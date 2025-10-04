Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Barca - ĐT Tây Ban Nha đón tin Yamal tái phát chấn thương, phải nghỉ bao lâu?

Sự kiện: Lamine Yamal Barcelona Đội tuyển Tây Ban Nha
Barcelona và ĐT Tây Ban Nha đón tin không vui khi Lamine Yamal tái phát chấn thương.

Lamine Yamal nghỉ 2-3 tuần

Theo thông báo mới nhất từ Barcelona, ngôi sao Lamine Yamal vừa tái phát chấn thương háng sau trận với PSG. Tài năng trẻ người Tây Ban Nha sẽ vắng mặt ít nhất 2-3 tuần. Điều này đồng nghĩa với việc Lamine Yamal sẽ lỡ cuộc đối đầu với Sevilla vào cuối tuần này (21h, 5/10) và lỡ luôn đợt tập trung ĐTQG trong tháng 10. 

Yamal tái phát chấn thương háng

Yamal tái phát chấn thương háng

Kể từ đầu mùa giải, Lamine Yamal mới chỉ thi đấu 5 trận cho Barcelona trong đó có 4 trận đấu tại La Liga và 1 trận đấu tại Champions League, ghi được 2 bàn và có được 3 kiến tạo. Yamal phải nghỉ thi đấu 4 trận cho Barcelona cũng vì dính chấn thương háng. 

Đây là điều đáng lo ngại bởi mùa giải mới chỉ trôi qua được khoảng 2 tháng nhưng Lamine Yamal dự kiến sẽ phải nghỉ tới 38 ngày, tức khi anh trở lại thì sẽ gần hết nửa đầu mùa giải. Cả mùa giải trước, tài năng trẻ người Tây Ban Nha chỉ phải nghỉ 50 ngày. Những chấn thương liên tiếp cho thấy Lamine Yamal nhiều khả năng đang bị quá tải. 

Hansi Flick đã đúng khi chỉ trích De La Fuente?

Trong đợt tập trung tháng 9, Lamine Yamal vốn đã bị đau nhẹ nhưng vẫn được HLV De La Fuente sử dụng trong cả hai trận đấu không quá quan trọng của ĐT Tây Ban Nha. Điều này khiến cho Hansi Flick cảm thấy tức giận vì HLV của ĐT Tây Ban Nha đã không bảo vệ cầu thủ. 

“Thật đáng xấu hổ! Yamal đã bị đau ngay từ lúc được triệu tập lên tuyển. Cậu ấy phải uống thuốc giảm đau để thi đấu nhưng phải thi đấu lần lượt 79 và 73 phút trong hai trận. Trong thời gian giữa hai trận, Yamal còn không tập luyện nổi. Vậy mà họ vẫn bắt cậu ấy ra sân. Họ hoàn toàn không nghĩ tới cầu thủ của mình. ĐT Tây Ban Nha có rất nhiều cầu thủ giỏi và điều họ cần làm là bảo vệ họ, đặc biệt là những cầu thủ trẻ. Điều đó khiến tôi lo lắng”, ông nói.

De La Fuente chỉ trích ngược Hansi Flick

Trong phát biểu mới nhất, HLV De La Fuente đã phản bác lại quan điểm từ HLV Hansi Flick rằng ông "thiếu đồng cảm với đồng nghiệp" với những phát ngôn như vậy. "Tôi hơi ngạc nhiên vì Flick phát biểu như vậy vì ông ta cũng từng làm HLV ĐTQG nên tôi nghĩ ông ta phải có chút đồng cảm với hoàn cảnh của tôi.

Khi bạn ở cương vị này, bạn cần phải đưa ra lựa chọn tốt nhất cho đội. Chúng tôi đang thi đấu vòng loại World Cup. Đó là những trận đấu rất quan trọng. Bởi vậy, những điều còn lại không quan trọng". 

Tuy nhiên, nhiều người không đồng tình với De La Fuente bởi rõ ràng Lamine Yamal là "viên ngọc quý" của Tây Ban Nha và sức khỏe của cầu thủ này cực kỳ quan trọng. Thậm chí một số người đang đặt giả thuyết Barcelona và Hansi Flick đang làm quá chấn thương của Yamal để cầu thủ này không bị triệu tập lên ĐTQG trong tháng 10.

Giả thuyết này được ủng hộ bởi Barcelona cũng chẳng thiệt thòi gì. Yamal vắng mặt trong trận đấu với Sevilla không quá quan trọng nhưng vắng mặt trong trận "Siêu kinh điển" diễn ra vào ngày 26/10 tới lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Tất nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở mức tin đồn và không có nguồn tin nào chứng thực. 

-03/10/2025 23:08 PM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

-03/10/2025 23:08 PM (GMT+7)
