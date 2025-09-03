Cựu sao Chelsea đòi quan hệ "3 người" không được, liền đe dọa nạn nhân

David Luiz nhận án phạt từ tòa

Theo tờ The Sun của Anh, cựu trung vệ của Chelsea và Arsenal, David Luiz, vừa bị tòa án tại Brazil cấm tiếp xúc gần với một người phụ nữ vì gửi lời đe dọa rùng rợn. Theo những bằng chứng người phụ nữ này cung cấp cho cảnh sát, trung vệ người Brazil đã gửi cảnh báo cô về “tiền bạc và quyền lực” của mình.

David Luiz nhận lệnh cấm tới gần một người phụ nữ sau những tin nhắn đe dọa

Các ảnh chụp màn hình từ tin nhắn của hai người trên mạng xã hội cho thấy David Luiz đã cảnh báo rằng con trai của người phụ nữ này có thể “phải gánh chịu hậu quả”. Một lời đe dọa khác bị cáo buộc có nội dung: “Tôi có thể khiến cô biến mất một cách đơn giản”.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, người phụ nữ này cho biết thêm: "Khi tôi đang ở trong một khách sạn tại Fortaleza (Brazil), David Luiz gửi tin nhắn nói rằng hắn biết tôi đang ở đâu. Hắn ta nói rằng nếu tôi tiết lộ bất cứ điều gì, hắn ta sẽ giết con trai tôi.

Hắn ta nói rằng biết tôi sống ở đâu. Tôi cảm thấy tồi tệ, như thể mình đang bị theo dõi vậy. Hắn ta nói rõ rằng có thể khiến tôi biến mất mà không để lại dấu vết gì".

Nguồn cơn của câu chuyện

Theo luật sư của Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante, người phụ nữ được nhắc tới ở trên, hai người quen nhau qua mạng xã hội. Sau một thời gian tán tỉnh, David Luiz đã mời mỹ nhân 26 tuổi tới khách sạn tại Fortaleza – nơi cầu thủ này đang thi đấu tại thời điểm ấy.

David Luiz có mối quan hệ "ngoài luồng" với Cavalcante và đòi cả "quan hệ tay ba"

Theo tiết lộ từ Cavalcante, cô đã chấm dứt mối quan hệ với David Luiz khi cầu thủ người Brazil đưa ra lời đề nghị khiếm nhã, đòi "quan hệ ba người" với cô và một người bạn. Cavalcante cảm thấy ghê tởm với hành vi của David Luiz.

Sau khi phát hiện ra nguy cơ bị bại lộ, David Luiz đã đề nghị Cavalcante số tiền 100.000 reais (tiền Brazil, tương đương 14.000 bảng Anh) để giữ im lặng. Tuy nhiên, mỹ nhân này đã từ chối và kiên quyết tiết lộ với giới truyền thông. Từ đó, cô bắt đầu nhận được những lời đe dọa từ cựu trung vệ của Chelsea và Arsenal.

Theo luật sư của Cavalcante, việc David Luiz bất ngờ nhận lời thi đấu cho Pafos, CLB thuộc Đảo Síp vừa giành quyền tham dự Cúp C1, là để trốn tránh sự việc này. Phía David Luiz đã phủ nhận mọi cáo buộc và chỉ thừa nhận từng nhắn tin qua lại với Cavalcante. Nên nhớ rằng, trung vệ này đang ở cùng vợ là Bruna Loureiro và có 2 con gái.