Bùi Tiến Dũng hào hứng trước viễn cảnh cầu thủ Việt Nam thi đấu ở Bundesliga

📺 Bản quyền Bundesliga đến Việt Nam

Chiều ngày 12/8 tại Hà Nội, Viettel Telecom đã chính thức công bố sở hữu bản quyền phát sóng độc quyền giải bóng đá Bundesliga tại Việt Nam trong ba mùa giải liên tiếp, từ 2025 đến 2028. Qua nền tảng TV360, người hâm mộ Việt Nam sẽ được thưởng thức trọn vẹn 306 trận đấu mỗi mùa của giải đấu hàng đầu nước Đức.

Bùi Tiến Dũng hy vọng với chương trình hợp tác lần này, sẽ tạo ra cơ hội cho cầu thủ Việt Nam tới Đức thi đấu

Không chỉ mang giải đấu đỉnh cao đến với người xem, thỏa thuận này còn mở ra nhiều cơ hội kết nối giữa các tài năng bóng đá Việt Nam với những câu lạc bộ danh tiếng của Đức.

Song song với việc phát sóng, ban tổ chức triển khai chương trình “Hành trình tới Bundesliga”, ghi lại quá trình tập huấn, trải nghiệm môi trường bóng đá đỉnh cao tại Đức dành cho cầu thủ trẻ và huấn luyện viên của CLB Thể Công Viettel.

Chương trình nhằm nâng cao kỹ năng, tư duy và thể lực cho các cầu thủ mà còn thúc đẩy sự phát triển về mặt chiến thuật và bản lĩnh thi đấu trong môi trường chuyên nghiệp đẳng cấp châu Âu.

Trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng, đại diện CLB Thể Công Viettel, bày tỏ sự xúc động và tự hào trước viễn cảnh tươi đẹp cho cầu thủ Việt, anh bày tỏ: “Giải đấu này biểu tượng của tốc độ, kỷ luật và tinh thần cống hiến, điều mà bất kỳ cầu thủ nào cũng khát khao theo đuổi. Tôi thường theo dõi giải đấu và rất ấn tượng với tài năng của các cầu thủ Đức.

Chương trình tập huấn tại Đức giúp cầu thủ và tiếp cận phương pháp huấn luyện hiện đại và nâng cao bản lĩnh thi đấu. Tôi hy vọng một ngày không xa, bóng đá Việt Nam sẽ có cầu thủ xuất hiện tại Bundesliga, để chơi bóng và truyền cảm hứng cho những người yêu bóng đá”.

⚽ Bundesliga, giải đấu của tốc độ và đam mê

Ông Peer Naubert, Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc tiếp thị của Bundesliga International, nhận định: “Trong 5 năm qua, lượng người hâm mộ Bundesliga tại Việt Nam đã tăng hơn 30%, minh chứng cho tình yêu bóng đá mãnh liệt tại đây. Sự hợp tác lần này sẽ giúp giải đấu tiếp cận gần hơn với khán giả Việt Nam và tạo cơ hội kết nối tài năng trẻ Việt với các câu lạc bộ Đức”.

Sự kiện diễn ra vào chiều 12/8, tại Hà Nội

Bà Nguyễn Hà Thành, Phó tổng giám đốc Viettel Telecom, nhấn mạnh: “Chúng tôi cam kết không chỉ phát sóng Bundesliga mà còn tạo nên một hành trình sống trọn cùng đam mê bóng đá Đức cho người Việt, với công nghệ hiện đại và ưu đãi hấp dẫn, gồm miễn phí data 4G/5G khi xem”.

Giải bóng đá hàng đầu nước Đức từ lâu đã nổi tiếng với lối chơi tốc độ, tinh thần kỷ luật và lượng khán giả trung bình gần 40.000 người/trận, cao nhất trong các giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới. Sân vận động Signal Iduna Park của Dortmund, với sức chứa hơn 81.000 chỗ ngồi, luôn trong tình trạng "cháy vé" mỗi trận đấu.

Bayern Munich, đội bóng giàu thành tích nhất với 33 chức vô địch quốc gia và 6 lần vô địch Champions League là biểu tượng của sức mạnh và phong cách tấn công rực lửa. Dortmund nổi bật với sự cuồng nhiệt trên khán đài và tinh thần thi đấu kiên cường.

Khán giả Việt Nam không chỉ xem trọn các trận cầu hấp dẫn mà còn được hưởng nhiều ưu đãi từ kênh truyền hình quân đội, như quay số trúng thưởng vé sang Đức xem trực tiếp Bundesliga, tặng điện thoại và áo đấu có chữ ký của cầu thủ nổi tiếng.