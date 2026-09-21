Tranh cãi derby Madrid: Mourinho in ảnh 2 pha phạm lỗi của Atletico mang đi dự họp báo

Xô xát ở giờ giải lao

Atletico Madrid đánh bại Real Madrid 2-1 trong một trận cầu mà điểm nhấn đều liên quan đến thẻ đỏ. Thẻ đỏ cho trung vệ Dean Huijsen là bước ngoặt của trận đấu giúp Atletico hơn người, ghi bàn từ quả penalty và sau đó tiếp tục gia tăng cách biệt.

Rudiger và Hjulmand đôi co trong lúc vào đường hầm ở giờ giải lao

Nhưng bên cạnh đó tranh cãi còn xoay quanh các tình huống thẻ đỏ khác, và cả không thẻ đỏ. Trong khi Cristian Romero bị thẻ vàng cho một pha đá trúng phải Jude Bellingham, Lee Kang In đã không bị đuổi sau một cú đốn khá nguy hiểm dành cho Federico Valverde. Nếu như tình huống của Romero có phần vô tình, pha bóng của Lee Kang In khiến sau khi hiệp 1 kết thúc, một màn xô xát đã xảy ra ở gần đường hầm.

Rudiger của Real Madrid và Hjulmand của Atletico đã cãi cọ nhau và chuẩn bị gây gổ trước khi cảnh sát kịp can thiệp để tách 2 cầu thủ này. Trong khi đó, trọng tài Ortiz Arias đuổi 1 thành viên của ban huấn luyện mỗi bên khỏi khu vực kỹ thuật, gồm trợ lý Pedro Machado của Jose Mourinho, và HLV thủ môn Pablo Vercellone của Atletico.

Mourinho và cuộc họp báo đầy mỉa mai

Không khó để dư luận cảm nhận rằng Jose Mourinho sẽ có điều gì đó để nói cho truyền thông quốc tế về trận thua này của Real Madrid, và “Người đặc biệt” đã không làm cả thế giới thất vọng. Ông này xuất hiện trong buổi họp báo với tờ giấy in màu cả 2 pha phạm lỗi.

Mourinho in ảnh 2 pha phạm lỗi của Lee Kang In và Romero để mang vào phòng họp báo

Mourinho mở đầu họp báo: “Chúng ta có thể tiết kiệm thời gian cho chính mình bởi câu chuyện của trận đấu này là NGAY ĐÂY, trong 2 bức ảnh này”.

HLV người Bồ Đào Nha không cần phải giấu giếm sự coi thường của ông dành cho trọng tài chính của trận đấu. “Ortiz Arias, ông ta không có kinh nghiêm để xứng đáng bắt một trận derby. Một trọng tài nghèo nàn mới chỉ bắt mấy trận nhỏ. Mới có 41 tuổi thôi đấy. Xin chúc mừng hội đồng trọng tài với quyết định bổ nhiệm này”.

Nhưng Mourinho cũng không quên cả trọng tài VAR của trận này, Trujillo Suarez. “Trujillo có lịch sử với Real Madrid, ông ta bắt ở giải đấu cúp, khi chúng tôi gặp Girona và Osasuna. Ông ta là môt trọng tài VAR nhiều kinh nghiệm mà còn để thế này đây”, Mourinho nói.

“Người đặc biệt” kết thúc màn phát biểu về trọng tài của mình với thông điệp ám chỉ trong tài trù dập Real có hệ thống: “Những chuyện xảy ra trong sân vận động này rất không bình thường. Bàn thắng không được công nhận trước Osasuna là một trò đùa, và cả những gì diễn ra ở San Sebastian (sân nhà Real Sociedad). La Liga bây giờ chẳng khác gì La Liga ngày tôi ra đi”.

“Các chàng trai của tôi sẽ về nhà trong tâm trạng buồn bã. Nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu trước sự bất công này. Negreira không còn ở đây nữa phải không, hay vẫn còn ở đây mà tôi không biết”.