Tết Bính Ngọ 2026

Bảng xếp hạng Europa League: Lyon - Aston Villa đua ngôi đầu kịch tính, Roma thoát hiểm

Sự kiện: Europa League 2025-26 Aston Villa

Lượt đấu cuối vòng bảng Europa League đã khép lại với những kết quả đáng chú ý. Đáng tiếc nhất ở lượt đấu này phải kể đến Salzburg, đội đã chơi đầy quyết tâm trên sân của Aston Villa.

   

Màn ngược dòng ấn tượng trước Salzburg vẫn không thể giúp Aston Villa giành ngôi đầu bảng, bởi Lyon cũng thắng Young Boys với kết quả tối thiểu. Dù sao việc Lyon và Aston Villa xếp ở 2 vị trí cao nhất giúp họ có nhiều lợi thế ở chặng đường sắp tới.

Aston Villa (áo bã trầu) ngược dòng hạ Salzburg

Aston Villa (áo bã trầu) ngược dòng hạ Salzburg

Phía sau Lyon và Aston Villa còn có 6 đội bóng cũng giành vé thẳng vào vòng 1/8 Europa League. Đó là Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg và Roma. Trong đó, Roma chỉ hơn đội thứ 9 là Genk chỉ số phụ, dù hai đội có cùng 16 điểm.

Không thể đánh bại Aston Villa, Salzburg chính thức khép lại hành trình Europa League ở vị trí thứ 31.

Nhóm các đội giành vé thẳng vào vòng 1/8 Europa League

Bảng xếp hạng Europa League: Lyon - Aston Villa đua ngôi đầu kịch tính, Roma thoát hiểm - 2

Nhóm các đội đá vòng play-off

Bảng xếp hạng Europa League: Lyon - Aston Villa đua ngôi đầu kịch tính, Roma thoát hiểm - 3

Nhóm các đội bị loại

Bảng xếp hạng Europa League: Lyon - Aston Villa đua ngôi đầu kịch tính, Roma thoát hiểm - 4

Theo Tiến Sơn

Nguồn: [Link nguồn]

30/01/2026 04:20 AM (GMT+7)
