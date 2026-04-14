Chelsea & bầu không khí "độc hại": Rosenior như con rối, dàn sao muốn đào tẩu

Thảm họa tướng mới

Chelsea đang đứng thứ 5 trên BXH Premier League với 30 điểm sau 19 trận khi HLV Enzo Maresca bị sa thải. Còn lúc này, Chelsea đã tụt xuống thứ 6 với 48 điểm sau 32 trận dưới sự dẫn dắt của Liam Rosenior.

Rosenior từ khi lên dẫn dắt đã khiến Chelsea tụt dốc trong cuộc đua top 5 Premier League

“Thảm họa”, đó là từ các fan Chelsea nhìn chung đang dùng để mô tả triều đại của Rosenior tại Stamford Bridge. Từ chỗ Chelsea đoạt vé vào vòng knock-out Cúp C1 không mấy khó khăn (và thắng được Barcelona khá thuyết phục), cũng như gây không ít khó khăn mỗi lần gặp các đội mạnh ở Premier League, giờ họ đang đổ dốc một cách tồi tệ.

Điều kỳ khôi là Maresca mùa này có tỷ lệ thắng thấp hơn Rosenior, 50% so với 52,4%. Nhưng 11 chiến thắng của Chelsea thời Rosenior như sau: Thắng Charlton, Port Vale, Wrexham và Hull đều là các đội hạng dưới, thắng Wolves và West Ham đều là các đội phải đua trụ hạng, và thắng Pafos yếu ớt ở Cúp C1.

Còn khi gặp các đội mạnh là Chelsea “ngọng”, đó là chưa nói đến việc họ bằng cách nào đó để cả 2 đội đua trụ hạng Burnley và Leeds cầm hòa. Người ta cười nhạo việc Real Madrid thay Xabi Alonso bằng Alvaro Arbeloa, nhưng ít ra Arbeloa đã thắng Man City và Atletico Madrid. Rosenior thì chỉ thắng Napoli (không lọt qua vòng bảng Cúp C1) và Aston Villa, đội gần đây đang sa sút trong cuộc đua top 5.

Rosenior chỉ là "con rối"?

Rosenior không chỉ tệ hơn Maresca mà còn tệ hơn cả Graham Potter, người ít ra đã ở vào vị thế bất lợi khi nắm ghế tại Chelsea (và Potter ít nhất đã có “số má” khi còn dẫn dắt Brighton). Ông này thậm chí tệ hơn hẳn Frank Lampard, người đã có mặt trên khán đài Stamford Bridge tối Chủ nhật khi Chelsea thua Man City 0-3, bởi Lampard đã đưa Chelsea về đích top 4.

Enzo Maresca không chấp nhận mô hình hoạt động của Chelsea

Maresca không phải là không có vấn đề, dù ở Leicester hay Chelsea thì các đội Maresca dẫn dắt đều hay có dấu hiệu “tụt phom” sau Giáng sinh. Nhưng Rosenior đã thua ở Chelsea nhiều hơn Maresca mặc dù có số trận dẫn dắt ít hơn, và các cầu thủ như Cucurella đều đã tỏ rõ sự bất phục với ông HLV này.

Mấu chốt nằm ở chỗ Rosenior dường như còn không phải một HLV trưởng thực thụ. Maresca có định hướng lối chơi rõ ràng, còn Rosenior xếp đội hình như thể được ai đó đưa ra một danh sách những cầu thủ phải được vào sân. Rosenior rốt cuộc như một “con rối của tập đoàn” theo cách một số fan Chelsea gọi ông này.

Giờ những fan Chelsea chăm theo dõi tin nhất đều đã biết bản chất của chủ sở hữu CLB. Eghbali thậm chí còn không thèm giấu giếm ý đồ của mình khi nói trên mặt báo về sự ngưỡng mộ với mô hình của Brighton, tức biến Chelsea thành đội bóng chuyên săn cầu thủ trẻ, cho họ đá để lên giá rồi bán kiếm lời. Maresca tất nhiên không chấp nhận thực tế đó nên đã bỏ đi, còn Rosenior chỉ như một chú cún ngoan ngoãn nghe lời.

Bầu không khí không thèm đá

Điều thực sự đáng lo sợ cho Chelsea là với tư duy rõ ràng từ các ông chủ, kết hợp với một HLV trưởng không có tầm nhìn của chính mình mà chỉ nghe lời và thực thi mệnh lệnh của bề trên, bầu không khí tại Chelsea đang trở nên cực kỳ ảm đạm.

Các cầu thủ không mấy ai muốn cố sức đá vì một mặt CLB nhìn họ như những món hàng có thể bán kiếm lời, mặt khác biết rằng dù họ có cố đến mấy, sẽ có một cầu thủ trẻ nào đó được đưa về và hất họ khỏi vị trí đá chính chỉ vì CLB muốn phát triển sao trẻ tiếp theo để bán lấy tiền. Điều này còn tệ hơn cả Brighton vì ở Brighton vẫn có những cầu thủ kỳ cựu (Dunk, Milner, Welbeck) được tin dùng vì chuyên môn tốt.

Enzo Fernandez và nhiều cầu thủ Chelsea đang ngày một mất hết động lực để cống hiến cho CLB, khi mục tiêu của đội không phải là tranh cúp mà là bán cầu thủ kiếm lời

Đa số những cầu thủ gia nhập Chelsea đều đã coi đội bóng như một trong những ông lớn hàng đầu châu lục, đủ khả năng tranh các danh hiệu qua mỗi năm. Nếu họ có nhảy cao hơn nữa trong cuộc đời cầu thủ, chỉ có thể là những Barcelona hay Real Madrid ở phía trước. Do đó nếu các ông chủ Chelsea coi đội không khác gì Brighton, họ có lý do gì để cố gắng đá hết mình trong khi đa số đã ở tuổi đời trưởng thành và đã thể hiện năng lực ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG?

Nếu tình hình hiện tại tiếp tục, Chelsea có thể sẽ còn tụt mạnh hơn nữa trên BXH và để những Brentford, Everton hay Brighton đua top 5 với các đội xếp trên. Những CLB này đều có đội hình quy tụ nhiều ngôi sao có tham vọng thi đấu để thăng tiến sự nghiệp, hay đơn giản là cơ hội được đá tuyển tại World Cup hè này.

Chúng ta chỉ cần nhìn vào đội hình Everton: James Garner, Kiernan Dewsbury-Hall đều đang nỗ lực để hy vọng HLV Thomas Tuchel sẽ gọi họ đi World Cup, trong khi Iliman Ndiaye rất muốn đến một CLB lớn để kiếm một bản hợp đồng lương cao trước khi bước sang tuổi 30. Ai ở Everton cũng có động lực để tiến về phía trước, nhưng Chelsea thì đang tồn tại một bầu không khí “không thèm đá” từ các cầu thủ.