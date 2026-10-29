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Những cầu thủ nào của MU sẽ hưởng lợi nếu Michael Carrick bị sa thải

Sự kiện: Manchester United

Michael Carrick có thể bị sa thải và điều đó phần nào sẽ có lợi cho một số cầu thủ MU.

   

Tạm thời HLV Michael Carrick vẫn được MU giữ để chỉ đạo đội bóng cho trận gặp Chelsea vào thứ Bảy tới (19h30, 31/10), nhưng Carrick không còn nhiều thời gian tại Old Trafford. Thêm một kết quả tệ nữa và ông sẽ gần như chắc chắn mất ghế, một viễn cảnh đáng buồn cho HLV đã lên “chữa cháy” cho MU mùa trước và mang về tấm vé dự Champions League.

Michael Carrick có thể chỉ còn 1 trận để tự cứu mình

Michael Carrick có thể chỉ còn 1 trận để tự cứu mình

Gần đây đã xảy ra việc Carrick và đội trưởng Bruno Fernandes bất đồng về đấu pháp, dẫn đến Fernandes bị đẩy lên ghế dự bị trận thua Bournemouth. Dù vậy 2 người đã nói chuyện làm hòa và họ sẽ tập trung vào trận đấu cuối tuần này.

Fernandes liệu có phải một trong những cầu thủ sẽ được lợi nếu Carrick bị sa thải? Và nếu không phải anh thì là ai trong những thành viên MU còn lại?

Leny Yoro loay hoay ở vị trí hậu vệ phải

Yoro từ lúc về MU đã gặp quá nhiều gập ghềnh. Anh được tuyển mộ thời Ten Hag, nhưng rốt cuộc phải đá trung vệ trong sơ đồ 3 hậu vệ của Amorim dù quen đá trong sơ đồ 4 hậu vệ từ thời ở Lille. Giờ sang thời Carrick dù sơ đồ trở lại 4 hậu vệ, nhưng Yoro nhiều lần bị đẩy sang đá hậu vệ phải chỉ bởi MU quá thiếu hậu vệ biên chất lượng.

Khó để một cầu thủ trẻ như Yoro lên trình khi trải qua tới 3 đời HLV khác nhau từ lúc gia nhập MU

Khó để một cầu thủ trẻ như Yoro lên trình khi trải qua tới 3 đời HLV khác nhau từ lúc gia nhập MU

Yoro vẫn còn trẻ nhưng việc Carrick tin dùng Lisandro & Maguire trong khi đẩy Yoro ra biên sẽ chỉ càng làm thui chột sự phát triển của cầu thủ này. Nếu MU có HLV mới và dẹp hẳn việc Yoro đá biên để đẩy anh vào giữa, kết hợp với một người đá cặp phù hợp, không chừng Yoro sẽ tiến bộ đúng với tiềm năng trước đây.

Matheus Cunha bị dùng sai sở trường

Chấn thương của Benjamin Sesko là một điều không may, nhưng kéo theo đó là việc Matheus Cunha bị dí vào vị trí trung phong. Vụ cãi nhau giữa Cunha với Carrick ở trận thua Como cho thấy Cunha đã chịu hết nổi và có lý do để tin rằng Cunha lo lắng cho tương lai lâu dài.

Carrick không biết dùng tiền đạo người Brazil, thế mạnh của Cunha là kéo bóng lên và hướng mặt về phía khung thành, nhưng ông lại dùng Cunha ở một vị trí đòi hỏi che bóng, làm tường và quay lưng về cầu môn. Liệu Eddie Howe có biết dùng Cunha hơn Carrick? Howe đã từng mời Cunha về Newcastle trước khi anh chọn MU.

Cunha đang chật vật vì bị HLV Carrick dùng sai sở trường

Cunha đang chật vật vì bị HLV Carrick dùng sai sở trường

Amad Diallo phải dự bị cho Mbeumo

Hãy thực tế: Diallo rất tài năng, nhưng nếu nhìn kỹ phong độ cao của Diallo tại MU, tất cả đều đến trong giai đoạn Amorim dẫn dắt CLB. Lý do là bởi Amorim xếp Diallo đá trong vai trò wing-back phải, tức một hậu vệ cánh nhưng dâng rất cao và không chơi ngang hàng thủ.

Sơ đồ 4 hậu vệ của Carrick không có chỗ cho Diallo, và Bryan Mbeumo đã chiếm vị trí tiền đạo phải. Thay một HLV mới không chừng sẽ cho Diallo cơ hội được chơi theo sở trường, dù đó cũng là một vấn đề khác: Rất nhiều cầu thủ MU hiện tại có cách chơi sở trường xung khắc nhau.

Youri Tielemans bị lãng phí tài năng

Vấn đề với Tielemans tại MU dường như đến ở việc Carrick có lẽ còn chẳng biết nên xếp cặp tiền vệ trung tâm như thế nào cho hợp lý. Tielemans tại Aston Villa luôn đá tấn công nhiều hơn và dùng các quả chọc khe thẳng về phía trung phong cắm, trong khi hộ công của Villa (thường là Buendia) làm mồi nhử để phân tán sự chú ý về phía trung phong.

Chức năng của Tielemans và Fernandes đang quá giống nhau và tạo ra một sự mất cân bằng ở hàng tiền vệ

Chức năng của Tielemans và Fernandes đang quá giống nhau và tạo ra một sự mất cân bằng ở hàng tiền vệ

Tielemans dù vậy không nhanh, nên HLV Unai Emery luôn cặp Tielemans với một tiền vệ chơi rắn, có sức vóc lẫn tốc độ và chỉ tập trung phòng thủ. Ai là cầu thủ tương ứng với những phẩm chất đó ở MU? Baleba không tập trung phòng thủ vì anh sở trường là kéo bóng lên, còn Mainoo là một phiên bản nhỏ, khéo hơn của Baleba. Andrey Santos về lý thuyết là kiểu cầu thủ đó nhưng lại không to con nên tranh chấp khá 50/50.

Chưa kể chức năng của Tielemans khi tấn công cũng là thế mạnh của Bruno Fernandes, và Fernandes chơi cao hơn nhiều. Aston Villa dùng số 10 của họ để rê dắt đột phá vào vòng cấm, còn số 10 của MU là chuyên gia chọc khe kiến tạo, tạo nên một tình huống mà MU đang có 2 cầu thủ dẫm lên vai trò của nhau.

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Chelsea - Man Utd 22.10

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Trước 19:30 ngày 31/10
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Fernandes phải xin lỗi nếu muốn trở lại đội hình MU
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Báo chí Anh cho rằng Bruno Fernandes cần làm điều đúng đắn vì tập thể, đồng thời hàn gắn những rạn nứt trong phòng thay đồ MU trước cuộc đại chiến...

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Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/nhung-cau-thu-nao-cua-mu-se-huong-loi-neu-m...

-29/10/2026 14:50 PM (GMT+7)
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