Cám cảnh cựu vương Ngoại hạng Anh: Thua lỗ liên tục, sắp xuống hạng 3

Leicester City sắp rớt xuống hạng ba

Ngày này 10 năm trước, Ngoại hạng Anh cũng đang ở giai đoạn cuối và Leicester City có lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Chưa đầy hai tháng sau, thầy trò HLV Claudio Ranieri thực sự đăng quang và trở thành một trong những câu chuyện cổ tích thời hiện đại của làng bóng đá bởi họ đã vượt qua Man City, Man United, Arsenal, Chelsea, Liverpool..., những đội bóng thuộc hạng mạnh nhất thế giới.

Leiceter City từng vô địch Ngoại hạng Anh 10 năm trước

Vậy 10 năm sau, Leicester City đang đứng ở đâu? Họ đang xếp thứ 22/24 đội thi đấu tại giải hạng Nhất Anh. Đó là vị trí sẽ phải thi đấu ở hạng ba của Anh mùa sau. Nếu điều đó thực sự xảy ra, đội bóng có biệt danh “Bầy cáo” (The Foxes) sẽ chính thức đi vào dĩ vãng.

Trước đó, họ từng xuống hạng ở mùa 2022/23 nhưng trở lại ngay Ngoại hạng Anh ở mùa giải sau. Họ tiếp tục xuống hạng ở mùa giải trước và lần này, có lẽ là một đi không trở lại. Vậy điều gì khiến Leicester City sụp đổ như vậy? Câu trả lời chính là tiền.

Theo báo cáo tài chính mới nhất, đội chủ sân King Power ghi nhận khoản lỗ trước thuế là 71,1 triệu bảng trong mùa giải 2024/25. Đây là lần thứ ba họ có khoản lỗ trên 70 triệu bảng trong 4 năm gần nhất. Theo giải thích từ CLB, khoản lỗ này tới từ việc giảm doanh thu từ việc bán cầu thủ cũng như từ các nguồn thu nhập khác.

Thua lỗ nên phải bán cầu thủ, bán cầu thủ lại càng thua lỗ

Khi trở lại Ngoại hạng Anh ở mùa giải 2024/25, Leicester City đã vay tiền chi ra 91,5 triệu euro để mua nhiều cầu thủ như Oliver Skipp, Bilal El Khannous, Abdul Fatawu, Caleb Okoli… với kỳ vọng có thể trụ hạng nhưng không thành công. Hiện tại, “Bầy cáo” vẫn đang phải xử lý món nợ này gấp rút.

Đội hình của Leicester City hiện tại gần như không còn ngôi sao

Đó là lý do họ không bỏ một đồng nào trên thị trường chuyển nhượng trong mùa giải này mà vẫn phải bán 5 cầu thủ và thu về 57 triệu euro. Nếu như tiếp tục rớt xuống hạng ba, Leicester City sẽ tiếp tục phải bán cầu thủ để lấp vào những khoản lỗ.

Tổng giá trị đội hình của Leicester City vẫn đang ở mức khá cao (145 triệu euro) với 5 cầu thủ được định giá trên 10 triệu euro là Abdul Fatawu (24 triệu euro), Caleb Okoli (12 triệu euro), Victor Kristiansen (12 triệu euro), Jordan James (12 triệu euro), Jeremy Monga (10 triệu euro).

Những cầu thủ này nhiều khả năng sẽ ra đi trong mùa hè. Điều quan trọng là việc liên tục bán các trụ cột khiến cho Leicester City không còn đủ “lực” để cạnh tranh suất lên hạng. Đó là lý do nhiều người tin rằng đội chủ sân King Power sẽ sớm trở thành dĩ vãng trong thế giới bóng đá đầy khắc nghiệt.