Barcelona sụp đổ vì đôi chân đất sét: 4 đòn đau đập tan mộng "ăn 4"

Barca gục ngã vì đòn "phủ đầu"

Atletico Madrid đã có màn nhập cuộc không thể ấn tượng hơn trong trận bán kết lượt đi Cúp Nhà vua gặp Barcelona. Ngay trong hiệp một, đội chủ sân Metropolitano ghi liền 4 bàn để tạo lợi thế cực lớn.

HLV Diego Simeone liên tục ăn mừng bên đường biên khi các học trò thi đấu bùng nổ. Bàn mở tỷ số đến từ một tình huống phản lưới nhà của Eric Garcia, trước khi Antoine Griezmann, Ademola Lookman và Julian Alvarez lần lượt lập công.

Sai lầm tai hại của thủ môn Joan Garcia đã mở ra cơn ác mộng cho Barca. Anh không khống chế được đường chuyền về đơn giản của Eric Garcia, để bóng trôi qua chân và lăn thẳng vào lưới trống dù đã nỗ lực cứu thua trong vô vọng.

Theo đài phát thanh RAC1, lần gần nhất Barcelona bị dẫn 4 bàn ngay trong hiệp một đã cách đây gần 73 năm, trong trận thua Real Madrid 0-5 tại La Liga ngày 25/10/1953.

Thế trận áp đảo của Atletico

Không chỉ tận dụng sai lầm của đối phương, Atletico còn trình diễn thứ bóng đá chất lượng cả về chiến thuật lẫn kỹ thuật.

Bàn thắng thứ hai là minh chứng rõ nét. Thủ môn Juan Musso bắt gọn quả phạt góc rồi phát bóng chính xác gần 60m đến chân Lookman. Tân binh tháng Giêng bình tĩnh trả ngược cho Alvarez, người tung đường chuyền chéo sân để Nahuel Molina thoát xuống bên cánh phải. Griezmann kết thúc lạnh lùng, đưa bóng qua hai chân Jules Kounde và vào góc xa.

Molina hoạt động không biết mệt ở cánh phải, trong khi Griezmann chơi thông minh ở vai trò hộ công. Giuliano Simeone – con trai 23 tuổi của HLV Simeone – cùng Lookman liên tục khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ dâng cao lỏng lẻo của Barca.

Bàn thứ ba đến từ pha phối hợp mạch lạc giữa Griezmann, Giuliano và Alvarez trước khi Lookman dứt điểm gọn gàng. Đến sát giờ nghỉ, Molina lại bứt tốc bên phải, tạt bóng chuẩn xác để Lookman kiến tạo cho Alvarez ấn định tỷ số 4-0.

Chỉ sau 45 phút của một cặp bán kết hai lượt, Atletico gần như đặt một chân vào chung kết. Dưới thời Simeone, Atletico mới chỉ một lần vô địch Cúp Nhà vua vào năm 2013. Mùa trước, họ cũng từng dẫn Barcelona 2-0 rất sớm ở bán kết nhưng sau đó bị lội ngược dòng với tổng tỷ số 4-5. Lần này, lợi thế 4 bàn tạo ra khoảng cách rất lớn.

Simeone "quái chiêu"

Trước trận đấu, nhiều ý kiến lo ngại Atletico Madrid sẽ gặp khó trong việc kiểm soát thế trận khi thiếu tiền vệ truj cột Pablo Barrios. Tuy nhiên, thay vì chọn giải pháp an toàn để kiềm tỏa Barcelona, HLV Diego Simeone lại quyết định chơi một canh bạc táo bạo. Ông tung ra sân tới bốn cầu thủ thiên về tấn công và khuyến khích học trò chấp nhận rủi ro trong các pha phản công. Và thực tế cho thấy lựa chọn đó đã mang lại hiệu quả vượt xa mong đợi.

Sự cân bằng trong các pha bứt tốc biên của Giuliano Simeone, những tình huống xâm nhập trung lộ của Ademola Lookman, khả năng chọn vị trí thông minh của Antoine Griezmann cùng nguồn cảm hứng sáng tạo từ Julian Alvarez đã khiến hàng thủ dâng cao của Barca liên tục rơi vào cảnh đuổi theo trong vô vọng.

Đó là màn trình diễn mà các cổ động viên trên sân Metropolitano đã không được chứng kiến trong một thời gian dài. Khi Alvarez tung cú dứt điểm ghi bàn thắng thứ tư, khán đài như bùng nổ trong sự phấn khích xen lẫn ngỡ ngàng.

