Chủ tịch La Liga đáp trả Real Madrid vụ công kích trọng tài, Real ra thông cáo "phản công"

Chủ tịch La Liga công kích

Real Madrid thua derby Madrid xong là liên tục công kích trọng tài, kể từ sau trận thua 1-2 tại Metropolitano họ đã liên tục huy động mọi kênh để đưa ra những bình luận nhắm vào trọng tài chính Ortiz Arias và thậm chí cả giải La Liga.

Javier Tebas, chủ tịch La Liga

Việc Real Madrid đưa ra những tuyên bố có phần thái quá, tới mức họ so sánh việc đá La Liga như “đấu với 11 cầu thủ Barcelona có súng”, đã khiến chủ tịch Javier Tebas của giải đấu này không nhường nhịn nữa. Trong ngày thứ Ba vừa qua ông Tebas đã đăng đàn trên các mặt báo để phản đối thái độ của đội chủ sân Bernabeu.

Tebas cho biết: “Tôi hiểu vấn đề khi các bên đưa ra khiếu nại, nhưng tôi hoàn toàn không chấp nhận cách thức mà họ thực hiện. Real Madrid không thất bại vì những khoảnh khắc đó. Cách đây không lâu, chúng tôi đã báo cáo về hành vi của kênh truyền hình Real Madrid TV. Sau những gì diễn ra, chúng ta phải tiếp tục duy trì chuẩn mực đạo đức. Đó là một cách gây áp lực bất công và gay gắt lên các trọng tài”.

“Real Madrid rất quan trọng với La Liga nhưng họ đang đưa ra những luận điệu khinh miệt phần còn lại của giải đấu. Họ coi thường các CLB khác một cách không giấu giếm khi cho rằng La Liga vô giá trị nếu không có Real Madrid. Nếu họ nghĩ trọng tài luôn có động cơ để trù dập đội bóng này thì tôi nghĩ những kẻ đó đang ở giải ngân hà nào khác chứ không phải trên Trái đất”.

“Tháo cái bịt mắt tự mình đeo lên mặt đi. Họ tuyên bố giải đấu này bị dàn xếp dù mới chỉ sang tháng 9. Nói như thế vẫn không che lấp được những khiếm khuyết của bản thân họ, không ai tin vào cái cớ già cỗi đó đâu”.

Real Madrid đáp trả

Giờ đến lượt Real Madrid phản pháo, và không phải qua kênh Real Madrid TV nữa. CLB này đã đưa ra một thông cáo chính thức nhắm vào Tebas và phát biểu của ông chủ tịch.

Real Madrid ra thông cáo phản bác lại Tebas

“Câu lạc bộ chúng tôi không thể chấp nhận việc chủ tịch La Liga lợi dụng cương vị của mình để liên tục chỉ trích và công kích Real Madrid trong mọi phát ngôn. Thật đáng lo ngại khi một người có trách nhiệm đại diện và bảo vệ lợi ích của tất cả các câu lạc bộ tại La Liga lại luôn bị ám ảnh bởi Real Madrid, liên tục biến câu lạc bộ của chúng tôi thành mục tiêu cho những đợt công kích của ông ta”.

“Phát ngôn mới nhất của ông ta đặc biệt nghiêm trọng và khó hiểu, hoàn toàn không xứng tầm với một nhà quản lý có trách nhiệm; ông ta đưa ra nhận định này khi bình luận về bài viết của một nhà báo độc lập trên một ấn phẩm kỹ thuật số. Tuy nhiên, ông ta lại quay sang công kích câu lạc bộ chúng tôi, thậm chí đi xa đến mức đánh giá cả chiến lược thể thao của đội bóng – một hành động hoàn toàn vô lý và thiếu trách nhiệm”.

“Thật kinh ngạc khi chủ tịch LaLiga lại dành thời gian và các kênh cá nhân để công khai hạ thấp uy tín của Real Madrid, thay vì sử dụng cương vị của mình để xây dựng niềm tin vào các tổ chức chịu trách nhiệm đảm bảo tính công bằng của giải đấu. Hành động này tiếp tục gây tổn hại đến hình ảnh của giải đấu cũng như nền bóng đá Tây Ban Nha trên toàn thế giới”.

“Trước những hành vi không phù hợp và kéo dài này, chúng tôi tin rằng nền bóng đá chuyên nghiệp Tây Ban Nha đang rất cần một nhà lãnh đạo mới, có năng lực quản lý và phát huy tối đa tiềm năng của giải đấu, đồng thời luôn tuân thủ nguyên tắc trung lập cơ bản. Giải đấu cần một người thấu hiểu bản chất vai trò của mình, bởi chủ tịch La Liga không phải là chủ sở hữu giải đấu, mà là một nhà quản lý phục vụ các câu lạc bộ – những đơn vị đã tạo nên giải đấu và ủy thác quyền điều hành cho ông ta. Các câu lạc bộ cần một người thực hiện sứ mệnh này với sự chính trực”.