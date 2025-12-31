Barcelona lo sốt vó khi năm mới cận kề: Chủ tịch Laporta bị truy tố vì tội lừa đảo

Chủ tịch Barcelona phải hầu tòa

Theo tin mới nhất từ tờ AS, thành viên ban lãnh đạo cấp cao của Barcelona, trong đó có cả chủ tịch Joan Laporta, đang có nguy cơ cao gặp rắc rối về mặt pháp luật. Nguồn tin cho biết, chủ tịch CLB Joan Laporta và phó chủ tịch Rafa Yuste đã chính thức bị truy tố liên quan đến một vụ án bị cáo buộc lừa đảo có từ năm 2016, với tổng số tiền liên quan là 104.000 euro.

Joan Laporta

Vụ việc hiện đang được Tòa án Điều tra số 22 của Barcelona thụ lý. Tòa đã triệu tập Laporta và Yuste ra làm chứng với tư cách nghi phạm vào ngày 16/1. Ngoài ra, hai cựu thành viên cấp cao khác trong ban lãnh đạo của Barcelona là Xavier Martin và Joan Oliver cũng đã được yêu cầu ra hầu tòa.

Vụ án tập trung vào các cáo buộc sai phạm liên quan đến hai công ty, cụ thể là Core Store (có trụ sở tại Tây Ban Nha) và CSSB Limited, cả hai đều có liên hệ với những cá nhân bị cáo buộc vào thời điểm các sự việc diễn ra.

Nguồn gốc của sự việc

Nguồn gốc của vụ việc bắt đầu từ giữa năm 2016, khi nguyên đơn đã đầu tư 50.000 euro dưới hình thức cho vay thông qua một trung gian ngân hàng tư nhân. Khoản vay có lãi suất 6% và được chuyển cho Core Store, công ty đã trình bày kế hoạch hỗ trợ Reus Deportivo trong tham vọng thăng hạng từ Segunda División B (hạng 3) lên Segunda División (hạng 2).

Ngoài khoản vay này, nhà đầu tư còn chi thêm 54.000 euro để mua cổ phần của CSSB Limited. Mục đích của khoản đầu tư đó được cho là nhằm phát triển một học viện đào tạo bóng đá tại Trung Quốc, lấy cảm hứng từ mô hình đào tạo trẻ nổi tiếng của Barcelona là La Masia. Tuy nhiên, đến nay nguyên đơn mới chỉ thu hồi được 12.500 euro.

Đáng chú ý, đây không phải là vấn đề pháp lý đơn lẻ liên quan đến Laporta. Báo cáo cho biết đây hiện là vụ việc thứ ba đang được thụ lý, trong đó chủ tịch Barcelona bị điều tra vì các cáo buộc lừa đảo liên quan đến sự dính líu của ông với Core Store và CSSB Limited.

Trước đó, Laporta cũng bị cáo buộc lừa đảo 2,4 triệu euro với một người trúng xổ số với hình thức tương tự. Đó là cho vay với lãi suất 6% và đầu tư làm học viện bóng đá nhưng không thể thu hồi vốn.