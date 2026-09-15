Bê bối trọng tài Ngoại hạng Anh: Arsenal chính thức khiếu nại, MU bị "phủ đầu"

Một vòng đấu Ngoại hạng Anh đầy những tranh cãi về trọng tài vừa diễn ra, và mới đây hai CLB bị ảnh hưởng trực tiếp bởi những “ông vua áo đen” đã quyết định đâm đơn khiếu nại. Arsenal yêu cầu Hiệp hội trọng tài bóng đá Anh phải giải thích cho quả penalty họ bị thổi phạt trong trận thắng Sunderland, trong khi MU yêu cầu sự giải trình cho quyết định công nhận bàn thắng của Erling Haaland trong trận thua Man City.

Konsa là người bị Ballard vật nhưng trọng tài lại thổi phạt Konsa

Sunderland được hưởng penalty sau khi trọng tài cho rằng trung vệ Dan Ballard đã bị phạm lỗi trong vòng cấm Arsenal. Nhưng quay chậm cho thấy Ezri Konsa, người bị thổi phạt, thực ra đã bị chính Ballard kéo đè lên người mình. May mắn cho Arsenal là quả penalty của Enzo Le Fee bị David Raya cản phá.

Trong khi đó, tờ The Athletic cho biết MU cũng đang có động thái yêu cầu trách nhiệm từ Hiệp hội trọng tài, sau khi họ mắc lỗi trong việc kiểm tra bàn thắng của Haaland. Haaland được xác định không việt vị, nhưng Enzo Fernandez của Man City đã việt vị và cố tham gia vào pha bóng bằng cách bay người đánh đầu.

Enzo Fernandez đã việt vị nhưng bàn thắng của Haaland vẫn được tính, dù sau đó Hiệp hội trọng tài nhận sai cho quyết định này

Bằng cách nào đó, tổ trọng tài vẫn cho rằng Enzo không chạm bóng nên không can thiệp vào tình huống, một sự định nghĩa hoàn toàn sai so với luật bóng đá hiện hành. Tuy nhiên sau khi trận đấu kết thúc và mọi sự đã rồi, Hiệp hội trọng tài mới xác nhận quyết định công nhận bàn thắng là "một sai lầm".

Đáng chú ý là trước khi MU kịp đưa ra thông cáo cụ thể cho việc này, Hiệp hội trọng tài đã có động thái trước. Sếp của Hiệp hội, cựu trọng tài Howard Webb, đã đình chỉ công tác với trọng tài thứ 4 Matthew Donohue và trợ lý phòng VAR Blake Antrobus. Tuy nhiên công bố cho biết quyết định này chỉ có hiệu lực ở cuối tuần này, và một số fan MU trên Internet đã mỉa mai rằng “chúng sẽ trở lại tuần sau để làm hại đội khác”.

Hiệp hội trọng tài đình chỉ Donohue và Antrobus sau sự cố ở trận derby Manchester, trước khi MU kịp yêu cầu trách nhiệm thỏa đáng cho sai lầm từ 2 người này

MU đang rất không bằng lòng, bởi sự cố lần này không phải là lần đầu MU có vấn đề với trọng tài Donohue. Hồi tháng 3 năm nay, cũng chính ông trọng tài này đã liên quan đến tình huống MU không được hưởng penalty trước Bournemouth sau khi Amad Diallo bị phạm lỗi, và Bournemouth ngay sau đó ghi bàn ở pha phản công.

Cũng ở trận gặp Bournemouth, Harry Maguire của MU đã bị thẻ đỏ cuối trận dẫn tới penalty cho Bournemouth, khiến MU bị cầm hòa 2-2. Maguire đã chửi Donohue ngay trong trận đấu đó trước khi rời sân, khiến anh bị thêm án treo giò bổ sung.

Những sự cố liên quan đến trọng tài Anh đang gây rất nhiều bức xúc cho các CLB Premier League. Đang có những lời kêu gọi không chỉ trọng tài Premier League phải giải thích quyết định của họ sau khi kiểm tra VAR qua loa phóng thanh ở sân vận động, Premier League có thể còn phải thiết lập hẳn một đội kiểm tra VAR độc lập không có sự tham gia của các trọng tài để bảo đảm tính công bằng.