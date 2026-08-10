CAHN có trận đấu quan trọng để giành suất dự cúp C1 châu Á

Lịch thi đấu CAHN nhận được sự chú ý với trận play-off giành suất tham dự cúp C1 châu Á mùa giải 2026/27. CAHN sẽ gặp đôi chút khó khăn khi phải thi đấu trên sân khách gặp Adelaide United, đội á quân tại giải VĐQG Australia mùa giải 2025/26.

CAHN gặp Adelaide United trong trận play-off cúp C1 châu Á 2026/27.

Nếu giành chiến thắng trong trận đấu sắp tới, CAHN sẽ tham dự cúp C1 châu Á 2026/27 từ vòng bảng. Trong trường hợp để thua, CAHN sẽ tham dự cúp C2 châu Á mùa sau.

CAHN không có được lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này khi đóng góp 6 cầu thủ trong danh sách ĐT Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2026. Đó đều là những cầu thủ trụ cột ở các tuyến gồm Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Đô, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Đình Bắc.

Dù vậy, CAHN vẫn còn lực lượng được đánh giá rất cao để chuẩn bị cho trận đấu này. Các cầu thủ như Filip Nguyễn, Quang Vinh, Đình Trọng cùng các ngoại binh đã sang Australia từ ngày 6/8 để chuẩn bị cho trận đấu với Adelaide United.

Trận đấu giữa Adelaide United vs CAHN sẽ diễn ra vào 16h30 ngày 11/8 (theo giờ Việt Nam).