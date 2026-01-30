Bảng xếp hạng Europa League: Lyon - Aston Villa đua ngôi đầu kịch tính, Roma thoát hiểm

Màn ngược dòng ấn tượng trước Salzburg vẫn không thể giúp Aston Villa giành ngôi đầu bảng, bởi Lyon cũng thắng Young Boys với kết quả tối thiểu. Dù sao việc Lyon và Aston Villa xếp ở 2 vị trí cao nhất giúp họ có nhiều lợi thế ở chặng đường sắp tới.

Aston Villa (áo bã trầu) ngược dòng hạ Salzburg

Phía sau Lyon và Aston Villa còn có 6 đội bóng cũng giành vé thẳng vào vòng 1/8 Europa League. Đó là Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg và Roma. Trong đó, Roma chỉ hơn đội thứ 9 là Genk chỉ số phụ, dù hai đội có cùng 16 điểm.

Không thể đánh bại Aston Villa, Salzburg chính thức khép lại hành trình Europa League ở vị trí thứ 31.

Nhóm các đội giành vé thẳng vào vòng 1/8 Europa League

Nhóm các đội đá vòng play-off

Nhóm các đội bị loại