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Raphinha 2 trận ghi hat-trick cho Barcelona: Vượt Messi, lỡ kỷ lục của Ronaldo

Sự kiện: La liga 2026-27 Barcelona

Raphinha lại khiến tất cả phải nhắc đến tên mình với cú hat-trick trong trận thắng 3-1 của Barcelona trước Sevilla ở vòng 7 La Liga.

  

Sau cú hat-trick trong trận thắng Racing Santander 7-2, Raphinha một lần nữa tỏa sáng. 3 bàn thắng vào lưới Sevilla ở vòng 7 La Liga đã nâng tổng số bàn thắng của cầu thủ người Brazil lên con số 12, qua đó khẳng định vị thế của Raphinha như một trong những cầu thủ nổi bật nhất Barcelona.

Raphinha tỏa sáng

Raphinha tỏa sáng

Theo thống kê, Raphinha đã vượt qua thành tích ghi bàn của Lionel Messi trong bảy 7 trận đầu mùa giải tại thế kỷ 21. Thậm chí, chỉ 1 cầu thủ có thành tích tốt hơn anh là Cristiano Ronaldo, người ghi 13 bàn cho Real Madrid trong 7 trận đầu tiên của mùa giải 2014/15. Raphinha rất muốn san bằng hoặc vượt qua cột mốc đó, nhưng HLV Hansi Flick rút anh khỏi sân ở phút 76.

Đây là giai đoạn thi đấu ấn tượng nhất của Raphinha kể từ khi khoác áo Barcelona. Anh thích nghi hoàn hảo với vai trò mới là "số 9" ảo, và chỉ không ghi bàn trong 1 trận đấu tại La Liga mùa này, đó là cuộc đối đầu với Levante. Ở tất cả những trận còn lại, anh đều ghi ít nhất 1  bàn. Đáng chú ý, Raphinha hiện đã lập hat-trick trong hai trận liên tiếp.

Barcelona muốn giữ đội trưởng của mình trong thời gian dài, và Raphinha cũng không mất nhiều thời gian để bị thuyết phục. Anh cảm thấy ổn định tại CLB cũng như cuộc sống ở thành phố Barcelona, muốn tiếp tục sự nghiệp tại Barca và thậm chí hy vọng có thể kết thúc sự nghiệp trong màu áo đội chủ sân Nou Camp.

Các cuộc đàm phán đã được đẩy nhanh trong vài ngày qua. Giám đốc thể thao Deco cho biết tại Đại hội đồng rằng quá trình đạt thỏa thuận đang diễn ra đúng kế hoạch, với việc hai bên đang tiến rất gần tới việc thống nhất. Điều này mở đường để Raphinha tiếp tục khoác áo Barcelona cho đến năm 2030.

Barcelona nối dài mạch toàn thắng: Không thể ngăn cản nhờ Raphinha hóa "siêu nhân"
Barcelona nối dài mạch toàn thắng: Không thể ngăn cản nhờ Raphinha hóa "siêu nhân"

Raphinha mang đến màn trình diễn hoàn hảo trong ngày Barcelona ngược dòng trước Sevilla tại vòng 7 La Liga.

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Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/09/2026 07:40 AM (GMT+7)
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