Chelsea nhận cú sốc: Tân binh Delap nghỉ 12 trận, lỡ 4 đại chiến

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Arsenal vs Nottingham Forest
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Công An Hà Nội vs Hải Phòng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Heidenheim vs Borussia Dortmund
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Newcastle United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Leeds United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Everton vs Aston Villa
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Sunderland
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Sociedad vs Real Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Inter Milan
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bayern Munich vs Hamburger SV
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
West Ham United vs Tottenham Hotspur
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Fiorentina vs Napoli
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Brentford vs Chelsea
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Atlético de Madrid vs Villarreal
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Burnley vs Liverpool
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
PSG vs Lens
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Manchester City vs Manchester United
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Milan vs Bologna
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Athletic Club vs Arsenal
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Villarreal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Real Madrid vs Olympique Marseille
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Juventus vs Borussia Dortmund
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Ajax vs Inter Milan
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bayern Munich vs Chelsea
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Liverpool vs Atlético de Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
PSG vs Atalanta
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Club Brugge vs Monaco
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Copenhagen vs Bayer Leverkusen
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-

Chelsea nhận cú sốc: Tân binh Delap nghỉ 12 trận, lỡ 4 đại chiến

Sự kiện: Premier League 2025-26 Chelsea
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tiền đạo Liam Delap dính chấn thương gân kheo từ cuối tháng 8. Trong bản báo cáo y tế gần nhất, ngôi sao thuộc biên chế Chelsea sẽ phải ngồi ngoài tới 10 tuần, tương đương 12 trận đấu.

   

Liam Delap, tân binh 30 triệu bảng từ Ipswich Town, dính chấn thương chỉ sau 14 phút trong trận thắng Fulham 2-1. Ban đầu, anh được chẩn đoán nghỉ 6 - 8 tuần, nhưng mốc thời gian hồi phục đã lùi tới tháng 11.

🗓️ Những trận đấu lớn mà Delap bỏ lỡ

Chelsea sẽ thiếu vắng Delap trong loạt trận then chốt:

- Bayern Munich (sân khách, 17/9)

- Manchester United (sân khách, 20/9)

- Liverpool (sân nhà, 4/10)

- Tottenham (sân khách, 1/11)

Sự vắng mặt này khiến hàng công của "The Blues" thêm phần áp lực. Họ chỉ còn biết trông cậy vào Joao Pedro – bản hợp đồng 60 triệu bảng – đã ghi 5 bàn và có 2 kiến tạo chỉ sau 6 trận.

Delap chấn thương nặng hơn dự kiến, là nỗi lo lớn với Chelsea

Delap chấn thương nặng hơn dự kiến, là nỗi lo lớn với Chelsea

👥 Tương lai mờ mịt của Delap

Con trai của cựu cầu thủ Rory Delap mới đá trận thứ hai trong màu áo Chelsea, nhưng chưa ghi được bàn nào. Anh chỉ có 1 bàn ở FIFA Club World Cup, dù từng ghi 12 bàn sau 40 trận cho Ipswich mùa trước.

Sự lo ngại của Chelsea lớn đến mức họ phải gọi trở lại Marc Guiu từ hợp đồng cho mượn, đồng thời cân nhắc rút lại việc cho Nicolas Jackson sang Bayern Munich (dù cuối cùng vẫn để Jackson sang Bayern).

🚑 Chelsea tiếp tục khủng hoảng lực lượng

Không chỉ Delap, Chelsea còn mất thêm tiền vệ Dario Essugo vì chấn thương đùi khi về tập trung cùng U21 Bồ Đào Nha. Cầu thủ 20 tuổi đã phải phẫu thuật và sẽ nghỉ thi đấu dài hạn.

CLB Tây London ra thông báo: “Tiền vệ Dario Essugo đã trải qua ca phẫu thuật đùi thành công. Essugo sẽ bắt đầu quá trình hồi phục tại Cobham dưới sự giám sát của đội ngũ y tế”.

Essugo cũng báo tin dữ cho Chelsea

Essugo cũng báo tin dữ cho Chelsea

💬 Essugo gửi thông điệp đầy cảm xúc

Trên mạng xã hội, Essugo đăng ảnh từ bệnh viện cùng dòng chia sẻ: “Thật khó khăn khi khởi đầu mùa giải thế này, nhất là sau một chấn thương không lâu trước đó. Nhưng tôi tin mọi chuyện xảy ra đều có lý do. Tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn”.

Tân binh trị giá 18,5 triệu bảng từ Sporting Lisbon mới chỉ góp mặt ở FIFA Club World Cup 2025. Essugo ngồi dự bị trong cả 3 trận Premier League đầu mùa nhưng chưa được HLV Enzo Maresca tung vào sân.

8

Man City - Man U 14.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Manchester City
Manchester United
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 14/09
Thể lệ
"Ông trùm" Ronaldo muốn chiêu mộ Greenwood, Chelsea chọn Garnacho dự Cúp C1 (Clip Tin nóng)
"Ông trùm" Ronaldo muốn chiêu mộ Greenwood, Chelsea chọn Garnacho dự Cúp C1 (Clip Tin nóng)

Siêu sao Ronaldo được cho là đã hối thúc câu lạc bộ chủ quản Al Nassr mang về tiền đạo Mason Greenwood, trong bối cảnh cựu tiền đạo Man United vẫn có...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hạ My ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/09/2025 11:53 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN