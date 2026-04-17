Barca phẫn uất vì thua Atletico ở tứ kết Cúp C1, gửi 2 đơn khiếu nại đòi công lý

Barca lần thứ hai “kêu cứu” UEFA vì thất bại trước Atletico

Barcelona đã chính thức nộp đơn khiếu nại thứ hai lên UEFA, cáo buộc công tác trọng tài không tuân thủ đúng luật trong loạt trận tứ kết Champions League với Atletico Madrid.

Barca (áo sẫm) không chấp nhận thua đau Atletico

Đội bóng xứ Catalunya không chấp nhận việc bị loại một cách “im lặng”, nhấn mạnh rằng những sai sót của tổ trọng tài ở cả hai lượt trận đã gây ra “thiệt hại nghiêm trọng về mặt thể thao và tài chính”. Chung cuộc, Atletico giành chiến thắng 3-2 sau hai lượt và giành vé vào bán kết gặp Arsenal.

Trong thông báo mới nhất, phía Barcelona khẳng định: “CLB đã gửi đơn khiếu nại tới UEFA liên quan đến công tác trọng tài trong trận đấu với Atletico”.

Chỉ trích VAR và cách áp dụng luật thi đấu

Barcelona cho rằng nhiều quyết định của trọng tài ở cả hai lượt trận đã không tuân thủ đúng luật thi đấu, xuất phát từ việc áp dụng sai quy định và sự can thiệp không phù hợp của hệ thống VAR trong các tình huống quan trọng.

“Việc tích lũy những sai sót này đã tác động trực tiếp đến diễn biến trận đấu cũng như kết quả cuối cùng, gây tổn thất lớn cho CLB”, thông báo nhấn mạnh.

Đội chủ sân Camp Nou cũng tái khẳng định mong muốn hợp tác với UEFA nhằm cải thiện hệ thống trọng tài, hướng tới sự công bằng và minh bạch hơn trong việc áp dụng luật.

Laporta liệt kê hàng loạt quyết định gây tranh cãi

Trước đó, Barcelona đã từng gửi đơn khiếu nại sau lượt đi, cho rằng họ xứng đáng được hưởng một quả phạt đền và đối thủ phải nhận thẻ đỏ trong tình huống Marc Pubill để bóng chạm tay khi đã có thẻ vàng. Tuy nhiên, UEFA đã bác đơn với lý do “không thể chấp nhận”.

Phía Barca vẫn chưa thể chấp nhận thực tế là họ đã bị loại

Ở đơn khiếu nại mới, Barca không nêu chi tiết từng tình huống, nhưng Chủ tịch Joan Laporta đã công khai hàng loạt bức xúc sau trận lượt về:

- Thẻ đỏ của Pau Cubarsi (lượt đi) và Eric Garcia (lượt về) đáng ra chỉ là thẻ vàng

- Dani Olmo xứng đáng được hưởng phạt đền

- Bàn thắng việt vị của Ferran Torres không nên bị từ chối

- Thủ môn Juan Musso không bị xử lý sau pha vào bóng khiến Fermin Lopez rách môi

“Công tác trọng tài là một nỗi xấu hổ”, chủ tịch Laporta tuyên bố.

Ông cũng nhấn mạnh Barca sẽ tiếp tục yêu cầu UEFA giải thích rõ ràng, đồng thời đệ trình thêm khiếu nại sau những gì xảy ra ở trận lượt về.