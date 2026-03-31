Báo động dàn sao hạng A tháo chạy khỏi Ngoại hạng Anh, Haaland cô đơn một cõi

Tầm ảnh hưởng của các sao hạng A

Bất kỳ ai vẫn còn bám víu vào quan niệm “không cầu thủ nào lớn hơn CLB” rõ ràng chưa từng đặt chân đến Hàn Quốc. Tại Seoul, vào thời kỳ đỉnh cao của Son Heung Min, các đài truyền hình chẳng ngần ngại thay logo Tottenham trên bảng tỷ số bằng khuôn mặt của tiền đạo sinh năm 1992.

Tương tự, Mohamed Salah cũng được tôn thờ tại quê nhà, nơi những khu chợ tràn ngập hình ảnh “Vua Ai Cập” trên đủ loại đồ lưu niệm. Thậm chí trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2018, có nhiều báo cáo cho biết cử tri đã viết tên Salah vào lá phiếu, dù tên anh không có trong danh sách ứng cử.

Salah có tầm ảnh hưởng cực lớn

Sự sùng bái mà Salah khơi dậy trong người hâm mộ đã đưa anh vào danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2019 của tạp chí Time. Thế nhưng giờ đây, Salah sắp ra đi, mang theo cả kho tàng sức hút văn hóa vô giá.

Quyết định này hoàn toàn hợp lý trên phương diện chuyên môn. Mức lương 400.000 bảng/tuần ở tuổi 33 của Salah đã phá vỡ cấu trúc lương của Liverpool, trong khi những lời than phiền mà anh nhắm đến CLB cho thấy đây là một nhân tố gây bất ổn đáng loại bỏ.

Ngoại trừ một điều: sức hút thương mại của anh là không thể thay thế. Đó là lý do Saudi Pro League, giải đấu vốn ít quan tâm đến việc các siêu sao xuống phong độ, sẵn sàng trao cho Cristiano Ronaldo ở tuổi 41 mức lương 9 con số, và giờ cũng đang chuẩn bị đưa ra lời đề nghị “khủng khiếp” dành cho Salah.

Ngoại hạng Anh không phải miền đất hứa của các siêu sao

Ngoại hạng Anh trở nên đáng báo động về sự thiếu vắng “siêu sao”. Salah nối gót những Kevin De Bruyne và Son Heung Min. Cuộc "di cư" của những nhân vật giàu sức hút thương mại này để lại khoảng trống lớn, nhất là khi hai ngôi sao người Anh nổi bật nhất là Harry Kane và Jude Bellingham đang thi đấu cho Bayern Munich và Real Madrid.

Điều tệ hơn là cuộc “chảy máu” những ngôi sao hàng đầu dường như chưa có dấu hiệu dừng lại, khi Van Dijk chỉ còn hợp đồng với Liverpool đến tháng 6/2027 và có thể rời đi bất cứ khi nào.

Giữa đống hoang tàn ấy, Erling Haaland đang trở thành thần tượng cuối cùng còn đứng vững. Tiền đạo người Na Uy không chỉ cuốn hút bởi khả năng ghi bàn như cỗ máy, mà còn là một thương hiệu cá nhân đẹp đẽ, được thế hệ trẻ yêu mến nhờ loạt video YouTube thú vị.

Haaland là siêu sao hiếm hoi gắn bó với Ngoại hạng Anh lâu dài

Nhưng liệu mái tóc vàng của anh có đủ sức làm gương mặt đại diện cho cả giải đấu lớn như Ngoại hạng Anh? Sân chơi hấp dẫn với mọi đài truyền hình như Ngoại hạng Anh chắc chắn cần nhanh chóng thu hút hoặc khai phá thêm những ngôi sao hạng A và phải làm điều đó sớm.

Sự ra đời của những biểu tượng vĩ đại thường diễn ra một cách tự nhiên. Ronaldo bùng nổ nhờ tài năng chói sáng tại MU, cũng như Thierry Henry ở Arsenal hay Sergio Aguero tại Man City là ví dụ điển hình.

