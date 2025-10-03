Yamal định giá 200 triệu euro đắt nhất La Liga, Vinicius tụt giá thê thảm

📉 Vinicius tụt dốc thảm hại trên thị trường chuyển nhượng

Chuyên trang uy tín về định giá cầu thủ Transfermarkt vừa công bố bản cập nhật mới nhất cho LaLiga. Điểm nhấn lớn nhất chính là sự sụt giảm nghiêm trọng của Vinicius Junior, ngôi sao sáng của Real Madrid.

Vinicius không còn đắt giá bằng Mbappe

Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, giá trị thị trường của Vinicius đã bốc hơi tới 50 triệu euro: từ 200 triệu (tháng 12/2024) xuống 170 triệu (tháng 6/2025), và hiện tại chỉ còn 150 triệu euro.

Theo chuyên gia Blaseio – người phụ trách mảng định giá LaLiga của Transfermarkt – nguyên nhân nằm ở cả yếu tố chuyên môn lẫn bối cảnh: “Vinicius đánh mất một phần vị thế kể từ khi hụt Quả Bóng Vàng năm ngoái.

Trên sân, Vinicius không còn giữ vai trò trung tâm trong lối chơi của Real. Việc thay đổi HLV cũng làm tái định hình hệ thống quyền lực ở CLB, và Vinicius buộc phải chấp nhận vai trò thứ yếu. Tất cả những yếu tố này cộng lại khiến giá trị của cậu ấy bị hạ thấp”.

⬇️ Không chỉ Vinicius, nhiều sao LaLiga cũng mất giá

Vinicius không phải là trường hợp duy nhất chứng kiến sự tụt giảm. Nhiều cái tên đình đám khác cũng đang rơi vào tình trạng tương tự:

- Gavi (Barcelona): giá trị chỉ còn 40 triệu euro, sau bốn lần sụt liên tiếp – một cú trượt dài đáng báo động cho tài năng trẻ của Barca.

- Raul Asencio (Real Madrid): giảm xuống còn 30 triệu euro.

- Eduardo Camavinga: từ trụ cột triển vọng, nay giá trị chỉ còn 50 triệu euro.

- Rodrygo: dừng ở mức 80 triệu euro, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng sau mùa giải không quá bùng nổ.

Những con số này phản ánh rõ ràng sự khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao: chỉ cần một vài tháng sa sút phong độ, giá trị cầu thủ có thể “bay hơi” hàng chục triệu euro.

Guler (áo trắng) tăng giá đáng kể

🚀 Tân binh Real Madrid bứt tốc ngoạn mục

Nếu những ngôi sao cũ đang tụt dốc, thì các cầu thủ trẻ của Real Madrid lại trở thành điểm sáng trong báo cáo mới nhất:

- Franco Mastantuono: tăng tới 20 triệu, đạt mức 50 triệu euro.

- Arda Guler: thăng tiến mạnh mẽ, cộng thêm 15 triệu để chạm mốc 60 triệu euro, qua đó trở thành cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ giá trị nhất trong lịch sử.

- Alvaro Carreras: cũng tăng 15 triệu, lên mức 50 triệu euro.

- Huijsen: tiến thêm 10 triệu, đạt 70 triệu euro và lọt top 10 hậu vệ đắt giá nhất hành tinh.

Sự trái ngược này cho thấy Real Madrid đang bước vào quá trình chuyển giao thế hệ. Trong khi những “ngôi sao cũ” dần bị đặt dấu hỏi về phong độ, thì các gương mặt mới lại nhanh chóng khẳng định được giá trị.

Quả bóng bạc 2025 Yamal đắt giá nhất La Liga

🌟 Lamine Yamal vẫn là số 1

Trong bức tranh tổng thể của LaLiga, Lamine Yamal tiếp tục khẳng định vị thế số một. Tài năng 18 tuổi của Barcelona giữ nguyên mức định giá 200 triệu euro, trở thành cầu thủ giá trị nhất giải đấu.

Xếp ngay sau anh là hai ngôi sao Real Madrid: Kylian Mbappe và Jude Bellingham, cùng được định giá 180 triệu euro. Bộ ba này đang tạo nên một “tam giác vàng” trên thị trường chuyển nhượng, đồng thời dự báo sẽ là những cái tên chi phối bóng đá châu Âu trong nhiều năm tới.

Rõ ràng, bảng cập nhật mới nhất của Transfermarkt không chỉ là những con số. Nó phản ánh cả xu hướng quyền lực đang thay đổi trong nội bộ Real Madrid, cũng như cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa hai gã khổng lồ Tây Ban Nha – Real và Barca – trên hành trình giữ vị thế thống trị.