàn ở FIFA Club World Cup, dù từng ghi 12 bàn sau 40 trận cho Ipswich mùa trước.

Sự lo ngại của Chelsea lớn đến mức họ phải gọi trở lại Marc Guiu từ hợp đồng cho mượn, đồng thời cân nhắc rút lại việc cho Nicolas Jackson sang Bayern Munich (dù cuối cùng vẫn để Jackson sang Bayern).

🚑 Chelsea tiếp tục khủng hoảng lực lượng

Không chỉ Delap, Chelsea còn mất thêm tiền vệ Dario Essugo vì chấn thương đùi khi về tập trung cùng U21 Bồ Đào Nha. Cầu thủ 20 tuổi đã phải phẫu thuật và sẽ nghỉ thi đấu dài hạn.

CLB Tây London ra thông báo: “Tiền vệ Dario Essugo đã trải qua ca phẫu thuật đùi thành công. Essugo sẽ bắt đầu quá trình hồi phục tại Cobham dưới sự giám sát của đội ngũ y tế”.

Essugo cũng báo tin dữ cho Chelsea

💬 Essugo gửi thông điệp đầy cảm xúc

Trên mạng xã hội, Essugo đăng ảnh từ bệnh viện cùng dòng chia sẻ: “Thật khó khăn khi khởi đầu mùa giải thế này, nhất là sau một chấn thương không lâu trước đó. Nhưng tôi tin mọi chuyện xảy ra đều có lý do. Tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn”.

Tân binh trị giá 18,5 triệu bảng từ Sporting Lisbon mới chỉ góp mặt ở FIFA Club World Cup 2025. Essugo ngồi dự bị trong cả 3 trận Premier League đầu mùa nhưng chưa được HLV Enzo Maresca tung vào sân.