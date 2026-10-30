Quyết Chiến nhận cú sốc, vì sao bị văng khỏi nhóm hạt giống bi-a World Cup?

🔥 Trần Quyết Chiến mất suất hạt giống, phải vượt ải vòng loại

World Cup Carom 3 băng Yanggu 2026 diễn ra tại Hàn Quốc từ ngày 2-8/11, quy tụ nhiều cơ thủ hàng đầu thế giới. Theo bảng xếp hạng UMB Events được sử dụng để phân hạt giống, billiards Việt Nam có 3 đại diện giành quyền vào thẳng vòng đấu chính dành cho 32 cơ thủ, gồm Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái và Trần Thanh Lực.

Các hạt giống tại vòng chính Yanggu World Cup 2026

Đáng chú ý, Trần Quyết Chiến, cơ thủ từng 4 lần vô địch các chặng World Cup, không còn nằm trong nhóm 14 hạt giống được đặc cách vào vòng chính. Tay cơ sinh năm 1984 hiện đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng UMB Events (BXH dùng làm căn cứ xếp hạt giống cho World Cup), buộc phải bắt đầu từ vòng loại cuối cùng.

Đây là sự thay đổi đáng chú ý đối với Quyết Chiến, người thường xuyên góp mặt ở vòng đấu chính tại các chặng World Cup trong nhiều năm qua. Những kết quả chưa như kỳ vọng ở một số giải đấu quốc tế đã ảnh hưởng đến thứ hạng và khiến anh đánh mất lợi thế xuất phát.

Tại vòng loại cuối cùng ngày 5/11, Quyết Chiến nằm ở bảng A, cạnh tranh với hai đối thủ được xác định sau các vòng đấu trước. Vòng này có 36 cơ thủ, chia thành 12 bảng, mỗi bảng 3 người. Chỉ 12 cơ thủ đứng đầu bảng và 3 cơ thủ nhì có thành tích tốt nhất giành vé đi tiếp.

Quyết Chiến sẽ thi đấu từ vòng loại cuối

Như vậy, con đường bảo vệ vị thế của Quyết Chiến tại đấu trường World Cup sẽ khó khăn hơn ngay từ vạch xuất phát. Anh cần vượt qua vòng loại trước khi nghĩ đến khả năng đối đầu những tên tuổi lớn tại vòng đấu chính.

⭐ Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái đối đầu những siêu sao

Nếu Quyết Chiến phải đi đường vòng, ba đại diện Việt Nam góp mặt trực tiếp ở vòng chính cũng không có bảng đấu dễ dàng.

Tại bảng F, Chiêm Hồng Thái sẽ chạm trán Dick Jaspers, cơ thủ kỳ cựu người Hà Lan từng thống trị bảng xếp hạng thế giới nổi tiếng với khả năng ghi điểm ổn định và kinh nghiệm chinh chiến dày dạn. Jaspers là một trong những gương mặt tiêu biểu của carom 3 băng thế giới, luôn có khả năng tạo sức ép lớn lên các đối thủ. Đây sẽ là phép thử đáng chú ý đối với Chiêm Hồng Thái, cơ thủ đang từng bước khẳng định vị trí trong nhóm những tay cơ hàng đầu Việt Nam.

Bao Phương Vinh là 1 trong 3 hạt giống của Việt Nam tại vòng chính

Trong khi đó, Bao Phương Vinh góp mặt tại bảng G cùng Sameh Sidhom. Cơ thủ người Ai Cập đứng thứ 8 thế giới, cao hơn Bao Phương Vinh, người đứng thứ 11. Đây là cuộc cạnh tranh đáng chú ý bởi cả hai đều có khả năng tạo nên những trận đấu chất lượng ở đấu trường quốc tế.

Bao Phương Vinh từng đăng quang giải vô địch thế giới năm 2023 và tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm cơ thủ hàng đầu. Tuy nhiên, đối đầu Sidhom sẽ không phải nhiệm vụ đơn giản, nhất là khi vòng bảng đòi hỏi các tay cơ phải tích lũy kết quả đủ tốt để giành quyền vào vòng knock-out.

Ở bảng E, Trần Thanh Lực phải đối đầu Martin Horn, cơ thủ kỳ cựu người Đức đứng thứ 6 thế giới. Đây là một trong những thử thách lớn đối với đại diện Việt Nam, bởi Horn sở hữu kinh nghiệm thi đấu quốc tế phong phú và khả năng kiểm soát thế trận tốt.

Ba bảng đấu có sự góp mặt của Chiêm Hồng Thái, Bao Phương Vinh và Trần Thanh Lực đều hứa hẹn căng thẳng. Ngoài các hạt giống đã được xác định, mỗi bảng còn hai vị trí dành cho những cơ thủ vượt qua vòng loại cuối cùng. Vì thế, đối thủ thực tế của các đại diện Việt Nam vẫn có thể xuất hiện thêm những gương mặt đáng gờm.

💥 Dàn sao thế giới hội tụ, Caudron vắng mặt

Bên cạnh các đại diện Việt Nam, bảng đấu chính Yanggu World Cup 2026 còn có sự hiện diện của hàng loạt tên tuổi lừng danh.

"Thiên tài" Caudron không tham dự chặng đấu World Cup này

Bảng A quy tụ Cho Myung Woo, cơ thủ chủ nhà Hàn Quốc được đánh giá cao nhờ kỹ thuật và khả năng xử lý những tình huống khó. Bảng B có Eddy Merckx, ngôi sao người Bỉ từng nhiều lần chinh phục các danh hiệu lớn của carom 3 băng. Bảng C cũng đáng chú ý với Marco Zanetti và Jeremy Bury. Bảng D có Berkay Karakurt của Thổ Nhĩ Kỳ cùng Heo Jung-han của Hàn Quốc, còn bảng H quy tụ Tayfun Tasdemir và Glenn Hofman.

Tuy nhiên, một sự vắng mặt đáng chú ý là Frederic Caudron. Cơ thủ người Bỉ được người hâm mộ gọi là “thiên tài” billiards không có tên trong danh sách thi đấu được công bố cho chặng Yanggu. Điều này gây tiếc nuối bởi Caudron vẫn là một trong những gương mặt nổi bật của carom 3 băng thế giới. Sau khi trở lại hệ thống Liên đoàn Billiards Carom thế giới (UMB) năm 2024, anh nhanh chóng tìm lại phong độ và giành những danh hiệu lớn, trong đó có chức vô địch thế giới năm 2025 và World Cup TP.HCM hồi tháng 5/2026.

Với 15 cơ thủ đăng ký tham dự ở nhiều vòng đấu khác nhau, billiards Việt Nam tiếp tục có lực lượng đông đảo tại Hàn Quốc. Trong đó, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái và Trần Thanh Lực sẽ tìm cách tận dụng suất vào thẳng vòng chính, còn Trần Quyết Chiến cần vượt qua vòng loại để tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu World Cup.