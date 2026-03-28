Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Hàn Quốc
-
Côte d'Ivoire
-
Scotland vs Nhật Bản
Scotland
-
Nhật Bản
-
Mỹ vs Bỉ
Mỹ
-
Bỉ
-
Mexico vs Bồ Đào Nha
Mexico
-
Bồ Đào Nha
-
Colombia vs Pháp
Colombia
-
Pháp
-
New Zealand vs Chile
New Zealand
-
Chile
-
Đức vs Ghana
Đức
-
Ghana
-
Cameroon vs Trung Quốc
Cameroon
-
Trung Quốc
-
Australia vs Curaçao
Australia
-
Curaçao
-
Iran vs Costa Rica
Iran
-
Costa Rica
-
Na Uy vs Thụy Sĩ
Na Uy
-
Thụy Sĩ
-
Serbia vs Saudi Arabia
Serbia
-
Saudi Arabia
-
Morocco vs Paraguay
Morocco
-
Paraguay
-
Scotland vs Côte d'Ivoire
Scotland
-
Côte d'Ivoire
-
Algeria vs Uruguay
Algeria
-
Uruguay
-
Hà Lan vs Ecuador
Hà Lan
-
Ecuador
-
Anh vs Nhật Bản
Anh
-
Nhật Bản
-
Áo vs Hàn Quốc
Áo
-
Hàn Quốc
-
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Mỹ
-
Bồ Đào Nha
-
Brazil vs Croatia
Brazil
-
Croatia
-
Mexico vs Bỉ
Mexico
-
Bỉ
-
Hải Phòng vs Hà Nội
Hải Phòng
-
Hà Nội
-
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
PVF-CAND
-
Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Manchester City vs Liverpool
Manchester City
-
Liverpool
-
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Công An Hà Nội
-
SHB Đà Nẵng
-
Chelsea vs Port Vale
Chelsea
-
Port Vale
-
Southampton vs Arsenal
Southampton
-
Arsenal
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Hoàng Anh Gia Lai
-
Ninh Bình
-
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Sông Lam Nghệ An
-
Thể Công - Viettel
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Đông Á Thanh Hóa
-
Công An TP Hồ Chí Minh
-
West Ham United vs Leeds United
West Ham United
-
Leeds United
-

Cám cảnh cựu vương Ngoại hạng Anh: Thua lỗ liên tục, sắp xuống hạng 3

Sự kiện: Premier League 2025-26 Leicester City

10 năm trước, Leicester City vô địch Ngoại hạng Anh và 10 năm sau, họ sắp rớt xuống hạng ba.

Leicester City sắp rớt xuống hạng ba

Ngày này 10 năm trước, Ngoại hạng Anh cũng đang ở giai đoạn cuối và Leicester City có lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Chưa đầy hai tháng sau, thầy trò HLV Claudio Ranieri thực sự đăng quang và trở thành một trong những câu chuyện cổ tích thời hiện đại của làng bóng đá bởi họ đã vượt qua Man City, Man United, Arsenal, Chelsea, Liverpool..., những đội bóng thuộc hạng mạnh nhất thế giới. 

Leiceter City từng vô địch Ngoại hạng Anh 10 năm trước

Vậy 10 năm sau, Leicester City đang đứng ở đâu? Họ đang xếp thứ 22/24 đội thi đấu tại giải hạng Nhất Anh. Đó là vị trí sẽ phải thi đấu ở hạng ba của Anh mùa sau. Nếu điều đó thực sự xảy ra, đội bóng có biệt danh “Bầy cáo” (The Foxes) sẽ chính thức đi vào dĩ vãng.

Trước đó, họ từng xuống hạng ở mùa 2022/23 nhưng trở lại ngay Ngoại hạng Anh ở mùa giải sau. Họ tiếp tục xuống hạng ở mùa giải trước và lần này, có lẽ là một đi không trở lại. Vậy điều gì khiến Leicester City sụp đổ như vậy? Câu trả lời chính là tiền.

Theo báo cáo tài chính mới nhất, đội chủ sân King Power ghi nhận khoản lỗ trước thuế là 71,1 triệu bảng trong mùa giải 2024/25. Đây là lần thứ ba họ có khoản lỗ trên 70 triệu bảng trong 4 năm gần nhất. Theo giải thích từ CLB, khoản lỗ này tới từ việc giảm doanh thu từ việc bán cầu thủ cũng như từ các nguồn thu nhập khác.

Thua lỗ nên phải bán cầu thủ, bán cầu thủ lại càng thua lỗ

Khi trở lại Ngoại hạng Anh ở mùa giải 2024/25, Leicester City đã vay tiền chi ra 91,5 triệu euro để mua nhiều cầu thủ như Oliver Skipp, Bilal El Khannous, Abdul Fatawu, Caleb Okoli… với kỳ vọng có thể trụ hạng nhưng không thành công. Hiện tại, “Bầy cáo” vẫn đang phải xử lý món nợ này gấp rút.

Đội hình của Leicester City hiện tại gần như không còn ngôi sao

Đó là lý do họ không bỏ một đồng nào trên thị trường chuyển nhượng trong mùa giải này mà vẫn phải bán 5 cầu thủ và thu về 57 triệu euro. Nếu như tiếp tục rớt xuống hạng ba, Leicester City sẽ tiếp tục phải bán cầu thủ để lấp vào những khoản lỗ.

Tổng giá trị đội hình của Leicester City vẫn đang ở mức khá cao (145 triệu euro) với 5 cầu thủ được định giá trên 10 triệu euro là Abdul Fatawu (24 triệu euro), Caleb Okoli (12 triệu euro), Victor Kristiansen (12 triệu euro), Jordan James (12 triệu euro), Jeremy Monga (10 triệu euro).

Những cầu thủ này nhiều khả năng sẽ ra đi trong mùa hè. Điều quan trọng là việc liên tục bán các trụ cột khiến cho Leicester City không còn đủ “lực” để cạnh tranh suất lên hạng. Đó là lý do nhiều người tin rằng đội chủ sân King Power sẽ sớm trở thành dĩ vãng trong thế giới bóng đá đầy khắc nghiệt.

Leicester lãnh án trừ 6 điểm, Man City vẫn đứng ngoài vòng nguy hiểm
Leicester lãnh án trừ 6 điểm, Man City vẫn đứng ngoài vòng nguy hiểm

Bóng đá Anh đang chứng kiến một nghịch lý khó bỏ qua trong cách xử lý các vi phạm tài chính. Leicester City đã phải trả giá ngay lập tức bằng án trừ...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/03/2026 16:09 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN