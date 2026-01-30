Đình Bắc và "trai tài gái sắc" bắn súng vỡ oà nhận "Oscar thể thao Việt Nam"

Tối 29/1 tại Hà Nội, Gala trao giải Cúp Chiến thắng 2025 khép lại trong không khí trang trọng, xúc động và đầy tự hào, khi những gương mặt tiêu biểu nhất của thể thao Việt Nam trong năm qua lần lượt được xướng tên. Đêm vinh danh không chỉ ghi dấu sự trưởng thành của thế hệ trẻ, mà còn là lời tri ân sâu sắc dành cho những con người âm thầm cống hiến cả cuộc đời cho thể thao nước nhà.

Đình Bắc nhận giải “Vận động viên trẻ của năm”

Đình Bắc ngôi sao của thế hệ kế cận đầy khát vọng

Ở tuổi 21, Nguyễn Đình Bắc bước lên sân khấu với danh hiệu “Vận động viên trẻ của năm”, trong tiếng vỗ tay kéo dài của khán phòng. Một năm 2025 bùng nổ với tiền đạo thuộc CLB Công an Hà Nội, khi anh là nhân tố quan trọng giúp U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á và cùng đội tuyển giành HCV SEA Games 33.

Xúc động khi nhận giải, Đình Bắc gửi lời cảm ơn tới ban huấn luyện, đồng đội và người hâm mộ: “Tôi sẽ cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để mang về thêm những thành tích tốt cho bóng đá và thể thao Việt Nam”.

Nhắc lại khoảnh khắc đội mũ cối cho HLV Kim Sang Sik sau chung kết SEA Games 33, hình ảnh mang lại ấn tượng đặc biệt, Đình Bắc chia sẻ: “Tôi muốn HLV nước ngoài của chúng ta cảm nhận trọn vẹn tình yêu, tinh thần và bản sắc Việt Nam. Chiếc mũ cối đó tôi nhận từ người hâm mộ trên khán đài, và nó mang rất nhiều ý nghĩa".

Bắn súng thăng hoa: “Trai tài gái sắc” thống lĩnh Cúp Chiến thắng

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của đêm Gala là sự thống trị của môn bắn súng, khi cả hai danh hiệu cao quý nhất Nam VĐV của năm và Nữ VĐV của năm đều thuộc về các xạ thủ.

Hà Minh Thành, Thu Vinh (cầm cúp) thâu tóm 2 danh hiệu cao quý nhất

Ở hạng mục nữ, Trịnh Thu Vinh vượt qua nhiều ứng viên nặng ký để lần thứ hai liên tiếp bước lên đỉnh vinh quang. Năm 2025, cô giành 1 HCV Cúp châu Á, 3 HCV cùng 3 kỷ lục SEA Games 33, trở thành biểu tượng của bản lĩnh và sự chính xác tuyệt đối.

Thu Vinh xúc động nói: “Đây là niềm vinh dự rất lớn. Tôi hứa sẽ tiếp tục tập luyện, cống hiến hết mình cho bắn súng và thể thao Việt Nam". Cô cũng dành lời chúc đặc biệt tới cụ Cung Bỉnh Di, người truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ xạ thủ.

Ở hạng mục nam, Hà Minh Thành giành chiến thắng trong cuộc đua cực kỳ gay cấn, sau một năm rực rỡ với 2 HCV Cúp châu Á, 2 HCV cùng 2 kỷ lục SEA Games 33.

“Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, cống hiến hết sức mình để mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam”, Hà Minh Thành khẳng định.

Khoảnh khắc lặng người: Cụ Cung Bỉnh Di và giá trị của một đời cống hiến

Giữa ánh hào quang của những nhà vô địch, khoảnh khắc cụ Cung Bỉnh Di bước lên sân khấu nhận danh hiệu “Thành tựu trọn đời” khiến cả khán phòng lặng đi rồi bùng nổ cảm xúc. Ở tuổi 92, cụ vẫn minh mẫn, giọng nói mạch lạc, trí nhớ sắc sảo, mang tới những câu chuyện lịch sử sống động về một đời gắn bó với bắn súng Việt Nam.

Cụ Cung Bỉnh Di, 92 tuổi khiến khán phòng xúc động với những câu chuyện lịch sử bắn súng Việt Nam

Từ một chiến sĩ Điện Biên, gắn bó với Sư đoàn 312 - Sư đoàn Chiến Thắng, đến người huấn luyện, đào tạo xạ thủ và trọng tài quốc tế, hành trình của cụ là minh chứng cho tinh thần học tập không ngừng nghỉ, học tiếng Anh khi đã ngoài 70 tuổi, thi bằng trọng tài quốc tế, lặng lẽ đứng phía sau thành công của nhiều thế hệ.

Cụ xúc động chia sẻ: “Chúng tôi làm việc thầm lặng phía sau, không rực rỡ như các vận động viên giành huy chương. Nhưng được ghi nhận như thế này, với tôi là một vinh dự rất lớn. Nếu được, tôi vẫn muốn cống hiến cho thể thao nước nhà”.