2 vụ chuyển nhượng đắt giá nhất lịch sử bóng đá khi Neymar rời Barcelona sang PSG với 198 triệu bảng vào năm 2017 và Kylian Mbappe chuyển từ Monaco đến PSG cùng mùa hè điên rồ ấy, đều không liên quan đến Ngoại hạng Anh. Những cầu thủ tầm cỡ Diego Maradona, Johan Cruyff, Zinedine Zidane, Lionel Messi hay Ronaldinho đã trải qua toàn bộ sự nghiệp mà không hề nghĩ đến việc sang Anh thi đấu.

Mbappe có lẽ chẳng bao giờ tới Ngoại hạng Anh thi đấu

Có lẽ lần hiếm hoi Ngoại hạng Anh phá vỡ mọi quy tắc để chiêu mộ một ngôi sao hạng A và sở hữu sức nặng thương mại khổng lồ từ nước ngoài đến vào năm 2016. Đó là khi MU mang Paul Pogba về từ Juventus. Và kết quả thì ai cũng biết.

Đến khi MU chiêu mộ Zlatan Ibrahimovic cùng Ronaldo vào thời điểm xuống dốc của sự nghệp, mọi thứ mang ý nghĩa về mặt hình ảnh nhiều hơn. Ngay cả trong những năm tháng đỉnh cao của giải, Ngoại hạng Anh vẫn phải vật lộn để khẳng định mình là “miền đất hứa” dành cho những cái tên xuất sắc nhất. Giờ đây, khi Salah ra đi chỉ ngay sau Kane và De Bruyne, một phần ánh hào quang của Ngoại hạng Anh đang dần bị bào mòn.

Ngày nay, khi kỷ nguyên Pep Guardiola đang dần bước đến hồi kết, người ta không khỏi tự hỏi liệu những cuộc đối đầu gay gắt tiếp theo sẽ xuất hiện từ đâu. Hãy lấy trận Chelsea gặp MU làm ví dụ. Trận đấu đó từng mang Mourinho đấu Ferguson, và một thập kỷ sau là Antonio Conte đấu Mourinho. Nhưng khi hai CLB chạm trán tại Stamford Bridge vào tháng 4 tới, chúng ta chỉ còn phải chứng kiến cuộc chạm trán kỳ quặc giữa Liam Rosenior và Michael Carrick, những HLV chưa thực sự khẳng định được tên tuổi.

Hãy thử rao bán cuộc đối đầu này trên đường phố Cairo hay Thượng Hải xem. Chỉ cần Rosenior xuất hiện trên tấm poster trận đấu của Chelsea, ông ta trông chẳng khác nào nhân viên bất động sản chăm chỉ nhận giải “nhân viên xuất sắc tháng” hơn là thủ lĩnh đáng sợ.

Sự phai nhạt của những cuộc đối đầu kịch tính này phản ánh sự suy thoái về mặt thẩm mỹ của Ngoại hạng Anh, nơi mà những trận "Super Sunday" giờ đây chẳng còn đáng để ý chút nào. Thật khó mà quảng bá nước Anh là điểm đến trong mơ khi Arsenal thắng Chelsea 2-1 theo cách rất khó xem, với cả 3 bàn thắng đều đến từ những pha tranh chấp bóng bổng.

Liệu bạn có hình dung được Mbappe liệu có bị hấp dẫn bởi viễn cảnh phải lùi sâu phòng ngự, hay Lamine Yamal mong muốn mọi bản năng và sự sáng tạo của mình bị kiểm soát chi tiết đến từng milimet?

Về mặt phong cách, Ngoại hạng Anh không còn là giải đấu kiểu mẫu của châu Âu. Với việc Salah ra đi, người ta không khỏi nghi ngờ liệu những tuyên bố về vị thế thống trị của giải đấu có còn đứng vững. Lần đầu tiên, "chiếc tủ đựng" ngôi sao của Ngoại hạng Anh đang trông thật trống rỗng.