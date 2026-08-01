Jude Bellingham tình tứ bên bạn gái ở Hawaii

Sau hành trình cùng tuyển Anh tại World Cup 2026, Jude Bellingham dành thời gian nghỉ dưỡng ở Hawaii cùng bạn gái, người mẫu Mỹ Ashlyn Castro. Trên Instagram hôm 30/7, ngôi sao 23 tuổi lần đầu chia sẻ khoảnh khắc tình cảm của cả hai kể từ khi công khai hẹn hò.

Trong bức ảnh, Ashlyn nhẹ nhàng vuốt má Bellingham khi cả hai thư giãn trên bãi biển. Dù không đăng ảnh chụp chung rõ mặt, đây là một trong những lần hiếm hoi tiền vệ Real Madrid công khai khoảnh khắc riêng tư với bạn gái.

Jude Bellingham được bạn gái âu yếm vuốt má. Ảnh: Instagram

Trong khi đó, Ashlyn liên tục cập nhật loạt ảnh diện bikini tận hưởng kỳ nghỉ trên hòn đảo nhiệt đới.

Ngoài thời gian nghỉ ngơi trên biển, Bellingham còn khám phá khu bảo tồn thiên nhiên Kualoa Ranch nổi tiếng của Hawaii. Anh xuất hiện với áo ba lỗ đen, khăn đỏ quàng cổ, mũ nồi phong cách và sau đó chia sẻ thêm những bức ảnh đi bộ đường dài, chơi bài, ăn nhẹ và thư giãn trên bãi biển.

Tiền vệ tuyển Anh cũng chụp ảnh cùng người hâm mộ khi mặc sơ mi cài hờ và đội mũ bucket xanh.

Tiền vệ người Anh Jude Bellingham thư giãn trên bãi biển cùng bạn gái. Ảnh: Instagram

Kỳ nghỉ của Bellingham diễn ra sau mùa World Cup đáng nhớ, nơi anh ghi 7 bàn thắng giúp tuyển Anh vào tới bán kết trước khi thua Argentina 1-2.

Trận đấu này cũng gây nhiều tranh cãi khi Bellingham công khai bày tỏ sự không hài lòng với các quyết định của trọng tài Ismail Elfath. Theo đoạn video do FIFA công bố từ camera gắn trên người trọng tài, tiền vệ người Anh đã nói: "Có vài quyết định thật khó hiểu, nhưng chúc ông mọi điều tốt đẹp."

Ashlyn - bạn gái của Jude Bellingham. Ảnh: Instagram

Sau tiếng còi mãn cuộc, Bellingham còn xảy ra va chạm với hậu vệ Valentin Barco khi đập vào sau đầu cầu thủ Argentina, khiến hai bên lao vào xô xát trước khi được đồng đội can ngăn.

Trong khi Bellingham nghỉ dưỡng cùng bạn gái, nhiều tuyển thủ Anh khác cũng tận hưởng kỳ nghỉ sau World Cup. Declan Rice đưa gia đình tới khu nghỉ dưỡng Disney World ở bang Florida, còn tiền đạo Ivan Toney lựa chọn du lịch và gặp gỡ bạn bè trước khi trở lại mùa giải mới.

Jude Bellingham tại khu nghỉ dưỡng ở Hawaii. Ảnh: Instagram