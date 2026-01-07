Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Báo động bóng đá Việt Nam: Liên tiếp 18 cầu thủ trẻ bị kỷ luật vì tiêu cực

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

Chỉ trong vòng 10 ngày, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ban hành quyết định kỷ luật 18 cầu thủ trẻ vì "thi đấu không đúng khả năng".

Chiều 6/1, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố các quyết định kỷ luật đối với một số cầu thủ của Trung tâm bóng đá Đào Hà. Tổng cộng trong vòng 10 ngày, có 18 trường hợp bị kỷ luật nghiêm khắc vì lý do thi đấu không đúng khả năng tại Giải Vô địch U19 Quốc gia 2025-2026.

Các đội bóng có cầu thủ bị phạt là U19 Bê Tông 26 Gia Lai, U19 Trung tâm Bóng đá Đào Hà, U19 Hoài Đức và U19 Luxury Hạ Long. Các hành vi vi phạm chủ yếu là thi đấu không đúng khả năng, dẫn đến kết quả không phản ánh đúng thực lực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín giải đấu và Liên đoàn.

Những quyết định kỷ luật thể hiện rõ quan điểm kiên quyết của LĐBĐ Việt Nam trong việc phòng chống tiêu cực ngay từ cấp độ bóng đá trẻ. VFF khẳng định không có ngoại lệ đối với mọi hành vi vi phạm kỷ luật và đạo đức thi đấu.

U19 Bê Tông 26 tại Giải U19 quốc gia 2025 - 2026 (Nguồn: BETONG 26 GIA LAI)

U19 Bê Tông 26 tại Giải U19 quốc gia 2025 - 2026 (Nguồn: BETONG 26 GIA LAI)

Cụ thể, tại đội U19 Bê Tông 26, 5 cầu thủ vi phạm gồm Trần Quang Duy, Trương Phú Quý, Trần Triệu Anh Khoa, Đinh Duy Báo và thủ môn Nguyễn Công Thuận. Các cầu thủ bị phạt tiền từ 2,5 triệu đến 3,75 triệu đồng và bị đình chỉ thi đấu từ 5 trận đến hết giải, tùy theo mức độ vi phạm.

Ngay sau đó, LĐBĐ Việt Nam tiếp tục công bố các quyết định xử lý cầu thủ U19 Hoài Đức và U19 Luxury Hạ Long. Trong số này có thủ môn Dương Thanh Tú và các cầu thủ Võ Xuân Thiện, Trần Nhật Lương, Thái Bá Bảo Hoàng, Nguyễn Đại Huệ, Đoàn Quốc Huy và thủ môn Vũ Tuấn Anh. Tất cả đều bị phạt 3,75 triệu đồng và đình chỉ thi đấu đến hết giải.

6 cầu thủ của U19 Trung tâm Bóng đá Đào Hà cũng bị kỷ luật với lý do tương tự. Trong đó, 5 cầu thủ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Xuân Quyền, Mạc Quốc Tịnh, Lê Văn Tâm, Lê Minh Khôi bị phạt 2,5 triệu đồng/người và đình chỉ thi đấu 5 trận. Riêng cầu thủ Đào Minh Trí bị phạt 3,75 triệu đồng và đình chỉ thi đấu đến hết giải.

U19 Hoài Đức trong trận đấu với U19 PVF (Nguồn: PVF)

U19 Hoài Đức trong trận đấu với U19 PVF (Nguồn: PVF)

Tháng 2/2025, Ban Kỷ luật VFF từng ra quyết định cảnh cáo các đội U19 Luxury Hạ Long, Tây Nguyên Gia Lai và Trung tâm Bóng đá Đào Hà do liên quan đến những biểu hiện thi đấu tiêu cực tại Giải U19 Quốc gia 2024-2025. Việc các trường hợp có dấu hiệu tiêu cực xảy ra liên tiếp là tín hiệu đáng báo động ở các đội trẻ.

LĐBĐ Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực, bảo vệ sự trong sạch và công bằng của môi trường bóng đá trẻ.

Ban Tổ chức giải cũng nhấn mạnh rằng các cầu thủ vi phạm sẽ không được tham gia thi đấu cho đến khi hết hạn kỷ luật, kể cả trong trường hợp đội bóng vượt qua vòng loại và lọt vào vòng chung kết.

Theo Khánh Ly ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/01/2026 15:41 PM (GMT+7)