Chiến thắng này một lần nữa cho thấy Atletico có thể nguy hiểm đến mức nào, đặc biệt khi được tiếp lửa bởi khán giả nhà. Điều người hâm mộ kỳ vọng lúc này là đội bóng có thể duy trì đà hưng phấn, không chỉ trong hành trình tại Cúp Nhà vua, mà còn ở cuộc đua La Liga và Champions League.

Dấu ấn đậm nét của “Hoàng tử bé”

Antoine Griezmann tiếp tục cho thấy tầm ảnh hưởng lớn trong lối chơi của Atletico Madrid. Nếu như trước đó, ở trận gặp Real Betis tại Cúp Nhà vua, Atletico đã có một trong những hiệp đấu hay nhất nhiều năm qua, thì một tuần sau, đội bóng áo sọc đỏ - trắng còn nâng tầm màn trình diễn của mình.

Và trong cả hai lần thăng hoa ấy, Griezmann đều là nhân vật trung tâm. Ở vai trò mới, tiền đạo người Pháp có màn trình diễn được mô tả là “một buổi biểu diễn của thời kỳ khác”.

“Hoàng tử bé” ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 bằng pha chạm bóng tinh tế bằng má trong. Sau đó, anh có thêm hai cơ hội: một cú dứt điểm bị thủ môn Joan Garcia cản phá, và pha sút bóng vọt xà.

Không chỉ ghi bàn, Griezmann còn góp dấu ấn trong bàn thắng thứ ba khi chọc khe để Giuliano bứt tốc. Nhưng vượt lên trên các con số thống kê, chính những pha di chuyển không bóng của anh mới là cơn ác mộng thực sự với các cầu thủ Barcelona của HLV Hansi Flick.

Griezmann thoải mái di chuyển giữa các tuyến và trong suốt hiệp một, Barcelona gần như không thể kiểm soát được anh. Đáng chú ý, anh không cần chạm bóng quá nhiều để tạo ảnh hưởng.

Trước giờ nghỉ, Griezmann thực hiện 11 đường chuyền chính xác, trong đó có một đường chuyền xuất sắc đặt Giuliano vào thế đối mặt thủ môn. Ở mặt trận phòng ngự, anh cũng có một pha thu hồi bóng và một lần đánh chặn. Khi đội nhà cần siết chặt thế trận, Griezmann lùi về chơi bên phải Koke, trong khi Marcos Llorente bất ngờ đảm nhiệm vị trí bên trái.

Sang hiệp hai, cục diện thay đổi khi Barcelona thi đấu chắc chắn hơn. Griezmann vì thế cũng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tạo đột biến. Đến phút 68, HLV Diego Simeone quyết định rút anh ra nghỉ để nhường chỗ cho Baena.

Dù vậy, những gì Griezmann thể hiện trong hiệp một đã đủ để khẳng định vai trò nổi bật của anh trong màn trình diễn ấn tượng của Atletico.

Barcelona rối loạn toàn diện

Hansi Flick có lẽ chưa từng chứng kiến Barcelona của mình bất lực đến vậy. Những lo ngại về hệ thống phòng ngự dâng cao đã xuất hiện nhiều lần từ đầu mùa, nhưng chưa đội bóng nào khai thác triệt để như Atletico. Tiền vệ 22 tuổi Marc Casado – lựa chọn gây bất ngờ của Flick – bị thay ra ở phút 36 khi Barca đã thua 0-3. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở một cá nhân.

Atletico kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến, liên tục chuyển hướng tấn công nhanh và chọc khe sau lưng hàng thủ. Barca chỉ còn biết rượt đuổi trong vô vọng.

Barcelona thiếu vắng hai trụ cột quan trọng là Raphinha và Pedri vì chấn thương. Hệ thống phòng ngự mùa này cũng kém ổn định hơn, đặc biệt sau khi để Inigo Martinez ra đi mùa hè năm ngoái. Flick chưa thể tìm ra cặp trung vệ ổn định, trong khi phong độ phập phù và chấn thương càng khiến mọi thứ thêm rối ren.

Với một hệ thống dâng cao táo bạo, nếu không đạt điểm rơi phong độ, Barca rất dễ biến lợi thế thành điểm yếu – và Atletico đã cho thấy cách khai thác điều đó.