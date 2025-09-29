Bảng xếp hạng La Liga: Barca đoạt ngôi đầu khỏi tay Real Madrid, Betis tiến gần top 4

Barca đoạt ngôi đầu từ tay Real Madrid

Sau thất bại 2-5 của Real Madrid trong trận derby Madrid tối thứ Bảy, Barcelona có cơ hội vượt lên dẫn đầu khi đón tiếp trên sân nhà một Real Sociedad không có phong độ cao. Mặc dù bị dẫn trước, Barca đã giành được 3 điểm với chiến thắng 2-1 nhờ các bàn thắng của Jules Kounde và Robert Lewandowski.

Barca đoạt ngôi đầu bảng 3 vòng trước khi gặp Real Madrid ở trận El Clasico

Trận thắng này đã đưa Barca lên chiếm ngôi đầu với 1 điểm nhiều hơn Real Madrid, và Barca đang là một trong 2 đội vẫn chưa thua từ đầu mùa ở La Liga. Sau vòng 7, Barca đã có 19 điểm và cuộc đua vô địch với Real Madrid đang nóng lên khi hai đội còn 2 vòng đấu nữa trước khi gặp nhau trong trận El Clasico (22h15, 26/10).

Ở vòng kế tiếp Barca sẽ làm khách tại Sevilla của người cũ Alexis Sanchez, trước khi về nhà đón tiếp hàng xóm Girona hiện đang đứng bét bảng (3 điểm, chưa thắng trận nào). Real Madrid thì gặp toàn đối thủ đứng nửa trên BXH, vòng tới là một Villarreal đang đứng ngay sau lưng họ với chỉ 2 điểm ít hơn, và nếu vượt qua đối thủ này họ sẽ hành quân ra ngoại ô thủ đô để gặp đôi bóng lắm mánh lới Getafe hiện đang xếp thứ 8.

Betis và Atletico tiến gần, nhưng vẫn ngoài top 4

Trận derby Madrid đã đưa Atletico Madrid trở lại vị trí trong top 4, nhưng họ chỉ giữ được vị trí này trong 1 ngày. Elche trong ngày Chủ nhật đã ra sân đón tiếp Celta Vigo và giành thắng lợi 2-1, họ chính là đội thứ 2 của La Liga vẫn chưa thua khi đã có 3 thắng - 4 hòa sau 7 vòng, hiện Elche đã có 13 điểm để đứng thứ 4, hơn Atletico 1 điểm.

Real Betis chỉ kém top 4 có 1 điểm nhưng bằng điểm với Atletico và Espanyol

Trong trận đấu muộn nhất của La Liga ngày Chủ nhật, màn trình diễn chói sáng của tiền đạo Cucho Hernandez đã mang về thắng lợi 2-0 cho Real Betis trước Osasuna. 3 điểm có được từ trận này khiến Betis đã bằng điểm Atletico trên BXH, hiện họ vẫn xếp dưới Atletico do kém hiệu số trong khi Espanyol dù cùng có 12 điểm nhưng hiệu số thua cả 2 đội này.